Вас ждет экскурсия по историческому аулу Гуниб и его живописным окрестностям, где природа встречается с историей.
Вы увидите Гунибское плато, место окончания Кавказской войны, знаменитую Беседку Шамиля и единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Погрузитесь в атмосферу Дагестана, полную легенд, красоты и величия.
Вы увидите Гунибское плато, место окончания Кавказской войны, знаменитую Беседку Шамиля и единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Погрузитесь в атмосферу Дагестана, полную легенд, красоты и величия.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых уникальных и исторически значимых мест Дагестана – живописному аулу Гуниб и его окрестностям! Путешествие позволит вам увидеть завораживающие природные красоты, соприкоснуться с историей Кавказа и узнать больше о судьбоносных событиях, изменивших ход истории региона. Село Гуниб и Гунибская ГЭСМы начнем наше путешествие с посещения живописного села Гуниб, которое, словно охраняемое самой природой, расположилось на высокогорье. Здесь находится Гунибская ГЭС, один из значимых объектов республики.
Природный парк в Верхнем Гунибе
Вы посетите большой природный парк, где нас ждет Царская поляна — место, известное своим историческим значением. Именно здесь жители праздновали визит императора Александра II 11 сентября 1871 года.
Смотровая площадка с видом на Гунибское плато
С обзорной площадки перед вами откроется потрясающий вид на Гунибское плато, а наш гид расскажет о значении этого места в ходе Кавказской войны. Именно отсюда русские войска обстреливали поселение Гуниб, что стало частью истории и легенд Дагестана.
Беседка Имама Шамиля и камень Барятинского
Мы посетим беседку Шамиля, также известную как ротонда Барятинского. Здесь сохранился камень с выбитой датой «1859», на котором сидел генерал Барятинский в ожидании встречи с имамом Шамилем, что стало символическим завершением Кавказской войны. Памятник «Белые Журавли»Этот памятник был установлен в честь одноименной песни, написанной на стихи знаменитого поэта Расула Гамзатова. Место проникнуто особой атмосферой, которая напоминает о значимости мира и единства народов.
Салтинский подземный водопад
Наше путешествие завершится визитом к уникальному памятнику природы – Салтинскому подземному водопаду. Этот единственный в Дагестане подземный водопад расположен в каньоне реки Салтинка, около селения Салта. Узкий путь через ущелье и пещера с почти полностью закрытым скальным сводом приведут нас к 20-метровому водопаду, который очаровывает своей таинственной красотой. Важная информация:
- Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Избербаш мы забираем и привозим людей с точки сбора.
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Каждый понедельник и четверг в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибское плато
- Гунибская ГЭС
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Карадахская теснина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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