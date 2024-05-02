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постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!