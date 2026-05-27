История Дербента насчитывает несколько тысяч лет — давайте прикоснёмся к ней? Вы пройдёте по древним улочкам, подниметесь к крепости Нарын-Кала с видом на Каспий и почувствуете особую атмосферу старого Востока.
Заглянете в скрытые дворики, увидите, как переплелись культуры и религии, и откроете для себя настоящий Дербент — не музей, а живой город.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Избербаша
Дорога вдоль Каспийского моря с видами на побережье и рассказами о Южном Дагестане — его истории, людях и традициях.
10:30 — экскурсия по Дербенту
- Крепость Нарын-Кала
Вы подниметесь к древней цитадели, откуда открывается широкий вид на город и Каспий. Здесь особенно чувствуется масштаб времени и значение Дербента как ворот Кавказа.
- Старый Дербент (магаллы)
Пройдёте по лабиринту узких улочек, где легко потеряться и замедлиться. Вокруг — каменные дома, тени двориков и тишина старых кварталов.
- Мечети и исторические здания
Увидите древние религиозные и общественные постройки, в которых переплелись культуры и эпохи.
- Смотровые точки и скрытые места
Окажетесь в уголках, куда редко доходят туристы — с красивыми ракурсами и панорамами.
14:00 — свободное время
Прогуляетесь без спешки, сделаете фото и при желании попробуете местную кухню.
16:00–17:30 — дорога в Избербаш
Мы расскажем:
- об истории города — от древних цивилизаций до наших дней
- архитектуре и религии — крепостях, мечетях, синагогах и храмах
- знаменитых жителях и местных легендах
- ремёслах, традициях и кухне Дербента
- современной жизни горожан
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в крепость: взрослые — 300 ₽ за чел., школьники — 100 ₽ за чел. Еда и личные покупки — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1190 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
