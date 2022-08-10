Портовый город, город-герой, а также гостеприимный черноморский курорт и рай для виноманов — таким предстанет перед вами Новороссийск. Вы посетите его главные достопримечательности — от крейсера Кутузов до мемориала «Малая земля», познакомитесь с разными периодами в судьбе города. А после разгадаете секреты погребов и отведаете вина на винодельнях «Мысхако» и «Шато Пино».

Главные локации Новороссийска

Это будет насыщенное путешествие по эпохам Новороссийска — от первых греческих поселений до сегодняшних времен. В программе вас ждут:

Площадь адмирала Серебрякова — визитная карточка Новороссийска. Здесь вы увидите стелу, прославляющую Россию как морскую державу, памятники отцам-основателям города, жене моряка и «Дающей воду».

Легендарный крейсер «Кутузов» — с экскурсией вы сможете подняться на его палубу, почувствовать себя матросом и познакомиться с историей Черноморского флота.

Мемориал «Малая земля» — я расскажу о военном прошлом города-героя, о том, как освобождался Новороссийск, а после мы можем пройти в зал памяти под аудиосопровождение и вспомнить имена героев и их подвиг.

Винодельня Мысхако

Затем вас ждет экскурсия по самому старинному винному хозяйству нашего края. Вы спуститесь в винные погреба, попадете в зал, где всегда играет классическая музыка, а еще побываете в тайном бункере, хранящем достижения советской эпохи. Поймете специфику производства вина, раскроете секреты исчезновения вина и узнаете, что такое доля ангела. И самая приятное — продегустируете 8 образцов вин. Понравившийся напиток можно приобрести в фирменном магазине, но остановиться на чем-то одном будет трудно!

Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин. В любом случае, предлагаю завершить день ужином здесь в ресторане и попробовать мороженое из улиток.

В стоимость экскурсии входит трансфер из Кабардинки (Геленджика) в сопровождении гида, я встречу вас у места вашего проживания.

