1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества»
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
«Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества»
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
«Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
- ООльга4 апреля 2024Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
- ААндрей26 февраля 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию. Прекрасному экскурсоводу удалось приподнять завесу и времени и показать прекрасный город Шую и село Палех в полной красе. Удалось узнать много нового о том времени.
- ООльга12 февраля 2024Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 6 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Иваново на 2024 год по теме «Зимние», 18 ⭐ отзывов, цены от 6499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август