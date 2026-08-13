Село Гуниб

Гуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась одна из самых тяжелых войн в истории Дагестана — Кавказская война. В этом ауле почти каждый камень является свидетелем истории. А о красоте поселения писали многие известные писатели и поэты. Беседка имама Шамиля

Беседка Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место, в где 1859 году была поставлена точка. Здесь шли переговоры между Имамом Шамилем и князем Барятинским. Прогулка по природному парку Верхний Гуниб

Природный парк Верхний Гуниб расположен на горе Гуниб в Дагестане в 150 км. от Махачкалы. Это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Царская поляна

На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Во время визита Александра II здесь был дан торжественный завтрак для офицеров. Но в Гунибе не было мебели в нужном количестве, поэтому офицеров посадили на скамейки, установленные в вырытых траншеях, а в качестве стола выступили борта этих траншей. Царя же усадили на небольшом холме, который до сих пор возвышается на поляне. Памятник «Белые журавли»В Парке Победы в Гунибе в 10 минутах ходьбы от Ворот Барятинского установлен памятник «Белые журавли». Он был создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. На мемориале указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны 1941—1945 гг. Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.

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