Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по древним селениям горного Дагестана — Старому Гоору, Кахибу и Датунскому храму, где перед вами откроется удивительный мир истории, величия и красоты горных ландшафтов.

Старый Гоор

Мы начнем с посещения знаменитого аула Старый Гоор, расположенного на самом краю пропасти, где вас ждет захватывающее путешествие по остаткам оборонительных башен XVII века. Это место, давно покинутое местными жителями, хранит древнюю атмосферу горной жизни, а тропинка приведет нас к впечатляющей скале — «Языку Тролля», нависающему над 1000-метровой бездной, откуда открывается панорамный вид на долину реки Аварское Койсу и Кавказский хребет.

Кахиб

Неподалеку от Гоора мы посетим старинное село Кахиб, возраст которого сопоставим с древним городом Дербент. Вас ждёт увлекательная прогулка по каменным остаткам зданий и высоким башням, умело вписанным в горный рельеф, откуда открывается уникальный вид на окружающие вершины и склоны.

Датунский храм

Завершим нашу экскурсию посещением Датунского храма, одного из главных памятников средневекового христианского зодчества в Дагестане. Наш гид расскажет об истории храма, а вы сможете почувствовать особую атмосферу и величие этого древнего сооружения. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы увидеть величие горного Дагестана, погрузиться в его древнюю историю и насладиться красотой уникальных ландшафтов!