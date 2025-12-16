Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
14 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
17 дек в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Понедельник в 8:00
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Избербаша - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На ул. Буйнакского
«Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем»
Расписание: в четверг в 07:15
18 дек в 07:15
25 дек в 07:15
3900 ₽ за человека
