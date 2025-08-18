читать дальше

что-то! Мощь внутри, какая-то волшебная атмосфера присутствует везде! Пожалуй всё на этом.

Гид Умма говорила многое, когда ехали туда, обратно видимо устала.

Водитель вёл автобус туда хорошо, обратно видимо также устал, очень сильно гнал, резко тормозил, торопился домой, нас всех чуть не угробил.

Автобус гос номер 091- только возить скот, но никак не туристов за такую цену! Обшарпанные сидушки, проход между сиденьями очень узкий, а на задних сиденьях вообще сидеть не реально, так как сидушки оторваны! Представляете ехать столько часов на таких сидушках?!?? Мы ездили в Дербент, вот там был автобус шикарный, даже с телевизором, смотрели сериал. А здесь обратно ехали 6 часов до Избербаша, ни телевизора, ещё и сидушки сломаны. Просто нельзя так относится к туристам!

Введите уже дрес код для гидов, может жилеты им пошить с надписями на спине, введите бейджики с их именами, так как имена у многих тяжело запоминаются. Я понимаю, что в Дагестане только развивается туризм, но это облегчит многим туристам путешествия! Благодарю, если прислушайтесь.

В целом конечно быть в Дагестане и не посмотреть Чечню - это не есть нормально. Советую, посмотрите, не пожалеете! В стоимость экскурсии обед не входит, будьте внимательны. А да, ни в коем случае не снимайте участок трассы, когда будете проезжать резиденцию Р. Кадырова. Нас остановили и проверяли телефоны! Нельзя снимать! Всё остальное, пожалуйста.