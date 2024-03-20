Мы включили в нашу новогоднюю программу древнейшие русские города, исторические центры России, откуда берет начало русская культура.
Вас ждут Новогодняя столица России, яркие праздничные улицы, погружение в историю елочных игрушек, знакомство с родиной Ильи Муромца, мастер-классы, чаепития и возможность завести новых друзей.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номера вагона и места будут указаны в ваучере).
23:45 Отправление туристического поезда №926/925 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново. Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия, во время которой вы увидите самые яркие достопримечательности города.
Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» с мастер-классом. Фабрика-музей «Моя Забава» – ивановское ремесленное производство новогодних игрушек и фарфоровых изделий.
Во время экскурсии по фабрике вы узнаете, что такое фарфор, этапы и особенности его производства, почему и как его «льют», научитесь заливать формы и понаблюдаете за процессом обжига, а фабричные мастерицы познакомят вас с различными техниками росписи фарфоровых изделий.
В музейной части фабрики представлена коллекция елочных игрушек 40-50-60-70 гг. прошлого века – всего более 500 экспонатов. Вы не только увидите уникальные предметы, но и познакомитесь с историями про мастеров прошлых лет и их достижения, узнаете какие серии выпускались раньше, сколько стоят коллекционные предметы сейчас и какая игрушка самая старая.
Вы увидите новогодний МЕГАшар – пятиметровый претендент в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой расписной шар в России, узнаете историю его создания и сколько краски и глиттера было использовано при его изготовлении. Вы сможете попробовать его обнять и загадать желание – говорят, оно обязательно сбудется.
На мастер-классе по росписи новогоднего шара акриловыми красками под руководством лучших мастериц вы создадите свой уникальный рисунок и сможете забрать изготовленную своими руками елочную игрушку домой на память о новогоднем путешествии в город Иваново.
Обед в кафе города с дегустацией шуйской наливки.
Экскурсия в Музей ивановского ситца. Это единственный в стране музей, посвященный хлопчатобумажному производству. В нем бережно хранятся традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края. В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц.
Музей расположился в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина, построенном в начале XX века в стиле «модерн». Вы увидите манерные книги XIX века, примеры различных техник нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати, коллекцию тканей с 300-летней историей и узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново, их важной роли в мировой ткацкой истории.
Трансфер на ж/д вокзал г. Иваново.
14:00 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Ярославль.
Отдых в поезде.
16:20 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Посещение мастер-класса по росписи Ярославского изразца. Вы узнаете историю ярославских изразцов, технологию производства и символику изображений, их значение в прикладном творчестве и церковном зодчестве, выбрать для себя именно тот, который будет более всего вами расписать его в традиционной технике. Эта керамическая плиточка, расписанная своими руками, обязательно станет вашим для вас оберегом и поможет надолго сохранить память о старинном русском городе – Ярославле.
Ужин в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ярославлю. Ярославль – старейший город на Волге с тысячелетней историей, его достопримечательности удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. На набережных, площадях и бульварах города соседствуют многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.
Во время экскурсии вы полюбуетесь богато декорированными, нарядными и весёлыми Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья», увидите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи, памятники князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю, сможете сделать памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.
Во время прогулки по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, вы увидите многочисленные беседки-ротонды, первый русский драматический театр им. Ф. Волкова, построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор и знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли, познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, а в Рубленом городе узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.
22:00 Прибытие на ж/д вокзал Ярославль-Главный.
Посадка в поезд с 22:00.
Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль, музеи, мастер-класс и дегустация
02:10 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Владимир.
Завтрак в поезде.
07:38 Прибытие туристического поезда №926/925 на ж/д вокзал г. Владимира.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Суздаль – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет. Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде. Недаром Суздаль так полюбился кинематографистам – в нем снято много известных фильмов, среди которых и любимая многими новогодняя комедия «Чародеи».
Наступающий год для города вдвойне особенный – в Новом 2024 году он празднует свой тысячелетний юбилей и вступает в него в статусе Новогодней столицы России.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Суздалю. За праздничным настроением вы отправитесь на кремлевскую площадь Суздальского кремля, в центре которой стоит ярко украшенная елка.
Вы увидите Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую, Успенскую и Христорождественскую церкви, посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальную святыню – Спасо-Евфимиев монастырь, звон колоколов которого уже многие столетия разносится над суздальской землей, и побываете в грандиозной бесстолпной Крестовой палате, неповторимом шедевре русского зодчества, под сводами которого хранятся сокровища окрестных монастырей и церквей – это подлинное архитектурное диво, возведенное в конце XVIII века, и главная достопримечательность Суздальского кремля.
Обед в кафе города.
Трансфер в г. Владимир.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.
По уютной и нарядно украшенной Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.
По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится. А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и заснеженные берега реки Клязьма.
Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием. Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов. На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды.
А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.
Ужин в кафе города с дегустацией настоек.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.
21:40 Отправление туристического поезда в г. Муром.
Муром. Экскурсия, музей, мастер-класс и отправление в Москву
08:18 Прибытие туристического поезда №926/925 на ж/д вокзал г. Муром.
09:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Муром – один из четырнадцати древнейших городов страны, его название знакомо с детства всем, кому читали русские сказки. За время своей тысячелетней истории Муром служил важным форпостом на восточных рубежах страны, пережил междоусобные войны, разорительные набеги, страшные пожары, смутные времена, но каждый раз восставал из руин и пепла и сумел сохранить свой исторический облик.
А во время новогодних праздников ярко украшенный и укрытый снегом город становится воплощением настоящей русской сказки.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо-Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу, памятник Илье Муромцу и городские новогодние ярмарки.
Посещение Историко-художественного музея, в залах которого вы познакомитесь с историей Мурома.
Обед в кафе города.
Мастер-класс по изготовлению калача. С давних времен Муром славился своими ремесленниками и пекарями, но особенно знаменит он был калачами. Даже на гербе города – знаменитые тертые крупитчатые калачи. Эта выпечка пользовалась заслуженной любовью и царских особ, и простых людей.
Однако муромский тертый калач всегда был делом не простым. Вы сможете в этом убедиться сами на мастер-классе, во время которого с помощью профессиональных пекарей сформируете и украсите калач, а пока он будет выпекаться, мастера познакомят вас с историей этого лакомства.
Трансфер на ж/д вокзал г. Муром.
16:40 Отправление туристического поезда в г. Москву.
21:30 Прибытие туристического поезда №926/925 на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
На дату отправления 30.12.2023:
|Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
Люкс
(по запросу)
Люкс
Одноместное размещение
(по запросу)
|Для взрослых
|49200
|62200
|97780
|64040
|101440
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|49000
|62000
|-
|64040
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|30600
|30600
|-
|30600
|-
На дату отправления 03.01.2024:
|Категория
|Четырехместное купе
СВ
СВ
Одноместное размещение
Люкс
(по запросу)
Люкс
Одноместное размещение
(по запросу)
|Для взрослых
|51900
|65600
|102700
|67300
|106600
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|51700
|65400
|-
|67300
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|33100
|33100
|-
|33100
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 19 100 руб
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая должна быть физподготовка?
На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия.
Какой должна быть одежда в туре?
Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…