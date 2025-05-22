Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
26 авг в 07:30
27 авг в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
29 авг в 08:30
1 сен в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон на ладони - индивидуальное авто-путешествие
Начало: Ваш отель в Дербенте
23 авг в 07:00
24 авг в 07:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 мая 2025С превеликим удовольствием, можем рекомендовать нашего великолепного гида, Шамсудина!
Для ценителей комфорта, интересных фактов, и увлекательных исторических рассказов про необычный и
- ММихаил14 апреля 2025Благодарен Идрису, за отлично организованную экскурсию, отличное чувство юмора, знание, умение и желание передать очарование Дагестана. Спасибо.
- ВВладимир15 августа 2024Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Идрису! Путешествие с ним было очень комфортное и интересное! Обязательно вернёмся в Дагестан)
- ААлексей12 августа 2024Идрис - отличный гид! Интересный рассказчик, приятный собеседник и заботливый о группе. Места где мы побывали - шикарные!
Всем рекомендую.
- ЕЕлена26 июня 2024Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2025
Сейчас в Избербаше в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 15 467. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2025 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь