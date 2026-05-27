История Дербента насчитывает несколько тысяч лет — давайте прикоснёмся к ней? Вы пройдёте по древним улочкам, подниметесь к крепости Нарын-Кала с видом на Каспий и почувствуете особую атмосферу старого Востока. Заглянете в скрытые дворики, увидите, как переплелись культуры и религии, и откроете для себя настоящий Дербент — не музей, а живой город.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Избербаша

Дорога вдоль Каспийского моря с видами на побережье и рассказами о Южном Дагестане — его истории, людях и традициях.

10:30 — экскурсия по Дербенту

Крепость Нарын-Кала

Вы подниметесь к древней цитадели, откуда открывается широкий вид на город и Каспий. Здесь особенно чувствуется масштаб времени и значение Дербента как ворот Кавказа.

Старый Дербент (магаллы)

Пройдёте по лабиринту узких улочек, где легко потеряться и замедлиться. Вокруг — каменные дома, тени двориков и тишина старых кварталов.

Мечети и исторические здания

Увидите древние религиозные и общественные постройки, в которых переплелись культуры и эпохи.

Смотровые точки и скрытые места

Окажетесь в уголках, куда редко доходят туристы — с красивыми ракурсами и панорамами.

14:00 — свободное время

Прогуляетесь без спешки, сделаете фото и при желании попробуете местную кухню.

16:00–17:30 — дорога в Избербаш

Мы расскажем:

об истории города — от древних цивилизаций до наших дней

архитектуре и религии — крепостях, мечетях, синагогах и храмах

знаменитых жителях и местных легендах

ремёслах, традициях и кухне Дербента

современной жизни горожан

Организационные детали