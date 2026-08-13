В этом маршруте вас ждет посещение одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакского каньона.
Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.
А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.
А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Описание экскурсииУдивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.
- С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
- Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 07:00, 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Смотровая Ветрополигон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Комплекс пещер «Нохъо»
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Входной билет на бархан Сарыкум (250р//чел.)
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (5000р/10 чел)
- Обед (700р-800р//чел.)
- Пещеры Нохъо 500-700р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00, 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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