Елена — ваш гид в Иваново

Провела экскурсии для 120 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Елена. Я аттестованный экскурсовод, краевед, житель Иваново. С удовольствием покажу вам свой город, расскажу о его необычной судьбе, поведаю о замечательных людях, которые когда-то здесь жили и оставили нам, потомкам, большое наследство — текстильную историю, красивые здания, музей и коллекцию древностей и ценностей. Подскажу, как можно скрасить вечер в нашем городе, где погулять, в какой ресторан сходить, а также где у нас самые замечательные мастер-классы и для взрослых, и для детей.

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