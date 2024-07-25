Гамсутль – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Гамсутль» в Избербаше, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 500 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
На машине
8 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
Отправиться из Избербаша в топовое туристическое место Дагестана за яркими эмоциями и снимками
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Расим
    25 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
    Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
  • В
    Владислава
    15 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
    Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
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    санитарные остановки были грамотно раскиданы в течении дня. Качественно выстроен маршрут (например обед был после Гамсутля, а не до так как это было бы тяжело) Обед был разнообразный, комплексный и вкусный. И хочу отметить работу гида Юлии и водителя Адама. Благодаря им у нас сохранялась позитивная атмосфрера с попутчиками и был коллективный коннект. Юлия провела прекрасную экскурсию. Все было информативно, на вопросы мы всегда получали развернутые ответы и помимо информации о экскурсионных точках мы получали знания о Дагестане, нации, традициях, особенностях менталитета и так далее. А с водителем Адамом было супер комфортно: быстро, четко и с музычкой. Полностью доверилась его навыку вождения, хотя мне это бывает очень сложно, но не в случае с Адамом. Большое спасибо!

  • А
    Андрей
    5 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном восторге как от глубины
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    знаний о родном крае рассказчика, так и от этих пейзажей. Забрал нас в оговоренное время и месте. Машина очень комфортная для таких поездок. Очень рекомендуем это направление и этого гида! Идрис прекрасный и доброжелательный человек, а также знаток как и с какого ракурса лучше фотографироваться и активно в этом помогал.

    Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полномЭто было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полномЭто было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном
  • Э
    Эрика
    3 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Нам очень понравилась экскурсия. Идрис подробно и интересно рассказывал. Его машина удобная и чистая. Весь путь прошёл с нами. Плюсом были дождевики, которые не единожды понадобились. Будем рекомендовать друзьям. Большое спасибо!
    Нам очень понравилась экскурсия
  • Ф
    Фарид
    3 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Очень приятный гид. Мне, как родителю, очень понравилось, что гид нашел общий язык с детьми. Нас заранее предупредили о сложностях
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    езды по серпантину (детей укачивало) и мы смогли немного подготовиться к ним. Экскурсия для любителей активного отдыха, одеваться надо соответствующе. Долгий пеший подъем по мокрой грязи негативно сказывается на городской обуви) Спасибо Идрису за дождевики. А ещё мы удивились, что гид с нами поднимался в Гамсутль. Если бы не его жизнерадостность, дети нас точно уговорили бы развернуться обратно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Гамсутль»

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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Гамсутль" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 999. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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