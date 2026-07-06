читать дальше уменьшить место, которое мы попросили. Показал нам шикарные места, которые поразили нас своими масштабами и красотой. Смотровые площадки, подвесные мосты, прогулка на катере, всё оставило у нас неизгладимые впечатления! Мы все влюбились в Дагестан, в этом есть и заслуга нашего гида. Спасибо огромное! Непременно вернёмся ещё!

В Дагестане первый раз. Были наслышаны о красотах Сулакского каньона, поэтому сомнений в выборе направления экскурсии не было. Наш гид Керим приехал за нами в то время и в то