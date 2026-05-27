В этой поездке вы познакомитесь сразу с двумя аутентичными дагестанскими селениями. Подниметесь в горы и узнаете, чем был славен древний аул Кала-Корейш и почему ныне он заброшен. А затем отправитесь в Кубачи — удивительный аул ремесленников, которые не любили воевать и предпочитали защищаться от врагов хитростью.

Описание экскурсии

Кала-Корейш

Нас ждёт несложный треккинг — поднимемся к дагестанской Атлантиде, которая спрятана в горах между перевалами. Вы увидите кладбище 10-11 вв. и мечеть 12 века. И познакомитесь с красивой и печальной легендой о крепости Кала-Корейш.

Кубачи

А затем отправимся в удивительный аул, который славится искусными златокузнецами. Здесь дети обучаются ювелирному делу с первого класса, а традиции мастерства передаются из поколения в поколение. А ещё — только в этом ауле до сих пор сохранились загадочные традиции огнепоклонничества.

Организационные детали

-Экипировка: обязательно удобная (рукава три четверти и закрытые ноги) форма одежды и обуви, для посещения мечети платок.

дресс- код по внешнему виду: одежда- колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте.

Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии.