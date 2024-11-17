2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
25 ноя в 13:00
26 ноя в 14:00
30002 850₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
На обзорной экскурсии увидеть всё самое интересное и познакомиться с историей города
Начало: На площади Революции
25 ноя в 13:00
26 ноя в 14:00
3 100₽ за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 ноября 2024Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!
- ИИрина28 октября 2024Благодаря Марине открыли для себя Иваново
- ААндрей9 октября 2024Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию!
- ММария7 октября 2024Вера - неожиданно очень хороший экскурсовод, любит свой город, разбирается в истории. Маршрут очень понравился, хотя я бы добавила по
- ЕЕлена5 октября 2024Невероятный экскурсовод и потрясающая экскурсия! Вера-просто кладезь знаний! Мы столько узнали о городе за 2,5 часа, увидели так много интересного.
- РРоман4 октября 2024Замечательный гид! Экскурсия проходит в формате диалога, что очень вовлекает в историю города, которую Марина действительно знает и любит. От
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Краеведческий музей»
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