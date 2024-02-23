Изучить город, найти «средневековый замок» и узнать, что здесь было 100 лет назад
Чтобы юным следопытам было интереснее исследовать город, мы отправимся на поиски замка. Вспомним всё, что к нему прилагается — башни, привидения и тайны. Изучим здания по пути и обсудим их истории. Так, ребята незаметно для себя познакомятся с городом.
И конечно, в конце пути найдут тот самый загадочный «замок» — с подземельем, легендами и призраками.
И конечно, в конце пути найдут тот самый загадочный «замок» — с подземельем, легендами и призраками.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В ходе игры-расследования ребята увидят основные городские локации:
- Соковский мост.
- Здание Кранбанка.
- Храм Казанской иконы Богоматери.
- Студенческий городок и здания ВУЗов.
- Улицы Негорелую и Садовую.
- Особняки Соколова и Дюрингера.
А ещё:
- Полюбуются зданиями разных эпох и архитектурных стилей.
- Выяснят, что раньше было в тех местах, которые они посетят.
- Рассмотрят старые фото города.
- Услышат городские легенды и правдивые истории.
Организационные детали
- Дополнительные расходы не предусмотрены.
- Квест рассчитан на детей 7–10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Соковского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Елена. Я аттестованный экскурсовод, краевед, житель Иваново. С удовольствием покажу вам свой город, расскажу о его необычной судьбе, поведаю о замечательных людях, которые когда-то здесь жили и оставили нам, потомкам, большое наследство — текстильную историю, красивые здания, музей и коллекцию древностей и ценностей. Подскажу, как можно скрасить вечер в нашем городе, где погулять, в какой ресторан сходить, а также где у нас самые замечательные мастер-классы и для взрослых, и для детей.
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