Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль.
Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.
Вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, увидите красивые Чохские террасы, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
Описание экскурсии
- Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ
- Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана
- Чохские террасы. Насладимся красивым рукотворным ландшафтом, а после обеда из блюд национальной кухни отправимся к завершающей точке маршрута
- Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление
h3* Примерный тайминг
07:00 — выезд из Избербаша
09:30 — Гергебильское водохранилище
10:00 — Гунибская ГЭС
11:00 — Гамсутль
12:00 — смотровая площадка
12:15 — прогулка по древнему аулу
12:30 — дом последнего жителя
13:00 — пеший спуск
14:00 — отьезд с Гамсутля
14:20 — Чохские террасы
15:00 — обед
16:00 — Салтинская теснина
18:40 — возвращение с экскурсии в Избербаш
Организационные детали
- В стоимость включён обед
- Дополнительно оплачивается аренда резиновых сапог в Салтинской теснине — до 200 ₽
- В эту поездку с вами могут поехать дети от 6 лет
- Пеший подъем к Гамсутлю займет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках (при наличии мест). Доплата составляет 500 ₽ в одну сторону (вместимость 5 человек)
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки
- Также нельзя брать с собой животных
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У южного выезда из города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
