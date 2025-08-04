VIP-экскурсия на Сулакский каньон из Избербаша: все включено

Приглашаем вас на незабываемую VIP-экскурсию по Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум, где вы сможете насладиться красотой природы и адреналином в сердце горного Дагестана!

Катание на катерах по Сулакскому каньону

Начнем нашу экскурсию с удобного старта с причала Исток, где вас ждет 1 час 10 минут захватывающего катания на катерах по живописной реке Сулак. Вы сможете увидеть первозданную красоту каньона: бирюзовую воду, отвесные скалы и «плачущие» водопады, которые оставят неизгладимые впечатления в вашем сердце. Пещеры «Нохъо»После катания мы отправимся в комплекс пещер «Нохъо», расположенный на высоте 60 метров над рекой. Здесь вы сможете исследовать три уникальные пещеры, насладиться подвесным мостом и испытать себя на зиплайне и тарзанке, если готовы к приключениям! Этнопарк «Главрыба»Далее мы посетим этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой воде горных рек выращивается форель. На обед вам предложат свежеприготовленную рыбу, запеченную на углях, что станет отличным завершением активной программы.

Бархан Сарыкум

В завершение экскурсии мы отправимся на Бархан Сарыкум — уникальную пустыню посреди гор и восьмое чудо света. Здесь вы сможете насладиться удивительными ландшафтами и попробовать разгадать загадку появления самой большой песчаной дюны в Европе.