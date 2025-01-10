Экскурсия по Иваново поможет увидеть город с новой стороны. Архитектура конструктивизма, появившаяся в 1920-е годы, до сих пор поражает своей смелостью и оригинальностью. На прогулке можно увидеть железнодорожный вокзал, восстановленный в 2020 году, и дома-метафоры на проспекте Ленина. Эти здания, созданные местными и столичными архитекторами, стали символами эпохи. Узнайте, как изменились другие конструктивистские постройки, такие как фабрика-кухня и театр массового действа

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Описание экскурсии

«Десять лет — и Москва и Иваново / и чинились и строили наново» — эти строки Маяковского понимать надо буквально. В 1920-е годы Иваново-Вознесенск считался третьей пролетарской столицей, здесь отрабатывалась идея образцового советского города.

Чтобы здания соответствовали высокому статусу города, разрабатывались оригинальные индивидуальные проекты. К пролетарской стройке привлекали как местных, так и столичных архитекторов. Так в Иваново появились конструктивистские шедевры, которые до сих пор привлекают внимание своим удивительным внешним видом.

В программе прогулки:

Железнодорожный вокзал. Эту жемчужину иваново-вознесенского конструктивизма отреставрировали в 2020 году. Прогуляемся по залам и поговорим об истории строительства и восстановления.

Дома-метафоры. На проспекте Ленина вы попробуете разгадать дома-метафоры. Дом-корабль, Дом-подкова, Дом-пуля, Дом-птица… Кто и зачем придумал эти формы?

Утерянный конструктивизм. В стиле конструктивизма были построены и другие здания: фабрика-кухня, театр массового действа, почтамт. Но сейчас они выглядят иначе, ведь их облик изменили в 50–80-х годах. Я расскажу вам истории их перевоплощения.

Организационные детали

Возрастных ограничений у экскурсии нет, но опыт показывает, что детям такие темы интересны с 10–12 лет.