Групповая
до 19 чел.
Из Избербаша - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в тайны Дагестана
Исследуйте природные и исторические чудеса Дагестана. Посетите аул-призрак Гамсутль и насладитесь красотой Салтинского водопада
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб - мир древних башен и руин (из Избербаша)
К заброшенным аулам, величественным скалам и средневековому зодчеству
Начало: У южного выезда из города
Расписание: в среду и субботу в 07:00
4 мар в 07:00
7 мар в 07:00
3900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Заброшенные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в феврале 2026
Сейчас в Избербаше в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 3900.
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Избербаша. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности