Детский квест по городу Иваново
Индивидуальная квест-экскурсия в Иваново

Изучить город, найти «средневековый замок» и узнать, что здесь было 100 лет назад

Чтобы юным следопытам было интереснее исследовать город, мы отправимся на поиски замка. Вспомним всё, что к нему прилагается — башни, привидения и тайны. Изучим здания по пути и обсудим их истории. Так, ребята незаметно для себя познакомятся с городом.

И конечно, в конце пути найдут тот самый загадочный «замок» — с подземельем, легендами и призраками.
Детский квест по городу Иваново
Детский квест по городу Иваново
Детский квест по городу Иваново
Ближайшие даты:
23
фев
24
фев
25
фев
1
мар
2
мар
3
мар
8
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

В ходе игры-расследования ребята увидят основные городские локации:

  • Соковский мост.
  • Здание Кранбанка.
  • Храм Казанской иконы Богоматери.
  • Студенческий городок и здания ВУЗов.
  • Улицы Негорелую и Садовую.
  • Особняки Соколова и Дюрингера.

А ещё:

  • Полюбуются зданиями разных эпох и архитектурных стилей.
  • Выяснят, что раньше было в тех местах, которые они посетят.
  • Рассмотрят старые фото города.
  • Услышат городские легенды и правдивые истории.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Квест рассчитан на детей 7–10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Соковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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