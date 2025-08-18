Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
«Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 дек в 07:15
2950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 августа 2025Ездили с мужем на экскурсию в Чечню. Нашим гидом была Юлия, к ней вопросов нет - рассказала все по маршруту,
- ММарина14 мая 2025Гид Юлия прекрасно рассказывает и много всего знает, ответит на любой ваш вопрос. В целом экскурсия интересная и увлекательная.
- ННаталия30 сентября 2024Отличная экскурсия, гид Азим, с шутками, но дает много интересной и полезной информации. Красивая Чечня, немного устаешь от дороги, но стоит посмотреть. Красиво, величественно, очень чисто. Мечети завораживают.
- ЕЕсения29 сентября 2024Всем привет! Сняла одну звезду за автобус, но об этом чуть ниже…
Сам Грозный, Шали и Аргун очень красивы, мечети это
- ААнна14 сентября 2024Прекрасная поездка. Гид Адам с чувством юмора и прекрасно провел экскурсию. Из минусов только то, что долгая дорога, а так Грозный очень понравился и мечети очень красивые.
- ССветлана15 августа 2024Гид Юля всё рассказывала доступным языком, понятно, также помогала фотографироваться. Притензии к обслуживанию автобуса. В автобусе очень плохая обивка на сиденях, крошится и прилипает к телу. На обратом пути пошёл дождик и полилось по окнам внутри салона.
- ДДари6 августа 2024Экскурсия интересная. Сняла звезду за проблемы с кондиционером в машине. От жары устали очень, но в целом всё понравилось. Гид, Тарлан, большой молодец. Очень много знает, интересно рассказывает.
- ККристина6 августа 2024Очень замечательная экскурсия. Безумно все понравилось. Гид Юлия большая умничка, очень много интересного рассказала.
- ТТатьяна3 августа 2024Спасибо Анвару за увлекательную и веселую экскурсию! Мы подустали от дороги, но это того стоило👍🏻
- ННадежда16 июля 2024Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
- ЕЕвгения3 июля 2024Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось!
Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ЗЗаира7 апреля 2024Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️
Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
- ММирон22 октября 2023Экскурсия понравилась,особенно понравилась мечеть в г. Шали,но сама Чечня очень красивая
- РРената22 октября 2023Чечня очень понравилась,особенно город Грозный очень красивый и чистый,спасибо за экскурсию!
