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санитарные остановки были грамотно раскиданы в течении дня. Качественно выстроен маршрут (например обед был после Гамсутля, а не до так как это было бы тяжело) Обед был разнообразный, комплексный и вкусный. И хочу отметить работу гида Юлии и водителя Адама. Благодаря им у нас сохранялась позитивная атмосфрера с попутчиками и был коллективный коннект. Юлия провела прекрасную экскурсию. Все было информативно, на вопросы мы всегда получали развернутые ответы и помимо информации о экскурсионных точках мы получали знания о Дагестане, нации, традициях, особенностях менталитета и так далее. А с водителем Адамом было супер комфортно: быстро, четко и с музычкой. Полностью доверилась его навыку вождения, хотя мне это бывает очень сложно, но не в случае с Адамом. Большое спасибо!