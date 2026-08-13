Мы отправимся в село Гуниб — место, заставшее окончание тяжелой Кавказской войны. За потрясающие пейзажи его прозвали «Дагестанской Швейцарией».
Мы увидим Царскую поляну и узнаем, как связан с ней Александр II, побываем у беседки имама Шамиля, а после спустимся в Салитнское ущелье к подземному водопаду.
Мы увидим Царскую поляну и узнаем, как связан с ней Александр II, побываем у беседки имама Шамиля, а после спустимся в Салитнское ущелье к подземному водопаду.
Описание экскурсии
Село Гуниб
Гуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась одна из самых тяжелых войн в истории Дагестана — Кавказская война. В этом ауле почти каждый камень является свидетелем истории. А о красоте поселения писали многие известные писатели и поэты. Беседка имама Шамиля
Беседка Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место, в где 1859 году была поставлена точка. Здесь шли переговоры между Имамом Шамилем и князем Барятинским. Прогулка по природному парку Верхний Гуниб
Природный парк Верхний Гуниб расположен на горе Гуниб в Дагестане в 150 км. от Махачкалы. Это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Царская поляна
На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Во время визита Александра II здесь был дан торжественный завтрак для офицеров. Но в Гунибе не было мебели в нужном количестве, поэтому офицеров посадили на скамейки, установленные в вырытых траншеях, а в качестве стола выступили борта этих траншей. Царя же усадили на небольшом холме, который до сих пор возвышается на поляне. Памятник «Белые журавли»В Парке Победы в Гунибе в 10 минутах ходьбы от Ворот Барятинского установлен памятник «Белые журавли». Он был создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. На мемориале указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны 1941—1945 гг. Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.
Важная информация:
Необходимо взять с собой:
- Документ, подтверждающий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Белые журавли»
- Беседка Имама Шамиля
- Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Салтинское ущелье
- Музей
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
- Входные билеты в музей (50р-100р//чел.)
- Вход верхний Гуниб (100р//чел.)
- Вход в заповедник (100р//чел.)
- Гид в музее (400р на группу)
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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