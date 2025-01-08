12 часов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша «Премиум»
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 янв в 07:00
3200₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий
Начало: По договоренности с туристом
«Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону»»
Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Премиум-тур «Всё включено»
Посетите Сулакский каньон и пещеру Нохъо с захватывающими видами и экстремальными развлечениями. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в январе 2025
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