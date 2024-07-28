2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
2 авг в 15:00
2 800₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
3 авг в 10:00
4 авг в 13:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Начало: Арт-сквер
Завтра в 17:00
2 авг в 08:00
2 999₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда28 июля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Полтора часа пронеслись незаметно и хотелось продолжать нашу увлекательную прогулку по городу))) спасибо Елене за
- ЕЕлена25 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия по Иваново с экскурсоводом Мариной. Она была интересной содержательной, мы узнали много нового из истории г. Иваново. Спасибо Трипстеру, что познакомил нас с Мариной.
- ДДмитрий22 июля 2024В Иваново первый раз. Интересная история советского города)
- ЛЛюдмила17 июля 2024Спасибо большое за экскурсию! Мы с мужем в восторге. Много нового узнали о городе и приятно провели время! Рекомендуем всем уто интересуется историей🙂
- ААлександр7 июля 2024Елена сумела максимально заинтересовать рассказами об истории города. Рекомендую обратиться к ней, т. к. она знает и любит свой город очень хорошо!
- ИИрина29 июня 2024Приятное общение,продуманная программа,предусмотрительность,внимательное отношение к туристам, легкий приятный стиль изложения информации. Спасибо,Елена,за теплую прогулку по Иванову! Рекомендую.
- ООльга4 мая 2024Елена - великолепный рассказчик! Очень интересно, последовательно, обширные знания. Спасибо большое!
- ММария5 января 2024Спасибо. Елене, что согласилась в мороз провезти нам экскурсию, она профессионал своего дела!!!
- ССергей2 января 2024Спасибо, Елене, за интересную экскурсию. Хороший материал, подан в интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Дом-птица»
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