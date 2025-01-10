Ивановский конструктивизм: архитектура метафор

Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Экскурсия по Иваново поможет увидеть город с новой стороны.

Архитектура конструктивизма, появившаяся в 1920-е годы, до сих пор поражает своей смелостью и оригинальностью.

На прогулке можно увидеть железнодорожный вокзал, восстановленный в 2020 году, и дома-метафоры на проспекте Ленина. Эти здания, созданные местными и столичными архитекторами, стали символами эпохи.

Узнайте, как изменились другие конструктивистские постройки, такие как фабрика-кухня и театр массового действа
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏢 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🗺️ Прогулка по знаковым местам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🎨 Оригинальные проекты
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Дома-метафоры
  • Фабрика-кухня
  • Театр массового действа
  • Почтамт

Описание экскурсии

«Десять лет — и Москва и Иваново / и чинились и строили наново» — эти строки Маяковского понимать надо буквально. В 1920-е годы Иваново-Вознесенск считался третьей пролетарской столицей, здесь отрабатывалась идея образцового советского города.

Чтобы здания соответствовали высокому статусу города, разрабатывались оригинальные индивидуальные проекты. К пролетарской стройке привлекали как местных, так и столичных архитекторов. Так в Иваново появились конструктивистские шедевры, которые до сих пор привлекают внимание своим удивительным внешним видом.

В программе прогулки:

Железнодорожный вокзал. Эту жемчужину иваново-вознесенского конструктивизма отреставрировали в 2020 году. Прогуляемся по залам и поговорим об истории строительства и восстановления.

Дома-метафоры. На проспекте Ленина вы попробуете разгадать дома-метафоры. Дом-корабль, Дом-подкова, Дом-пуля, Дом-птица… Кто и зачем придумал эти формы?

Утерянный конструктивизм. В стиле конструктивизма были построены и другие здания: фабрика-кухня, театр массового действа, почтамт. Но сейчас они выглядят иначе, ведь их облик изменили в 50–80-х годах. Я расскажу вам истории их перевоплощения.

Организационные детали

Возрастных ограничений у экскурсии нет, но опыт показывает, что детям такие темы интересны с 10–12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
А
10 янв 2025
Выражаем огромную благодарность Вере, за проведенную экскурсию! Не смотря на хмурую погоду и лед под ногами, 3.5 часа пролетели незаметно. Увлекательный рассказ об архитектуре города, его истории, истории жизни героев
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Иваново, прошел в атмосфере дружеского повествования. Все было по делу, глубоко и понятно. Интересная подача исторических фактов, многогранность повествования, все это вызвало живой отклик в душе. Вера раскрыла историю города, показала характеры жителей, купцов, революционеров и главное мы увидели устремление жителей к развитию своего города и края на протяжении все истории. Классно! Обязательно вернемся в Иваново и окрестности.

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