VIP-экскурсия на Сулакский каньон из Избербаша: все включено

Вас ждет VIP-экскурсия по Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум, где вы насладитесь катанием на катерах по живописной реке Сулак, увидите потрясающие водопады и отвесные скалы.

Мы также посетим пещеры «Нохъо» с подвесным мостом и аттракционами, а затем пообедаем в этнопарке «Главрыба», где вам подадут свежеприготовленную форель. Завершите день на Бархане Сарыкум, удивляясь загадкам самой большой песчаной дюны в Европе!
3.7
3 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаем вас на незабываемую VIP-экскурсию по Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум, где вы сможете насладиться красотой природы и адреналином в сердце горного Дагестана!

Катание на катерах по Сулакскому каньону

Начнем нашу экскурсию с удобного старта с причала Исток, где вас ждет 1 час 10 минут захватывающего катания на катерах по живописной реке Сулак. Вы сможете увидеть первозданную красоту каньона: бирюзовую воду, отвесные скалы и «плачущие» водопады, которые оставят неизгладимые впечатления в вашем сердце. Пещеры «Нохъо»После катания мы отправимся в комплекс пещер «Нохъо», расположенный на высоте 60 метров над рекой. Здесь вы сможете исследовать три уникальные пещеры, насладиться подвесным мостом и испытать себя на зиплайне и тарзанке, если готовы к приключениям! Этнопарк «Главрыба»Далее мы посетим этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой воде горных рек выращивается форель. На обед вам предложат свежеприготовленную рыбу, запеченную на углях, что станет отличным завершением активной программы.

Бархан Сарыкум

В завершение экскурсии мы отправимся на Бархан Сарыкум — уникальную пустыню посреди гор и восьмое чудо света. Здесь вы сможете насладиться удивительными ландшафтами и попробовать разгадать загадку появления самой большой песчаной дюны в Европе.

Каждый вторник и четверг в 07:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Поселок Дубки
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сары-Кум
  • Пещера Нохъо
  • База «Исток»
  • Сулакский каньон
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере по каньону
  • Обед
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум
  • Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 авг 2025
VIP экскурсия началась с опоздания автобуса. Приехал 'VIP' автобус на 50 человек (вместо заявленных 19!!!), которому лет 30 наверное, не меньше, внутри вся обивка сидений и поручней изношена и порвана,
читать дальше

одним словом - VIP автобус. Не успели отъехать от Избербаша, как встали на трассе и ждали больше часа, как потом выяснилось трех человек. Девушка гид рассказывала все, что угодно, но ничего по экскурсии - и об обычаях выдачи замуж и об этимологии слова ЧУРКА, и о Дербенте и его крепости, хотя ехали (точнее все это время стояли и ждали) от Избербаша и в Дербенте не были. Вся последующая экскурсия превратилась в забеги (и это не шутка) от автобуса к точке фотографирования и обратно, и не дай бог кто то опоздает - гид грозила уехать без опоздавших!!! Единственная точка, которая была без забегов - это собственно сам сулакский каньон, катания на катерах - так там наоборот пришлось очень долго ждать своей очереди. Ну и вишенка на торте в конце экскурсии - бархан Сарыкум - с нами даже гид не захотел идти туда, сказала, если кому надо - идите сами. В общем потратили 14 часов времени, все бегом, экскурсионное сопровождение отсутствует от слова совсем, манера общения и поведение гида оставляют желать лучшего. Слово VIP в названии экскурсии исключительно для красоты

О
Оксана
1 авг 2025
Прекрасная, очень насыщенная экскурсионная программа. Наша мечта побывать в каньоне сбылась! Катание на катере была великолепно:без экстрима, но с ветерком. Отличный капитан, любящий свой край, показывал интересные места по пути.
читать дальше

Обед на Главрыбе отличный. Для тех, кто не любит рыбу был выбор между шашлыком и люля. Навесной мост у пещеры и бархан - без комментариев прекрасны. Хоть экскурсия и была очень насыщенной и длительной, наш семилетний ребёнок её выдержал от начала и до конца, не пропустив ни одной локации. Спасибо за прекрасные впечатления!!!

О
Ольга
19 июл 2025

Входит в следующие категории Избербаша

