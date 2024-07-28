читать дальше хорошо детально составленный маршрут. Посмотрели всё: красивейшие монументальные храмы, удобный пляж, концертный зал, скверы, парки и конечно музей П. И. Чайковского, где царит особое благоговение и одухотворённость. Благодарим Владимира и настоятельно рекомендуем посетить экскурсию! Спасибо!

Благодарим Владимира за экскурсию! Всё было интересно и познавательно. Владимир показал хорошее ориентирование в темах истории. Необходимо также отметить очень