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Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка

Увидеть Сулакский каньон и бархан Сарыкум: индивидуальная экскурсия в Избербаше
Приглашаю вас в 1-дневное путешествие по Дагестану.

Наш маршрут пройдет по самым главным достопримечательностям республики — Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Вы насладитесь горными пейзажами, прокатитесь на катере и посетите форелевое хозяйство.
5
17 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка

Описание экскурсии

Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.

Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Сарыкум
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейский ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство
  • Сулакский каньон
Что включено
  • Транспорт туда обратно,
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы,
  • Сувениры,
  • Питания в ресторанах,
  • Прогулка на катере,
  • Поездка на квадроциклах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: То желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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В Дагестане первый раз. Были наслышаны о красотах Сулакского каньона, поэтому сомнений в выборе направления экскурсии не было. Наш гид Керим приехал за нами в то время и в то
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место, которое мы попросили. Показал нам шикарные места, которые поразили нас своими масштабами и красотой. Смотровые площадки, подвесные мосты, прогулка на катере, всё оставило у нас неизгладимые впечатления! Мы все влюбились в Дагестан, в этом есть и заслуга нашего гида. Спасибо огромное! Непременно вернёмся ещё!

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A
Судакский каньон и бархан бесспорно потрясающие и захватывающие дух места!
Отдельна благодарность организаторам и нашему гиду Оксане за терпение, информацию, консультации и помощь на протяжении всего дня! Спасибо огромное!
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А
Отличная поездка. Гид Керим максимально комфортно и интересно провёл экскурсию. Даже ребенок 4х лет оказался доволен. Спасибо за прекрасное путешествие.
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Е
Кайфанули с гидом Керимом, спасибо за всё😍
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Е
Спасибо за великолепную экскурсию! Очень все понравилось! Организация по максимуму!
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Т
Всем доброго времени суток)отдыхаем в Дагестане-выбрали первый тур с Магомедом по Сулакскому коньону семьей! Впечатления от поездки просто непередаваемые! Гид Магомед прекрасно с первой минуты покорил наши сердца ненавязчивостью, интересно
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рассказывал историю Дагестана и историю этого гостеприимного народа! Интересовался нашими пожеланиями и прекрасно построил маршрут по тем местам, где шикарные локации и виды, и где нет толпы народу. Порекомендовал и завез нас в прекрасный ресторан над ущельем Сулакского каньона,где мы вкусно пообедали с прекрасными видами с веранды! Очень рекомендуем именно этого гида и его помощников!

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