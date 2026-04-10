Групповое путешествие из Избербаша в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.
Дорога из Дербента в Чеченскую республику займёт около 4,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: поделится историей республики и её традициями. А также расскажет о селениях, которые вы увидите из окна: Избербаше, Хасавюрте и других. В основной программе экскурсии:
Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.
Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».
Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.
Организационные детали
В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
В Грозном запланирована остановка на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
На экскурсию не допускаются животные
С вами будет гид из нашей команды
во вторник и субботу в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На южном выезде из города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8956 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Добрый день! Хочу оставить отзыв о поездке в Чечню😍. Было очень интересно слушать гида, много интересного рассказал, что время мимолетно пролетело в дороге 👍🏼. Какие красивые мечети 🕌 не описать словами, смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на Грозный. В общем очень рекомендую посетить данную экскурсию.
Саид
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вам все понравилось.
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