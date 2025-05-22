читать дальше

под наши возможности. Обедать заехали в великолепнейший ресторан! Идрис посоветовал, что выбрать - того барашка долго еще будем помнить!)))

Поскольку были с мальчишкой, заехали покататься на катерах в Главрыбу — ух!))))

Мы высоко оценили рассказ Идриса об истории Дагестана. Великолепная логика повествования с привязкой к современности. Некоторые факты мы не знали, появилось желание почитать подробнее.

Что касается Сулакского каньона — красота невероятная! Но это было ожидаемо. А вот бархан Сарыкум потряс совсем неожиданно своим величием и безмятежностью. Спасибо за такое идеальное сочетание локаций!

Очень рекомендую Идриса как организатора!

Идрис, искренне желаю Вам успеха и процветания в туристическом бизнесе!