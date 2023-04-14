Индивидуальная экскурсия
Наше путешествие приведет вас в Гуниб — уникальное село, ставшее в свое время свидетелем окончания тяжелой Кавказской войны. Здесь побывали многие поэты и писатели, даже Александр I приезжал сюда с важным визитом.
Почему не только великих людей, но и сотни туристов так притягивает это место? В чем его очарование? Вы непременно узнаете ответ, отправившись на экскурсию в компании гида, который с удовольствием посвятит вас в историю аула.
Почему не только великих людей, но и сотни туристов так притягивает это место? В чем его очарование? Вы непременно узнаете ответ, отправившись на экскурсию в компании гида, который с удовольствием посвятит вас в историю аула.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник "Белые журавли"
- Беседка Имама Шамиля
- Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Карадахская теснина
- Музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Село ГунибГуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась одна из самых тяжелых войн в истории Дагестана — Кавказская война. В этом ауле почти каждый камень является свидетелем истории. А о красоте поселения писали многие известные писатели и поэты. Беседка имама ШамиляБеседка Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место, в где 1859 году была поставлена точка. Здесь шли переговоры между Имамом Шамилем и князем Барятинским. Прогулка по природному парку Верхний ГунибПриродный парк Верхний Гуниб расположен на горе Гуниб в Дагестане в 150 км. от Махачкалы. Это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Царская полянаНа вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Во время визита Александра I здесь был дан торжественный завтрак для офицеров. Но в Гунибе не было мебели в нужном количестве, поэтому офицеров посадили на скамейки, установленные в вырытых траншеях, а в качестве стола выступили борта этих траншей. Царя же усадили на небольшом холме, который до сих пор возвышается на поляне. Памятник «Белые журавли»В Парке Победы в Гунибе в 10 минутах ходьбы от Ворот Барятинского установлен памятник «Белые журавли». Он был создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. На мемориале указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны 1941—1945 гг. Карадахская теснинаУникальный памятник природы республики Дагестан. Когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно! Важная информацияНеобходимо взять с собой:
- Документ, подтверждающий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность
- Пешая прогулка по Карадахской теснине составит около 1 часа в одну сторону
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
На автобусе
Выездные
На весь день
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