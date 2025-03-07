Насладитесь живописной природой и тайнами древних сооружений Осетии!:

Кармадонское ущелье – одно из самых красивых мест в Осетии, откуда открывается прекрасный вид на горы со снежными вершинами и просторную долину реки Геналдон. В верховьях ущелья расположены известные всем ледники Колка и Майли.

«Город мертвых» Даргавс — данная локация очень удивит Вас необычной архитектурой своих строений. Так почему же город получил звание «Город мертвых»? Всего здесь 97 склепов. На одном из них даже сохранилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».

Арт-объект Æ – завораживающий арт-объект, с которого открывается вид на Скалистый хребет в районе вершины Кариухох. Это третья по высоте вершина Скалистого хребта в Северной Осетии. Также является одной из самых популярнейших фотозон на всем Северной Кавказе!

Башни «Тага и Курта» — о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь Российской федерации. Как снаружи, так и внутри, этот монастырь необычайно красив, особенно учитывая, как высоко в горах он расположен!

Дзивгисская крепость – необычайно это строение тем, что оно запрятано прямо в скале и скрыто от глаз, если не подойти к горе вплотную. Как и у всех посещаемых нами локаций, это место также не стало исключением по значимости в истории. При посещении данной локации, Вы поймете, почему никому так и не удалось захватить эти земли.

А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация:.

А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация:.

• А завершится наш тур по республике очень красивыми видами на реку Фиагдон в Кадаргаванском каньоне. Дух захватывает при виде скалистых гор на этой локации, но еще больший интерес вызывает беснующаяся река, которая и разделила гору на две отдельные части. Важная информация: