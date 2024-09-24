Необычные экскурсии по Избербашу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Избербаше, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Пешая
На автобусе
10 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах и водопады Матлас
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
23 окт в 07:15
25 окт в 07:15
3 300 за человека
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
23 окт в 07:15
25 окт в 07:15
3 300 за человека
Из Изербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Изербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Отправиться в село златокузнецов и крепость-призрак древнего Кайтагского уцмийства
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
  2. Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
  3. Из Изербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в октябре 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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