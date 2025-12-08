Мои заказы

Дом-подкова – экскурсии в Иваново

Найдено 10 экскурсий в категории «Дом-подкова» в Иваново, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Иваново: мифы и реальность
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
2 часа
-
10%
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽3000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 декабря 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр для меня — находка десятилетия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый лучший гид по Иванову и один
    читать дальше

    из лучших гидов, которых я когда-либо встречал в других городах. Экскурсия оказалась не только по Иванову, но также по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам, поскольку все они связаны с известными фамилиями, архитектурой и общими историческими событиями. Прекрасная речь и увлекательные рассказы погружают в историю прошлых веков. Невероятное число имён, названий, дат и т. п. Александр — просто ходячая энциклопедия))

  • А
    Алена
    7 декабря 2025
    Иваново: мифы и реальность
    Хорошо структурированная экскурсия. Появилось некоторое понимание о истории и особенностях города.
  • А
    Артём
    6 декабря 2025
    Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
    Шикарная экскурсия! тот случай, когда ожидал 10/10, а получил ещё больше. Огромное спасибо Вере за проведённую экскурсию. Погода очень сильно
    читать дальше

    пыталась её испортить, но мы подготовились и всё прошло замечательно. Мы прибыли из столицы конструктивизма, но Вера смогла нас удивить. Очень мудрый, увлечённый делом специалист и фанат своего города.

  • П
    Полина
    13 ноября 2025
    Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
    Очень интересная экскурсия!
    Объяснить историю развития региона и города через архитектуру - высший пилотаж!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2025
    Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
    Великолепный экскурсовод.
    Все понравилось.
  • Г
    Галина
    6 ноября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!
    Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Иваново яркий и предприимчивый
    Огромное спасибо Елене! Прекрасный экскурсовод - влюбленный в свой город, знающий его историю, историю области. Несмотря на дождь, провели незабываемые часы в Иваново с Еленой. С удовольствием приедем ещё и порекомендует всем именно этого экскурсовода!
  • I
    Irina
    4 ноября 2025
    Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
    Вера - отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город. Мы с удовольствием провели 2 часа в окружении зданий в стиле конструктивизма.
    Обаятельная, грамотная, с приятным голосом и манерами, готовы порекомендовать Веру друзьям и знакомым.
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))
  • Д
    Денис
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.
  • К
    Константин
    3 ноября 2025
    Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
    Хорошая обзорная экскурсия для погружения в историю города. Знающий гид, который не перегружает цифрами и датами и продуманный маршрут -
    читать дальше

    посмотрели многое, но переездов при этом было не так уж и много, да и были они короткие.
    Отдельное спасибо Марине за роль штурмана, которая досталась ей в ходе переездов: заранее и в нужное время предупреждала о поворотах и перестроениях. Было очень комфортно.

  • Е
    Елена
    2 ноября 2025
    Иваново яркий и предприимчивый
    Замечательная экскурсия, очень знающий и уверенный экскурсовод. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлиана
    2 ноября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍
  • Л
    Лена
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Спасибо за приятную экскурсию!
  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.
  • И
    Ирина
    28 октября 2025
    Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
    Брала экскурсию для себя, сына и дочери- разные поколения. Вера встретила нас вовремя, предварительно выбрав удобное место. Рассказ ее был
    читать дальше

    живым и последовательным, не просто перечисляла факты, но и делилась личными историями. Вера с любовью относится к своему городу и передает эту любовь окружающим. Нам всем экскурсия понравилась, даже небольшой дождь не испортил впечатление). Однозначно рекомендую всем прогуляться с Верой, чтобы узнать много интересного!

  • Т
    Татьяна
    27 октября 2025
    Иваново яркий и предприимчивый
    Гуляли по городу Иваново с Еленой и с удовольствием слушали ее рассказ. Интересно, с историческими фактами и датами, ответами на наши вопросы, вкусными местами, не перегружая внимание. Огромное спасибо Вам, Елена!
    Гуляли по городу Иваново с Еленой и с удовольствием слушали ее рассказ. Интересно, с историческими фактами и датами, ответами на наши вопросы, вкусными местами, не перегружая внимание. Огромное спасибо Вам, Елена!
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Ивановские сюжеты
    Спасибо большое за содержательную экскурсию! Были на прогулке в составе нескольких семей с детьми, с удовольствием слушали рассказ про Иваново. Внимательный и эрудированный гид познакомил нас с городом. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Иваново яркий и предприимчивый
    Огромное спасибо Елене за чудесную экскурсию. Грамотная речь, знание материала, чувство юмора, всё на высшем уровне. Рекомендуем всем однозначно! Обратимся ещё.

