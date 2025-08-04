VIP-экскурсия на Сулакский каньон из Избербаша: все включено

Вас ждет VIP-экскурсия по Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум, где вы насладитесь катанием на катерах по живописной реке Сулак, увидите потрясающие водопады и отвесные скалы.
Мы также посетим пещеры «Нохъо» с подвесным мостом и аттракционами, а затем пообедаем в этнопарке «Главрыба», где вам подадут свежеприготовленную форель. Завершите день на Бархане Сарыкум, удивляясь загадкам самой большой песчаной дюны в Европе!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на незабываемую VIP-экскурсию по Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум, где вы сможете насладиться красотой природы и адреналином в сердце горного Дагестана!
Катание на катерах по Сулакскому каньону
Начнем нашу экскурсию с удобного старта с причала Исток, где вас ждет 1 час 10 минут захватывающего катания на катерах по живописной реке Сулак. Вы сможете увидеть первозданную красоту каньона: бирюзовую воду, отвесные скалы и «плачущие» водопады, которые оставят неизгладимые впечатления в вашем сердце. Пещеры «Нохъо»После катания мы отправимся в комплекс пещер «Нохъо», расположенный на высоте 60 метров над рекой. Здесь вы сможете исследовать три уникальные пещеры, насладиться подвесным мостом и испытать себя на зиплайне и тарзанке, если готовы к приключениям! Этнопарк «Главрыба»Далее мы посетим этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой воде горных рек выращивается форель. На обед вам предложат свежеприготовленную рыбу, запеченную на углях, что станет отличным завершением активной программы.
Бархан Сарыкум
В завершение экскурсии мы отправимся на Бархан Сарыкум — уникальную пустыню посреди гор и восьмое чудо света. Здесь вы сможете насладиться удивительными ландшафтами и попробовать разгадать загадку появления самой большой песчаной дюны в Европе.
Каждый вторник и четверг в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сары-Кум
- Пещера Нохъо
- База «Исток»
- Сулакский каньон
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Обед
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 авг 2025
VIP экскурсия началась с опоздания автобуса. Приехал 'VIP' автобус на 50 человек (вместо заявленных 19!!!), которому лет 30 наверное, не меньше, внутри вся обивка сидений и поручней изношена и порвана,
О
Оксана
1 авг 2025
Прекрасная, очень насыщенная экскурсионная программа. Наша мечта побывать в каньоне сбылась! Катание на катере была великолепно:без экстрима, но с ветерком. Отличный капитан, любящий свой край, показывал интересные места по пути.
О
Ольга
19 июл 2025
