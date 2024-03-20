2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново. Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия, во время которой вы увидите самые яркие достопримечательности города.

Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» с мастер-классом. Фабрика-музей «Моя Забава» – ивановское ремесленное производство новогодних игрушек и фарфоровых изделий.

Во время экскурсии по фабрике вы узнаете, что такое фарфор, этапы и особенности его производства, почему и как его «льют», научитесь заливать формы и понаблюдаете за процессом обжига, а фабричные мастерицы познакомят вас с различными техниками росписи фарфоровых изделий.

В музейной части фабрики представлена коллекция елочных игрушек 40-50-60-70 гг. прошлого века – всего более 500 экспонатов. Вы не только увидите уникальные предметы, но и познакомитесь с историями про мастеров прошлых лет и их достижения, узнаете какие серии выпускались раньше, сколько стоят коллекционные предметы сейчас и какая игрушка самая старая.

Вы увидите новогодний МЕГАшар – пятиметровый претендент в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой расписной шар в России, узнаете историю его создания и сколько краски и глиттера было использовано при его изготовлении. Вы сможете попробовать его обнять и загадать желание – говорят, оно обязательно сбудется.

На мастер-классе по росписи новогоднего шара акриловыми красками под руководством лучших мастериц вы создадите свой уникальный рисунок и сможете забрать изготовленную своими руками елочную игрушку домой на память о новогоднем путешествии в город Иваново.

Обед в кафе города с дегустацией шуйской наливки.

Экскурсия в Музей ивановского ситца. Это единственный в стране музей, посвященный хлопчатобумажному производству. В нем бережно хранятся традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края. В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц.

Музей расположился в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина, построенном в начале XX века в стиле «модерн». Вы увидите манерные книги XIX века, примеры различных техник нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати, коллекцию тканей с 300-летней историей и узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново, их важной роли в мировой ткацкой истории.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иваново.

14:00 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Ярославль.

Отдых в поезде.

16:20 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Посещение мастер-класса по росписи Ярославского изразца. Вы узнаете историю ярославских изразцов, технологию производства и символику изображений, их значение в прикладном творчестве и церковном зодчестве, выбрать для себя именно тот, который будет более всего вами расписать его в традиционной технике. Эта керамическая плиточка, расписанная своими руками, обязательно станет вашим для вас оберегом и поможет надолго сохранить память о старинном русском городе – Ярославле.

Ужин в кафе города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ярославлю. Ярославль – старейший город на Волге с тысячелетней историей, его достопримечательности удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. На набережных, площадях и бульварах города соседствуют многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Во время экскурсии вы полюбуетесь богато декорированными, нарядными и весёлыми Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья», увидите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи, памятники князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю, сможете сделать памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Во время прогулки по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, вы увидите многочисленные беседки-ротонды, первый русский драматический театр им. Ф. Волкова, построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор и знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли, познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, а в Рубленом городе узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

22:00 Прибытие на ж/д вокзал Ярославль-Главный.

Посадка в поезд с 22:00.