Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых уникальных и исторически значимых мест Дагестана – живописному аулу Гуниб и его окрестностям! Путешествие позволит вам увидеть завораживающие природные красоты, соприкоснуться с историей Кавказа и узнать больше о судьбоносных событиях, изменивших ход истории региона. Село Гуниб и Гунибская ГЭСМы начнем наше путешествие с посещения живописного села Гуниб, которое, словно охраняемое самой природой, расположилось на высокогорье. Здесь находится Гунибская ГЭС, один из значимых объектов республики.

Природный парк в Верхнем Гунибе

Вы посетите большой природный парк, где нас ждет Царская поляна — место, известное своим историческим значением. Именно здесь жители праздновали визит императора Александра II 11 сентября 1871 года.

Смотровая площадка с видом на Гунибское плато

С обзорной площадки перед вами откроется потрясающий вид на Гунибское плато, а наш гид расскажет о значении этого места в ходе Кавказской войны. Именно отсюда русские войска обстреливали поселение Гуниб, что стало частью истории и легенд Дагестана.

Беседка Имама Шамиля и камень Барятинского

Мы посетим беседку Шамиля, также известную как ротонда Барятинского. Здесь сохранился камень с выбитой датой «1859», на котором сидел генерал Барятинский в ожидании встречи с имамом Шамилем, что стало символическим завершением Кавказской войны. Памятник «Белые Журавли»Этот памятник был установлен в честь одноименной песни, написанной на стихи знаменитого поэта Расула Гамзатова. Место проникнуто особой атмосферой, которая напоминает о значимости мира и единства народов.

Салтинский подземный водопад

Наше путешествие завершится визитом к уникальному памятнику природы – Салтинскому подземному водопаду. Этот единственный в Дагестане подземный водопад расположен в каньоне реки Салтинка, около селения Салта. Узкий путь через ущелье и пещера с почти полностью закрытым скальным сводом приведут нас к 20-метровому водопаду, который очаровывает своей таинственной красотой. Важная информация: