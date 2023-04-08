Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону в Избербаше
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- В индивидуальной экскурсии по Сулакскому каньону мы посетим такие локации как:
- 1. Чиркейское водохранилище
- 2. Тёщин язык
- 3. Смотровая площадка в п. Дубки
- 4. Мост и пещеры каньона
- 5. Форелевое хозяйство.
- Так же вас ждёт Джиппинг, катание на катере по каньону (по желанию), вкусный обед в форелевом хозяйстве и море ярких эмоций от данной поездки, да и ещё на комфортном внедорожнике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Одно из самых красивых, самых посещаемых мест в Дагестане – Сулакский каньон. Каньон, который глубже даже самого известного в мире Гранд Каньона в Америке. Головокружительная высота, изумительного цвета река и необычайная природная красота оставит у вас море ярких эмоций и незабываемых впечатлений в ваших сердцах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Развлечения
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша
Индивидуальные
На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
Популярные места
Похожие туры из Избербаша
Групповая
Нина
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
в Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра
9 апр
11 апр
13 апр
3 500₽ за человека
Групповая
Кавказ-Тур
Экскурсия по Сулакскому каньону и бархан Сарыкум из Избербаша «Премиум»
улица У.Д. Буйнакского, уч1
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
3 400₽ за человека
Индивидуальная
Курбан
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Избербаш, ул Ленина 2
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
10 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии