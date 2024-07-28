Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
«В усадьбе, где рос великий композитор, вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта»
25 мар в 14:00
26 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск - Воткинск: путешествие по следам Чайковского
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
«Прогуляемся по аллеям дворянской усадьбы начальника Воткинского завода Ильи Чайковского, в семье которого родился столь музыкально одарённый мальчик»
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На Родину Петра Ильича Чайковского: индивидуальная экскурсия в Ижевске
Воткинск - родина Петра Чайковского. Усадьба Чайковских, история металлургии и культурное наследие ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Заеду по адресу
«Мы посетим с вами усадьбу Чайковских и познакомимся с городом металлургической славы: именно здесь когда-то ковали якоря, создавали пароходы и паровозы и даже построили шпиль Петропавловского собора одноимённой крепости Санкт-Петербурга»
Расписание: Любые дни кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца
26 мар в 09:30
27 мар в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Посетила экскурсию" Из Ижевска в Воткинск на Родину П. И. Чайковского" с гидом Сергеем. Очень интересно, познавательно. Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Однозначно рекомендую к посещению!
- ББелякова22 июля 2024Благодарим Владимира за экскурсию! Всё было интересно и познавательно. Владимир показал хорошее ориентирование в темах истории. Необходимо также отметить очень
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ООльга15 августа 2022Впечатления от экскурсии в г. Воткинск и в музей-усадьбу П. И. Чайковского изумительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Усадьбы и дворцы»
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