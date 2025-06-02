читать дальше

оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике.

То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой.

Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей.

Благодаря всему этому день прошел просто идеально!