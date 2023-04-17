Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша

Индивидуальная экскурсия

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Ответы на вопросы
В этом маршруте вас ждет посещение одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакского каньона.

Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.

А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водоранилище
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.
  • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
  • Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.

Ежедневно в 07:00, 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Входной билет на бархан Сарыкум
  • Прогулка на катере
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00, 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, наличные средства, воду и перекус.
  • Также вам будет необходим документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Каньоны
Сулакский каньон
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