Экскурсия предлагает погружение в историю Дагестана через посещение Старого Гоора с его оборонительными башнями XVII века и знаменитой скалой «Язык Тролля».
Путешественники также смогут исследовать древнее село Кахиб, где сохранились уникальные архитектурные памятники. Завершает маршрут посещение Датунского храма, известного своим средневековым зодчеством. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы
Путешественники также смогут исследовать древнее село Кахиб, где сохранились уникальные архитектурные памятники. Завершает маршрут посещение Датунского храма, известного своим средневековым зодчеством. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные оборонительные башни
- 🌄 Потрясающие виды с «Языка Тролля»
- 🏛️ Древний Датунский храм
- 🏞️ Исторические пейзажи Дагестана
- 🗺️ Погружение в древнюю культуру
Что можно увидеть
- Старый Гоор
- Кахиб
- Датунский храм
- Язык Тролля
Описание экскурсии
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по древним селениям горного Дагестана — Старому Гоору, Кахибу и Датунскому храму, где перед вами откроется удивительный мир истории, величия и красоты горных ландшафтов.
Старый Гоор
Мы начнем с посещения знаменитого аула Старый Гоор, расположенного на самом краю пропасти, где вас ждет захватывающее путешествие по остаткам оборонительных башен XVII века. Это место, давно покинутое местными жителями, хранит древнюю атмосферу горной жизни, а тропинка приведет нас к впечатляющей скале — «Языку Тролля», нависающему над 1000-метровой бездной, откуда открывается панорамный вид на долину реки Аварское Койсу и Кавказский хребет.
Кахиб
Неподалеку от Гоора мы посетим старинное село Кахиб, возраст которого сопоставим с древним городом Дербент. Вас ждёт увлекательная прогулка по каменным остаткам зданий и высоким башням, умело вписанным в горный рельеф, откуда открывается уникальный вид на окружающие вершины и склоны.
Датунский храм
Завершим нашу экскурсию посещением Датунского храма, одного из главных памятников средневекового христианского зодчества в Дагестане. Наш гид расскажет об истории храма, а вы сможете почувствовать особую атмосферу и величие этого древнего сооружения. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы увидеть величие горного Дагестана, погрузиться в его древнюю историю и насладиться красотой уникальных ландшафтов!
Каждый четверг и воскресенье в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоор
- Язык Тролля
- Старый Кахиб
- Раннехристианский храм Датуна
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Подъем на джипах
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Убедительная просьба соблюдать дресс-код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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