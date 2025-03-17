Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону предлагает незабываемые приключения.
Участники смогут прокатиться на раллийном УАЗике по серпантину, насладиться круизом на катере с опытным капитаном и испытать себя на самом длинном зиплайне в Дагестане.
Панорамные виды с диких смотровых площадок в Дубках и возможность катания на лошадях делают это путешествие идеальным для любителей активного отдыха. Все активности проходят в рамках безопасности и комфорта
Участники смогут прокатиться на раллийном УАЗике по серпантину, насладиться круизом на катере с опытным капитаном и испытать себя на самом длинном зиплайне в Дагестане.
Панорамные виды с диких смотровых площадок в Дубках и возможность катания на лошадях делают это путешествие идеальным для любителей активного отдыха. Все активности проходят в рамках безопасности и комфорта
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Джип-тур по серпантину
- 🚤 Экстремальный круиз на катере
- 🌄 Панорамные виды с высоты
- 🐎 Катание на лошадях
- 🧗♂️ Зиплайн для адреналина
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
Описание экскурсии
- Джип-тур по каньону. После того как мы проедем КПП Миатлинской ГЭС, начнётся серпантин вдоль каньона, который подарит немало эмоций. И это не только из-за завораживающих видов вокруг, но и потому, что асфальт закончился;).
- Прогулка на катере. Поездка пройдёт с самым крутым и экстремальным (в рамках разумного) капитаном, адреналин будет зашкаливать. А если захотите, сможете поуправлять этим лайнером и сами!
- Зиплайн. Будет желание почувствовать себя Тарзаном? Не вопрос. Отвезу вас к самому длинному в Дагестане зиплайну (1100 м).
- Смотровые в Дубках. В посёлке вы полюбуетесь каньоном с диких панорамных площадок, где вам откроются прекрасные виды. А если захотите, организую катание на лошадях вдоль каньона.
- Покатушки по Чиркейскому водохранилищу. Для тех, кому всё ещё не хватило адреналина, у меня припасён сюрприз.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, трансфер.
- Программа поездки подбирается индивидуально под каждого участника. Весь экстрим и адреналин — только в разумных пределах и не выходящий за рамки закона.
- Поездка проходит на раллийном УАЗ Патриоте.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ с группы.
- Проезд через с. Хубар — 4000 ₽ с группы.
- Зиплайн — 2000 ₽ за чел.
- Пещера — 2000 ₽ с группы.
- Тарзанка — 7000 ₽ за чел.
- Прогулка на катере — 5000 ₽ с группы.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдула — ваш гид в Избербаше
Провёл экскурсии для 144 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Абдула. Родился и вырос в Дагестане, живу здесь и сейчас. Любовь к горам природе и к родине у меня в крови. Обещаю интересную и запоминающую поездку!Задать вопрос
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