Сулакский каньон в Дагестане - это место, где величие природы захватывает дух. Глубина до 1920 метров и панорамные виды делают его уникальным.
На экскурсии вы посетите комплекс "Главрыбы", где можно увидеть форелевую ферму и попробовать местные деликатесы. Пещера "Нохъо" с древними рисунками и подвесные мосты добавят адреналина. Путешествие идеально подходит для любителей активного отдыха и ценителей природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные панорамы
- 🐟 Посещение форелевой фермы
- 🖼️ Древние наскальные рисунки
- 🌉 Подвесные мосты и зип-лайн
- 📸 Невероятные фото
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Комплекс «Главрыбы»
- Пещера «Нохъо»
Описание экскурсии
Погружение в сердце дикой природы Дагестана Откройте для себя одно из самых впечатляющих ущелий Европы — с глубиной до 1920 метров и потрясающими панорамами. Вы сделаете невероятные фото и почувствуете масштаб природы! Вас ожидает: Мы посетим комплекс «Главрыбы» у подножия каньона: прогуляйтесь по живописной территории, загляните на форелевую ферму и попробуйте свежую форель по местным рецептурам. Особое впечатление — пещера «Нохъо» с древними наскальными рисунками. Дорога к ней пройдёт по подвесным мостам, зип-лайну и тарзанке — настоящий вызов для смельчаков и источник адреналина. По желанию — речная прогулка на катамаране (50 мин, +1500 ₽). Плывя по спокойной воде, вы увидите каньон с новой стороны: отвесные скалы, укромные гроты и дикую природу. Экскурсия подойдёт и любителям активного отдыха, и тем, кто хочет просто насладиться красотой, сделать яркие снимки и получить незабываемые впечатления. Важная информация:
Просьба на экскурсии соблюдать дресс-код мусульманской страны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги гида
- Вход в места по маршруту
Что не входит в цену
- Речная прогулка на катамаране, по желанию (50 мин, +1500 ₽)
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Просьба на экскурсии соблюдать дресс-код мусульманской страны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Избербаша
