Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 июня 2025Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряВеликолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
- ЕЕкатерина10 сентября 2024Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряОтличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
- ИИнна11 июля 2024Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряЗамечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!
- ЕЕвгения11 июля 2024Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряОтличная экскурсия👏🏼👏🏼👏🏼👍🏻🎆!!!!
- ККатя28 мая 2024Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряМы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
- ННаталия22 мая 2024Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыряЭто был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
