Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша

В путешествии по самобытным местам Дагестана вы увидите, насколько разнообразно его наследие. Вам предстоит забраться на крепость, прикоснуться к средневековым тайнам Кайтагского умцийства и выяснить, почему Кала-Корейш называют местной Атлантидой. В колоритных Кубачах — открыть особый мир мастеров, который складывался здесь столетиями. А в Амузгах — ощутить атмосферу села-призрака.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Былая слава Кала-Корейша

Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.

Кубачи — ювелиры, кузнецы и уникальная атмосфера

Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.

В завершение я поведу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.

Организационные детали

Трансфер и расходы

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.

Дополнительные опции (по желанию и предварительному согласованию)

Обед в кубачинской семье — 600 руб. /чел.

Участие в мастер-классе по изготовлению ювелирных и художественных изделий — 250 руб. /чел.

Знакомство с семейным музеем и этническими предметами быта (бесплатно)

Демонстрация традиционной местной женской одежды (бесплатно)

Покупка ювелирных и художественных изделий

Прогулка с местным гидом по старым Кубачам — 500 руб. /группу

Параметры поездки