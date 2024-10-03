Заброшенная деревня Гамсутль, расположенная на высоте 1500 метров над уровнем моря, привлекает туристов своей древней архитектурой и историческими объектами. На экскурсии вы увидите Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, мемориальный комплекс Андалал, Чохские террасы и Салтинский водопад. В качестве бонуса - не менее 100 фотографий без ретуши и обработки

Описание фото-прогулки

Заброшенная деревня Гамсутль находится на вышине 1500 метров над уровнем моря. Ещё недавно здесь бурлила жизнь, а сейчас он покинут, но не забыт. В поисках необычных впечатлений мы осмотрим не только сам аул, но и необычные достопримечательности по дороге к нему:

Гимринский тоннель — самый длинный в России

Ирганайское водохранилище — водоём, поражающий своей красотой

Мемориальный комплекс Андалал — именно здесь Надыршах потерпел первое поражение

Чохские террасы — рукотворное чудо древности

Салтинский водопад — единственный в России подземный водопад

В качестве приятного бонуса вы получите яркие и качественные снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат sony s7. Каждому участнику — не менее 100 фотографий без ретуши и обработки.

Организационные детали