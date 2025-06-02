Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Истре, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 июня 2025
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Великолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
    инструктаж, а бывалым полезные советы. Забота и внимание к каждому и во всем. Вкуснейший пикник, продуманные угощения придали сил и эмоций. Сладкий арбуз, кукуруза, клубника, овощи, хот-доги… освежающие напитки и горячий чай в стаканчиках с надписью придали храбрости для продолжения маршрута. Здорово, что инструктор Степан фотографировал на маршруте, получив красивые фотографии можно похвастаться перед друзьями, и коллегами, а кого и за мотивировать. Море впечатлений. Теперь планирую на следующий сплав.

  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Отличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
    каждому участнику, всем помогала в освоении сапа)) Еще и сентябрьская погода порадовала своим теплом, одно удовольствие! Единственное, гермосумка оказалась немного маловата, спортивный рюкзак влез с трудом)

  • И
    Инна
    11 июля 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Замечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!
  • Е
    Евгения
    11 июля 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Отличная экскурсия👏🏼👏🏼👏🏼👍🏻🎆!!!!
  • К
    Катя
    28 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
    оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике.
    То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой.
    Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей.
    Благодаря всему этому день прошел просто идеально!

  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
    было все оборудование, гермосумка для сменной одежды и водонепроницаемый чехол для телефона. Великолепный маршрут во время которого Валерия рассказала нам много интересного об истории Истринского водохранилища и пребывании на Истре Чехова и Левитана. Пикник с травяным чаем был великолепен. Мы отлично провели время!

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый Иерусалим под Москвой
  2. Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
  3. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Какие места ещё посмотреть в Истре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Новоиерусалимский монастыр
  3. Воскресенский собор
  4. Крестовоздвиженская церковь в Дарне
  5. Аносин Борисоглебский монастырь
  6. Церковь Константина и Елены
  7. Гефсиманский сад
Сколько стоит экскурсия по Истре в декабре 2025
Сейчас в Истре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
