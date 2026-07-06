Приглашаю вас в 1-дневное путешествие по Дагестану.
Наш маршрут пройдет по самым главным достопримечательностям республики — Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Вы насладитесь горными пейзажами, прокатитесь на катере и посетите форелевое хозяйство.
Наш маршрут пройдет по самым главным достопримечательностям республики — Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Вы насладитесь горными пейзажами, прокатитесь на катере и посетите форелевое хозяйство.
Описание экскурсииМы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.
Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейский ГЭС
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство
- Сулакский каньон
Что включено
- Транспорт туда обратно,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы,
- Сувениры,
- Питания в ресторанах,
- Прогулка на катере,
- Поездка на квадроциклах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: То желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
В Дагестане первый раз. Были наслышаны о красотах Сулакского каньона, поэтому сомнений в выборе направления экскурсии не было. Наш гид Керим приехал за нами в то время и в то
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A
Судакский каньон и бархан бесспорно потрясающие и захватывающие дух места!
Отдельна благодарность организаторам и нашему гиду Оксане за терпение, информацию, консультации и помощь на протяжении всего дня! Спасибо огромное!
Отдельна благодарность организаторам и нашему гиду Оксане за терпение, информацию, консультации и помощь на протяжении всего дня! Спасибо огромное!
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А
Отличная поездка. Гид Керим максимально комфортно и интересно провёл экскурсию. Даже ребенок 4х лет оказался доволен. Спасибо за прекрасное путешествие.
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Е
Кайфанули с гидом Керимом, спасибо за всё😍
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Е
Спасибо за великолепную экскурсию! Очень все понравилось! Организация по максимуму!
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Т
Всем доброго времени суток)отдыхаем в Дагестане-выбрали первый тур с Магомедом по Сулакскому коньону семьей! Впечатления от поездки просто непередаваемые! Гид Магомед прекрасно с первой минуты покорил наши сердца ненавязчивостью, интересно
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