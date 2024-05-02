Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Иваново, цены от 6 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества»
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
«Расскажу, как здесь начинают возрождать традиции русского Рождества»
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
«Я расскажу, почему Шую часто сравнивают с Петербургом, как она стала «столицей русского Рождества» и какой давно уничтоженный храм неожиданно возродился накануне праздника»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
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    прославивших этот край. Узнали много нового и удивительного. Сувенирная сторона экскурсии (в соответствии с нашими желаниями) также не была обойдена вниманием.

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Большое спасибо за проведенную экскурсию. Прекрасному экскурсоводу удалось приподнять завесу и времени и показать прекрасный город Шую и село Палех в полной красе. Удалось узнать много нового о том времени.
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
    Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
  3. Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 6 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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