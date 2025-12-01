Погружение в сердце дикой природы Дагестана Откройте для себя одно из самых впечатляющих ущелий Европы — с глубиной до 1920 метров и потрясающими панорамами. Вы сделаете невероятные фото и почувствуете масштаб природы! Вас ожидает: Мы посетим комплекс «Главрыбы» у подножия каньона: прогуляйтесь по живописной территории, загляните на форелевую ферму и попробуйте свежую форель по местным рецептурам. Особое впечатление — пещера «Нохъо» с древними наскальными рисунками. Дорога к ней пройдёт по подвесным мостам, зип-лайну и тарзанке — настоящий вызов для смельчаков и источник адреналина. По желанию — речная прогулка на катамаране (50 мин, +1500 ₽). Плывя по спокойной воде, вы увидите каньон с новой стороны: отвесные скалы, укромные гроты и дикую природу. Экскурсия подойдёт и любителям активного отдыха, и тем, кто хочет просто насладиться красотой, сделать яркие снимки и получить незабываемые впечатления. Важная информация:

Просьба на экскурсии соблюдать дресс-код мусульманской страны.