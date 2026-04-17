Вы увидите самые яркие локации Кавказа в одном месте — от бирюзовой воды водохранилища до пустынных барханов среди гор.
Мы позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке, расскажем об истории, геологии и мифологии региона и угостим национальной кухней.
Описание экскурсии
Чиркейское водохранилище и прогулка на катерах. Бирюзовые воды, горы вокруг, скорость и солёные брызги!
Величественный Сулакский каньон с высоты. Мы полюбуемся необыкновенным цветом и масштабом одного из самых глубоких в мире каньонов.
Форель на углях или аварский хинкал. Пообедаем в аутентичном ресторане «ГлавРыба», и вы раскроете кулинарные сокровища республики.
Пещера Нохъо (по желанию) с подвесным мостом, который ведёт в уютное кафе под каменными сводами.
Золотые пески бархана Сарыкум. Огромный песчаный массив, словно мираж посреди гор, поражает размерами и красотой. Мы поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя песчинкой в этом грандиозном мире.
Вы узнаете:
- об истории, традициях и обычаях Дагестана
- народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
- культурном многообразии, которое сохраняется на протяжении веков
- происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо
- легендах о появлении бархана Сарыкум
- и многом другом
Ориентировочный тайминг поездки
7:10 — выезд из Избербаш
9:30 — Чиркейское водохранилище, катание на катере 25–50 мин
10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки 20-30 мин
11:00 — пещера Нохъо 1 ч 15 мин (опционально, по желанию группы)
13:00 / 14:00 — обед
14:00 / 15:00 — прогулка по форелевому хозяйству 20–40 мин
15:20–16:00 — бархан Сарыкум 45 мин — 1 час
18:00 или позже — возвращение в Избербаш
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. По запросу установим детское кресло или бустер
- Мы также можем забрать вас и из других городов и после отвезти обратно
- Ограничение по возрасту 3+
- Обед в ресторане при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать одно из основных блюд
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
— входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, дети до 14 лет и пенсионеры — бесплатно
— посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с чел. по будням, 700 ₽ — в выходные
— спуск на зиплайне — 2000 ₽ с чел.
— катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 11+
|3850 ₽
|Дети от 4 до 10 лет
|3450 ₽
|Пенсионеры любого возраста
|3650 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Льготный билет ( Семьи СВО, Ветераны боевых действий)
|3700 ₽