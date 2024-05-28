Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки и услышать о местах Левитана и Чехова в Истре (мини-группа)
Представьте — высокие берега реки, которые защищают вас от ветра, рядом кружат стрекозы, а в прозрачной воде то тут, то там плещутся блестящие рыбы. Это всё ждёт вас на сап-прогулке по живописной Истре. Во время сплава я расскажу о быте здесь Чехова и Левитана, о строительстве водохранилища. И покажу удивительный вид на величественный монастырь, у которого мы и завершим прогулку.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Нетронутая красота природы
Весной по берегам реки цветёт черёмуха и всё залито её ароматом. Летом здесь плавают стайки утят и бобры, над водой парят птицы, а за поворотом караулит цапля. Осенью берега охватывает пожар из красок листвы.
Рассказ о том, как Антон Павлович позвал Исаака Ильича
Мы начнём сплав от деревни Сафонтьево и неспешно пройдём мимо усадьбы Чехова. Вы услышите, как писатель проводил у реки свой досуг и зачем пригласил сюда Левитана.
История Истринского водохранилища
Я расскажу, для чего и когда его построили, как доставляли материалы без дорог и транспорта. Что ждало водохранилище в военные годы и какие находки обнаруживают там до сих пор.
Пикник с травяным чаем
В середине пути остановимся на пикник с ароматным чаем — отдохнём и поделимся впечатлениями. А во второй половине маршрута вам откроется вид на древний Новоиерусалимский монастырь, у которого мы завершим прогулку.
Как проходит сплав:
Прогулки проходят с мая по октябрь даже в небольшой дождик:)
Перед стартом я проведу для вас подробный инструктаж. 80% наших участников — новички, и абсолютно у всех получается без проблем, потому что мы подробно показываем, как управлять сапом и страхуем.
Если вы не умеете плавать — не страшно! Каждому такому участнику выдадим спасательный жилет.
Вы получите необходимое оборудование и аксессуары, включая гермосумку и водонепроницаемый чехол для телефона
С собой необходимо взять сменную одежду — уберём её в гермосумку и закрепим на вашей доске
Дети до 12 лет могут прокатиться на одном сапе со взрослым бесплатно. Если ребёнок спортивный и хочет поплавать один, для него нужно оформить билет в категории «Дети от 12 до 18 лет», чтобы зарезервировать сап.
В конце маршрута дети получат именные грамоты
На каждого участника я возьму воду и перекус — вас ждёт вкусный пикник!
Организационные детали
Маршрут начинается от деревни Сафонтьево. Но я рекомендую вам оставить машины у Новоиерусалимского монастыря, так как экскурсия закончится там. Рядом есть хорошая парковка.
Добраться от монастыря до деревни можно на такси (около 300 руб.) или на автобусе, это рядом. Дорога займёт 5-7 мин.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В д. Сафонтьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Истре
Истра — моя родина, всё свободное время я провожу с детьми на природе и знаю много удивительных мест. Хочу поделиться этой красотой с вами! Приглашаю посмотреть на привычные вещи с непривычной стороны.
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Катя
28 мая 2024
Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини читать дальше
инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике. То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой. Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей. Благодаря всему этому день прошел просто идеально!
Н
Наталия
22 мая 2024
Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов было все оборудование, гермосумка для сменной одежды и водонепроницаемый чехол читать дальше
для телефона. Великолепный маршрут во время которого Валерия рассказала нам много интересного об истории Истринского водохранилища и пребывании на Истре Чехова и Левитана. Пикник с травяным чаем был великолепен. Мы отлично провели время!