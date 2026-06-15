Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша

Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
В путешествии по самобытным местам Дагестана вы увидите, насколько разнообразно его наследие.
Вам предстоит забраться на крепость, прикоснуться к средневековым тайнам Кайтагского умцийства и выяснить, почему Кала-Корейш называют местной Атлантидой. В колоритных Кубачах — открыть особый мир мастеров, который складывался здесь столетиями. А в Амузгах — ощутить атмосферу села-призрака.
Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.
Кубачи — ювелиры, кузнецы и уникальная атмосфера
Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.
В завершение я поведу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Дополнительные опции (по желанию и предварительному согласованию)
Обед в кубачинской семье — 600 руб. /чел.
Участие в мастер-классе по изготовлению ювелирных и художественных изделий — 250 руб. /чел.
Знакомство с семейным музеем и этническими предметами быта (бесплатно)
Демонстрация традиционной местной женской одежды (бесплатно)
Покупка ювелирных и художественных изделий
Прогулка с местным гидом по старым Кубачам — 500 руб. /группу
Параметры поездки
Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 20:00
Общий километраж составит около 320 км, время в дороге — примерно 5,5 часов
Пешее восхождение к Кала-Корейшу по лесистой тропинке около 40 мин, поход в село-призрак Амузги — 30 минут. Рассчитывайте свои силы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Ездили с Идрисом в Кубачи из Избербаша. Очень рады, что нашли этот тур, не многие едут в Кубачи, а там достаточно интересно и очень красиво! Идрис пунктуальный и очень внимательный гид, читать дальшеуменьшить
интересный рассказчик! Скорректировал маршрут по нашим пожеланиям, по окончанию экскурсии немного прокатил по городу, подсказал, где купить товары, которые нас интересовали. В рамках экскурсии посетили музей кайтагской вышивки, побывали в гостях у семьи ювелиров. Хозяева оказали очень радушный приём!
Идрис
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за отзыв. Я тоже получил большое удовольствие пообщаться и вместе поездить с вашей удивительно позитивной семьей. Приятных путешествий. Приезжайте чаще Дагестан, буду рад увидеться вновь))
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Н
Наталья
Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.
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