Сулакский каньон

Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону в Избербаше

Описание
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Ответы на вопросы
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • В индивидуальной экскурсии по Сулакскому каньону мы посетим такие локации как:
  • 1. Чиркейское водохранилище
  • 2. Тёщин язык
  • 3. Смотровая площадка в п. Дубки
  • 4. Мост и пещеры каньона
  • 5. Форелевое хозяйство.
  • Так же вас ждёт Джиппинг, катание на катере по каньону (по желанию), вкусный обед в форелевом хозяйстве и море ярких эмоций от данной поездки, да и ещё на комфортном внедорожнике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Одно из самых красивых, самых посещаемых мест в Дагестане – Сулакский каньон. Каньон, который глубже даже самого известного в мире Гранд Каньона в Америке. Головокружительная высота, изумительного цвета река и необычайная природная красота оставит у вас море ярких эмоций и незабываемых впечатлений в ваших сердцах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Развлечения
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
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