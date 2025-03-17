Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)

Путешествие для ценителей экстрима: джип-тур, катер и зиплайн. Ощутите драйв и наслаждайтесь захватывающими видами каньона
Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону предлагает незабываемые приключения.

Участники смогут прокатиться на раллийном УАЗике по серпантину, насладиться круизом на катере с опытным капитаном и испытать себя на самом длинном зиплайне в Дагестане.

Панорамные виды с диких смотровых площадок в Дубках и возможность катания на лошадях делают это путешествие идеальным для любителей активного отдыха. Все активности проходят в рамках безопасности и комфорта

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Джип-тур по серпантину
  • 🚤 Экстремальный круиз на катере
  • 🌄 Панорамные виды с высоты
  • 🐎 Катание на лошадях
  • 🧗‍♂️ Зиплайн для адреналина
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище

Описание экскурсии

  • Джип-тур по каньону. После того как мы проедем КПП Миатлинской ГЭС, начнётся серпантин вдоль каньона, который подарит немало эмоций. И это не только из-за завораживающих видов вокруг, но и потому, что асфальт закончился;).
  • Прогулка на катере. Поездка пройдёт с самым крутым и экстремальным (в рамках разумного) капитаном, адреналин будет зашкаливать. А если захотите, сможете поуправлять этим лайнером и сами!
  • Зиплайн. Будет желание почувствовать себя Тарзаном? Не вопрос. Отвезу вас к самому длинному в Дагестане зиплайну (1100 м).
  • Смотровые в Дубках. В посёлке вы полюбуетесь каньоном с диких панорамных площадок, где вам откроются прекрасные виды. А если захотите, организую катание на лошадях вдоль каньона.
  • Покатушки по Чиркейскому водохранилищу. Для тех, кому всё ещё не хватило адреналина, у меня припасён сюрприз.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида, трансфер.
  • Программа поездки подбирается индивидуально под каждого участника. Весь экстрим и адреналин — только в разумных пределах и не выходящий за рамки закона.
  • Поездка проходит на раллийном УАЗ Патриоте.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ с группы.
  • Проезд через с. Хубар — 4000 ₽ с группы.
  • Зиплайн — 2000 ₽ за чел.
  • Пещера — 2000 ₽ с группы.
  • Тарзанка — 7000 ₽ за чел.
  • Прогулка на катере — 5000 ₽ с группы.
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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