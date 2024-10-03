Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия

Посетите таинственный аул Гамсутль и получите незабываемые впечатления от экскурсии и фотосессии. Заброшенный город, древние дома и потрясающие виды ждут вас
Заброшенная деревня Гамсутль, расположенная на высоте 1500 метров над уровнем моря, привлекает туристов своей древней архитектурой и историческими объектами.

На экскурсии вы увидите Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, мемориальный комплекс Андалал, Чохские террасы и Салтинский водопад. В качестве бонуса - не менее 100 фотографий без ретуши и обработки

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏞️ Уникальные виды и архитектура
  • 🚌 Включен трансфер
  • 🍽️ Обед включен
  • 📚 Интересные рассказы гида
    • Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
    Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
    Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Мемориальный комплекс Андалал
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад

    • Описание фото-прогулки

    Заброшенная деревня Гамсутль находится на вышине 1500 метров над уровнем моря. Ещё недавно здесь бурлила жизнь, а сейчас он покинут, но не забыт. В поисках необычных впечатлений мы осмотрим не только сам аул, но и необычные достопримечательности по дороге к нему:

    • Гимринский тоннель — самый длинный в России
    • Ирганайское водохранилище — водоём, поражающий своей красотой
    • Мемориальный комплекс Андалал — именно здесь Надыршах потерпел первое поражение
    • Чохские террасы — рукотворное чудо древности
    • Салтинский водопад — единственный в России подземный водопад

    В качестве приятного бонуса вы получите яркие и качественные снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат sony s7. Каждому участнику — не менее 100 фотографий без ретуши и обработки.

    Организационные детали

    • Экскурсию и фотосессию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
    • В стоимость входит трансфер, услуги гида, входные билеты, обед и фотосессия

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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