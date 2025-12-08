А Алексей Знакомьтесь, Иваново читать дальше из лучших гидов, которых я когда-либо встречал в других городах. Экскурсия оказалась не только по Иванову, но также по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам, поскольку все они связаны с известными фамилиями, архитектурой и общими историческими событиями. Прекрасная речь и увлекательные рассказы погружают в историю прошлых веков. Невероятное число имён, названий, дат и т. п. Александр — просто ходячая энциклопедия)) Александр для меня — находка десятилетия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый лучший гид по Иванову и один

А Алена Иваново: мифы и реальность Хорошо структурированная экскурсия. Появилось некоторое понимание о истории и особенностях города.

Артём Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Погода очень сильно пыталась её испортить, но мы подготовились и всё прошло замечательно. Мы прибыли из столицы конструктивизма, но Вера смогла нас удивить. Очень мудрый, увлечённый делом специалист и фанат своего города. Шикарная экскурсия! тот случай, когда ожидал 10/10, а получил ещё больше. Огромное спасибо Вере за проведённую экскурсию.

П Полина Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Очень интересная экскурсия!

Объяснить историю развития региона и города через архитектуру - высший пилотаж!

Ю Юлия Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто) Великолепный экскурсовод.

Все понравилось.

Г Галина Знакомьтесь, Иваново Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!

С Светлана Иваново яркий и предприимчивый Огромное спасибо Елене! Прекрасный экскурсовод - влюбленный в свой город, знающий его историю, историю области. Несмотря на дождь, провели незабываемые часы в Иваново с Еленой. С удовольствием приедем ещё и порекомендует всем именно этого экскурсовода!

I Irina Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Вера - отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город. Мы с удовольствием провели 2 часа в окружении зданий в стиле конструктивизма.

Обаятельная, грамотная, с приятным голосом и манерами, готовы порекомендовать Веру друзьям и знакомым.

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))

Д Денис Добро пожаловать в Иваново Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.

К Константин Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто) читать дальше посмотрели многое, но переездов при этом было не так уж и много, да и были они короткие.

Отдельное спасибо Марине за роль штурмана, которая досталась ей в ходе переездов: заранее и в нужное время предупреждала о поворотах и перестроениях. Было очень комфортно. Хорошая обзорная экскурсия для погружения в историю города. Знающий гид, который не перегружает цифрами и датами и продуманный маршрут -

Е Елена Иваново яркий и предприимчивый Замечательная экскурсия, очень знающий и уверенный экскурсовод. Большое спасибо!

Ю Юлиана Знакомьтесь, Иваново Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍

Л Лена Знакомьтесь, Иваново Спасибо за приятную экскурсию!

О Ольга Знакомьтесь, Иваново Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.

Ирина Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Брала экскурсию для себя, сына и дочери- разные поколения. Вера встретила нас вовремя, предварительно выбрав удобное место. Рассказ ее был живым и последовательным, не просто перечисляла факты, но и делилась личными историями. Вера с любовью относится к своему городу и передает эту любовь окружающим. Нам всем экскурсия понравилась, даже небольшой дождь не испортил впечатление). Однозначно рекомендую всем прогуляться с Верой, чтобы узнать много интересного!

Т Татьяна Иваново яркий и предприимчивый Гуляли по городу Иваново с Еленой и с удовольствием слушали ее рассказ. Интересно, с историческими фактами и датами, ответами на наши вопросы, вкусными местами, не перегружая внимание. Огромное спасибо Вам, Елена!

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.

О Ольга Ивановские сюжеты Спасибо большое за содержательную экскурсию! Были на прогулке в составе нескольких семей с детьми, с удовольствием слушали рассказ про Иваново. Внимательный и эрудированный гид познакомил нас с городом. Спасибо!