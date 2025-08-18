Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Избербаша

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Избербаше, цены от 2950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
18 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
«Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
17 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 дек в 07:15
2950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Ездили с мужем на экскурсию в Чечню. Нашим гидом была Юлия, к ней вопросов нет - рассказала все по маршруту,
    читать дальше

    все четко и понятно. Есть вопросики к водителю, ибо на обратном пути летели пулей 🙈 понимаю, что в Дагестане в принципе такой стиль вождения, да и дорога была не горная, но местами было страшновато. Один раз водитель позволил себе объехать очередь из машин, которая вообще-то стояла перед ж/д переездом, где горел красный и был звуковой сигнал о приближающемся поезде… Но нет, мы помчались на красный 🥴 Что касается самой экскурсии, то не хватило свободного времени в Грозном - по сути, погуляли только по одной улице и зашли в 2 места. В принципе, в описании так и сказано, так что это из области пожеланий - добавить немного свободного времени на погулять по этому городу.

  • М
    Марина
    14 мая 2025
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Гид Юлия прекрасно рассказывает и много всего знает, ответит на любой ваш вопрос. В целом экскурсия интересная и увлекательная.
  • Н
    Наталия
    30 сентября 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Отличная экскурсия, гид Азим, с шутками, но дает много интересной и полезной информации. Красивая Чечня, немного устаешь от дороги, но стоит посмотреть. Красиво, величественно, очень чисто. Мечети завораживают.
  • Е
    Есения
    29 сентября 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Всем привет! Сняла одну звезду за автобус, но об этом чуть ниже…
    Сам Грозный, Шали и Аргун очень красивы, мечети это
    читать дальше

    что-то! Мощь внутри, какая-то волшебная атмосфера присутствует везде! Пожалуй всё на этом.
    Гид Умма говорила многое, когда ехали туда, обратно видимо устала.
    Водитель вёл автобус туда хорошо, обратно видимо также устал, очень сильно гнал, резко тормозил, торопился домой, нас всех чуть не угробил.
    Автобус гос номер 091- только возить скот, но никак не туристов за такую цену! Обшарпанные сидушки, проход между сиденьями очень узкий, а на задних сиденьях вообще сидеть не реально, так как сидушки оторваны! Представляете ехать столько часов на таких сидушках?!?? Мы ездили в Дербент, вот там был автобус шикарный, даже с телевизором, смотрели сериал. А здесь обратно ехали 6 часов до Избербаша, ни телевизора, ещё и сидушки сломаны. Просто нельзя так относится к туристам!
    Введите уже дрес код для гидов, может жилеты им пошить с надписями на спине, введите бейджики с их именами, так как имена у многих тяжело запоминаются. Я понимаю, что в Дагестане только развивается туризм, но это облегчит многим туристам путешествия! Благодарю, если прислушайтесь.
    В целом конечно быть в Дагестане и не посмотреть Чечню - это не есть нормально. Советую, посмотрите, не пожалеете! В стоимость экскурсии обед не входит, будьте внимательны. А да, ни в коем случае не снимайте участок трассы, когда будете проезжать резиденцию Р. Кадырова. Нас остановили и проверяли телефоны! Нельзя снимать! Всё остальное, пожалуйста.

  • А
    Анна
    14 сентября 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Прекрасная поездка. Гид Адам с чувством юмора и прекрасно провел экскурсию. Из минусов только то, что долгая дорога, а так Грозный очень понравился и мечети очень красивые.
  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Гид Юля всё рассказывала доступным языком, понятно, также помогала фотографироваться. Притензии к обслуживанию автобуса. В автобусе очень плохая обивка на сиденях, крошится и прилипает к телу. На обратом пути пошёл дождик и полилось по окнам внутри салона.
  • Д
    Дари
    6 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия интересная. Сняла звезду за проблемы с кондиционером в машине. От жары устали очень, но в целом всё понравилось. Гид, Тарлан, большой молодец. Очень много знает, интересно рассказывает.
  • К
    Кристина
    6 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень замечательная экскурсия. Безумно все понравилось. Гид Юлия большая умничка, очень много интересного рассказала.
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Спасибо Анвару за увлекательную и веселую экскурсию! Мы подустали от дороги, но это того стоило👍🏻
  • Н
    Надежда
    16 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
  • Е
    Евгения
    3 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось!
    Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
    читать дальше

    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему!
    Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️
    Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
  • М
    Мирон
    22 октября 2023
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия понравилась,особенно понравилась мечеть в г. Шали,но сама Чечня очень красивая
  • Р
    Рената
    22 октября 2023
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Чечня очень понравилась,особенно город Грозный очень красивый и чистый,спасибо за экскурсию!

