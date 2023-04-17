С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.

Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.