Экскурсии от вашего отеля в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Избербаше, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
На машине
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
26 авг в 07:30
27 авг в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Избербаша
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
29 авг в 08:30
1 сен в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон на ладони - индивидуальное авто-путешествие
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон на ладони - индивидуальное авто-путешествие
Начало: Ваш отель в Дербенте
23 авг в 07:00
24 авг в 07:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 мая 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Избербаша
    С превеликим удовольствием, можем рекомендовать нашего великолепного гида, Шамсудина!
    Для ценителей комфорта, интересных фактов, и увлекательных исторических рассказов про необычный и
    читать дальше

    красочный край Дагестан,это сюда.
    Спасибо за фантастические эмоции, яркие фото, незабываемые впечатления, которые на долго останутся в памяти и будут не раз пересказана родным и друзьям.
    Теперь нужно обязательно вернуться, спасибо вам Шамсудин!

  • М
    Михаил
    14 апреля 2025
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
    Благодарен Идрису, за отлично организованную экскурсию, отличное чувство юмора, знание, умение и желание передать очарование Дагестана. Спасибо.
  • В
    Владимир
    15 августа 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
    Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Идрису! Путешествие с ним было очень комфортное и интересное! Обязательно вернёмся в Дагестан)
  • А
    Алексей
    12 августа 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
    Идрис - отличный гид! Интересный рассказчик, приятный собеседник и заботливый о группе. Места где мы побывали - шикарные!
    Всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
    Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут
    читать дальше

    под наши возможности. Обедать заехали в великолепнейший ресторан! Идрис посоветовал, что выбрать - того барашка долго еще будем помнить!)))
    Поскольку были с мальчишкой, заехали покататься на катерах в Главрыбу — ух!))))
    Мы высоко оценили рассказ Идриса об истории Дагестана. Великолепная логика повествования с привязкой к современности. Некоторые факты мы не знали, появилось желание почитать подробнее.
    Что касается Сулакского каньона — красота невероятная! Но это было ожидаемо. А вот бархан Сарыкум потряс совсем неожиданно своим величием и безмятежностью. Спасибо за такое идеальное сочетание локаций!
    Очень рекомендую Идриса как организатора!
    Идрис, искренне желаю Вам успеха и процветания в туристическом бизнесе!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
  2. Дербент и экраноплан «Лунь» из Избербаша
  3. Сулакский каньон на ладони - индивидуальное авто-путешествие
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гуниб
  5. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2025
Сейчас в Избербаше в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 15 467. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2025 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь