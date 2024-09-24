12 часов
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах и водопады Матлас
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
23 окт в 07:15
25 окт в 07:15
3 300₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
23 окт в 07:15
25 окт в 07:15
3 300₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Изербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Отправиться в село златокузнецов и крепость-призрак древнего Кайтагского уцмийства
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина24 сентября 2024Очень красивые виды, горы, водопады, вкусный обед, доброжелательный гид Благодарю организаторов за эту экскурсию!
- ННадежда29 августа 2024Экскурсия в целом очень понравилась. Экскурсию проводила Юлия, очень интересно рассказывала., отвечала на все вопросы. От водопадов ожидали немного другого впечатления. Горы, поля, сам ландшафт изумительны!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в октябре 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2024 год по теме «Необычные», 11 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь