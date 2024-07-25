12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 500₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Аул Гамсутль: экскурсия + фотосессия
Отправиться из Избербаша в топовое туристическое место Дагестана за яркими эмоциями и снимками
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим25 июля 2024Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
- ВВладислава15 июля 2024Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
- ААндрей5 июля 2024Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном восторге как от глубины
- ЭЭрика3 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Идрис подробно и интересно рассказывал. Его машина удобная и чистая. Весь путь прошёл с нами. Плюсом были дождевики, которые не единожды понадобились. Будем рекомендовать друзьям. Большое спасибо!
- ФФарид3 июля 2024Очень приятный гид. Мне, как родителю, очень понравилось, что гид нашел общий язык с детьми. Нас заранее предупредили о сложностях
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Гамсутль»
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