читать дальше

Отдельное спасибо за то, что учли наш интерес к конструктивизму и построили экскурсию с упором на эту необыкновенную архитектуру. Время пролетело очень быстро - Вера отличный рассказчик с хорошей речью. Короче, мы в восторге!