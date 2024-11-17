Краеведческий музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей» в Иваново, цены от 2 850 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Иваново - фабричный и советский
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
скидка
5%
79 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
25 ноя в 13:00
26 ноя в 14:00
30002 850 за всё до 4 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
На обзорной экскурсии увидеть всё самое интересное и познакомиться с историей города
Начало: На площади Революции
25 ноя в 13:00
26 ноя в 14:00
3 100 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 ноября 2024
    Ивановские сюжеты
    Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!
    Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!Были в Иваново первый раз, город понравился! Хотим ещё вернуться летом! Спасибо нашему экскурсоводу за интереснейший рассказ!
  • И
    Ирина
    28 октября 2024
    Ивановские сюжеты
    Благодаря Марине открыли для себя Иваново
  • А
    Андрей
    9 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию!
  • М
    Мария
    7 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Вера - неожиданно очень хороший экскурсовод, любит свой город, разбирается в истории. Маршрут очень понравился, хотя я бы добавила по
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    возможности пешеходный обзор Большой ивановской мануфактуры, которая сейчас идет под проект реновации и поход вдоль русла реки с обзором на фабрики вместе с экскурсоводом.

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Невероятный экскурсовод и потрясающая экскурсия! Вера-просто кладезь знаний! Мы столько узнали о городе за 2,5 часа, увидели так много интересного.
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    Отдельное спасибо за то, что учли наш интерес к конструктивизму и построили экскурсию с упором на эту необыкновенную архитектуру. Время пролетело очень быстро - Вера отличный рассказчик с хорошей речью. Короче, мы в восторге!

  • Р
    Роман
    4 октября 2024
    Ивановские сюжеты
    Замечательный гид! Экскурсия проходит в формате диалога, что очень вовлекает в историю города, которую Марина действительно знает и любит. От
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    экскурсии осталось понимание того, как важно передать частичку любови к городу своим собеседникам - и у Марины это получается прекрасно! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Краеведческий музей»

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  3. Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Дом-корабль
  6. Дом-птица
  7. Введенский женский монастырь
  8. Краеведческий музей
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в ноябре 2024
Сейчас в Иваново в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 3 999 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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