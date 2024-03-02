Приглашаем вас в увлекательное мини-путешествие по красотам Дагестана.
Вы увидите несколько необыкновенных исторических мест, природных объектов и памятников старины всего за один день!
Вы увидите несколько необыкновенных исторических мест, природных объектов и памятников старины всего за один день!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гергебельское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Памятник "Белые журавли"
- Музей
- Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Беседка Имама Шамиля
- Обед
- Салтинская теснина
Описание
Село Гуниб Гуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась одна из самых тяжелых войн в истории Дагестана — Кавказская война. В этом ауле почти каждый камень является свидетелем истории. А о красоте аула писали многие известные писатели и поэты. Беседка имама Шамиля Беседка Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место, где В 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На этом месте шли переговоры между Имамом Шамилем и князем Барятинским. Прогулка по природному парку Верхний Гуниб Природный парк Верхний Гуниб расположен на горе Гуниб в Дагестане в 150 км. от Махачкалы. Это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Царская поляна На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Во время визита Александра I здесь был дан торжественный завтрак для офицеров. Но в Гунибе не было мебели в нужном количестве, поэтому офицеров посадили на скамейки, установленные в вырытых траншеях, а в качестве стола выступили борта этих траншей. Царя же усадили на небольшом холме, который до сих пор возвышается на поляне. Обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» В Парке Победы в Гунибе в 10 минутах ходьбы от Ворот Барятинского установлен памятник «Белые журавли». Он был создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. На мемориале указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны 1941-1945 гг. Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом. Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде и взять с собой: документ, удостоверяющий личность; головной убор; cолнцезащитный крем и очки (в теплое время года); наличные деньги; воду и перекус.
Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.
Понедельник, вторник и четверг в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, вторник и четверг в 8:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность
- Пешая прогулка по Карадахской теснине составит около 1 часа в одну сторону
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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