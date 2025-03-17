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Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону предлагает незабываемые приключения.



Участники смогут прокатиться на раллийном УАЗике по серпантину, насладиться круизом на катере с опытным капитаном и испытать себя на самом длинном зиплайне в Дагестане.



Панорамные виды с диких смотровых площадок в Дубках и возможность катания на лошадях делают это путешествие идеальным для любителей активного отдыха. Все активности проходят в рамках безопасности и комфорта