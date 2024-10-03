Заброшенная деревня Гамсутль, расположенная на высоте 1500 метров над уровнем моря, привлекает туристов своей древней архитектурой и историческими объектами.
На экскурсии вы увидите Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, мемориальный комплекс Андалал, Чохские террасы и Салтинский водопад. В качестве бонуса - не менее 100 фотографий без ретуши и обработки
На экскурсии вы увидите Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, мемориальный комплекс Андалал, Чохские террасы и Салтинский водопад. В качестве бонуса - не менее 100 фотографий без ретуши и обработки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Заброшенная деревня Гамсутль находится на вышине 1500 метров над уровнем моря. Ещё недавно здесь бурлила жизнь, а сейчас он покинут, но не забыт. В поисках необычных впечатлений мы осмотрим не только сам аул, но и необычные достопримечательности по дороге к нему:
- Гимринский тоннель — самый длинный в России
- Ирганайское водохранилище — водоём, поражающий своей красотой
- Мемориальный комплекс Андалал — именно здесь Надыршах потерпел первое поражение
- Чохские террасы — рукотворное чудо древности
- Салтинский водопад — единственный в России подземный водопад
В качестве приятного бонуса вы получите яркие и качественные снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат sony s7. Каждому участнику — не менее 100 фотографий без ретуши и обработки.
Организационные детали
- Экскурсию и фотосессию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, входные билеты, обед и фотосессия
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Избербаше
Открываю гостям необычные места Дагестана вместе с командой гидов. Большой опыт работы в туризме. Работал в музее, занимался фото и видеосъёмкой.Задать вопрос
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