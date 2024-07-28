Н Надежда Добро пожаловать в Иваново читать дальше прекрасный и содержательный рассказ! Чувствовалось, что человек очень хорошо знает историю города и с удовольствием отвечает на все наши дополнительные пювопросы. Обязательно, при случае, обратимся ещё, но уже в Шуе))) Экскурсия прошла на одном дыхании! Полтора часа пронеслись незаметно и хотелось продолжать нашу увлекательную прогулку по городу))) спасибо Елене за

Е Елена Ивановские сюжеты Нам очень понравилась экскурсия по Иваново с экскурсоводом Мариной. Она была интересной содержательной, мы узнали много нового из истории г. Иваново. Спасибо Трипстеру, что познакомил нас с Мариной.

Д Дмитрий Ивановские сюжеты В Иваново первый раз. Интересная история советского города)

Л Людмила Ивановские сюжеты Спасибо большое за экскурсию! Мы с мужем в восторге. Много нового узнали о городе и приятно провели время! Рекомендуем всем уто интересуется историей🙂

А Александр Добро пожаловать в Иваново Елена сумела максимально заинтересовать рассказами об истории города. Рекомендую обратиться к ней, т. к. она знает и любит свой город очень хорошо!

И Ирина Добро пожаловать в Иваново Приятное общение,продуманная программа,предусмотрительность,внимательное отношение к туристам, легкий приятный стиль изложения информации. Спасибо,Елена,за теплую прогулку по Иванову! Рекомендую.

О Ольга Иваново яркий и предприимчивый Елена - великолепный рассказчик! Очень интересно, последовательно, обширные знания. Спасибо большое!

М Мария Иваново яркий и предприимчивый Спасибо. Елене, что согласилась в мороз провезти нам экскурсию, она профессионал своего дела!!!