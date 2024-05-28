Представьте — высокие берега реки, которые защищают вас от ветра, рядом кружат стрекозы, а в прозрачной воде то тут, то там плещутся блестящие рыбы. Это всё ждёт вас на сап-прогулке по живописной Истре. Во время сплава я расскажу о быте здесь Чехова и Левитана, о строительстве водохранилища. И покажу удивительный вид на величественный монастырь, у которого мы и завершим прогулку.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нетронутая красота природы

Весной по берегам реки цветёт черёмуха и всё залито её ароматом. Летом здесь плавают стайки утят и бобры, над водой парят птицы, а за поворотом караулит цапля. Осенью берега охватывает пожар из красок листвы.

Рассказ о том, как Антон Павлович позвал Исаака Ильича

Мы начнём сплав от деревни Сафонтьево и неспешно пройдём мимо усадьбы Чехова. Вы услышите, как писатель проводил у реки свой досуг и зачем пригласил сюда Левитана.

История Истринского водохранилища

Я расскажу, для чего и когда его построили, как доставляли материалы без дорог и транспорта. Что ждало водохранилище в военные годы и какие находки обнаруживают там до сих пор.

Пикник с травяным чаем

В середине пути остановимся на пикник с ароматным чаем — отдохнём и поделимся впечатлениями. А во второй половине маршрута вам откроется вид на древний Новоиерусалимский монастырь, у которого мы завершим прогулку.

Как проходит сплав:

Прогулки проходят с мая по октябрь даже в небольшой дождик:)

Перед стартом я проведу для вас подробный инструктаж. 80% наших участников — новички, и абсолютно у всех получается без проблем, потому что мы подробно показываем, как управлять сапом и страхуем.

Если вы не умеете плавать — не страшно! Каждому такому участнику выдадим спасательный жилет.

Вы получите необходимое оборудование и аксессуары, включая гермосумку и водонепроницаемый чехол для телефона

С собой необходимо взять сменную одежду — уберём её в гермосумку и закрепим на вашей доске

Дети до 12 лет могут прокатиться на одном сапе со взрослым бесплатно. Если ребёнок спортивный и хочет поплавать один, для него нужно оформить билет в категории «Дети от 12 до 18 лет», чтобы зарезервировать сап.

В конце маршрута дети получат именные грамоты

На каждого участника я возьму воду и перекус — вас ждёт вкусный пикник!

Организационные детали