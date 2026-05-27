Заброшенный аул Кала-Корейш и аул мастеров Кубачи из Избербаша

Добраться до дагестанской Атлантиды и побывать в ауле мастеров-ювелиров
В этой поездке вы познакомитесь сразу с двумя аутентичными дагестанскими селениями. Подниметесь в горы и узнаете, чем был славен древний аул Кала-Корейш и почему ныне он заброшен.

А затем отправитесь в Кубачи — удивительный аул ремесленников, которые не любили воевать и предпочитали защищаться от врагов хитростью.
Описание экскурсии

Кала-Корейш

Нас ждёт несложный треккинг — поднимемся к дагестанской Атлантиде, которая спрятана в горах между перевалами. Вы увидите кладбище 10-11 вв. и мечеть 12 века. И познакомитесь с красивой и печальной легендой о крепости Кала-Корейш.

Кубачи

А затем отправимся в удивительный аул, который славится искусными златокузнецами. Здесь дети обучаются ювелирному делу с первого класса, а традиции мастерства передаются из поколения в поколение. А ещё — только в этом ауле до сих пор сохранились загадочные традиции огнепоклонничества.

Организационные детали

-Экипировка: обязательно удобная (рукава три четверти и закрытые ноги) форма одежды и обуви, для посещения мечети платок.
Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии.

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Focus, Hyundai Solaris, Honda Elysion, Volkswagen Crafter, сопровождение гида
  • Дорога из Дербента до точки старта занимает около 1,5–2 часов в одну сторону
  • Треккинг в обе стороны — около 4 км, не рекомендуем брать с собой детей младше 10 лет
  • По желанию можно устроить обед с национальными блюдами — 700 ₽ с человека
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9999 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
На автобусе
12 часов
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
