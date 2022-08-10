Многогранный Новороссийск и винодельни "Мысхако", "Шато Пино"

Раскрыть разные стороны города побывать на двух винодельнях - старинной и новой волны
Портовый город, город-герой, а также гостеприимный черноморский курорт и рай для виноманов — таким предстанет перед вами Новороссийск.

Вы посетите его главные достопримечательности — от крейсера Кутузов до мемориала «Малая земля», познакомитесь с разными периодами в судьбе города. А после разгадаете секреты погребов и отведаете вина на винодельнях «Мысхако» и «Шато Пино».
Описание экскурсии

Главные локации Новороссийска

Это будет насыщенное путешествие по эпохам Новороссийска — от первых греческих поселений до сегодняшних времен. В программе вас ждут:

  • Площадь адмирала Серебрякова — визитная карточка Новороссийска. Здесь вы увидите стелу, прославляющую Россию как морскую державу, памятники отцам-основателям города, жене моряка и «Дающей воду».
  • Легендарный крейсер «Кутузов» — с экскурсией вы сможете подняться на его палубу, почувствовать себя матросом и познакомиться с историей Черноморского флота.
  • Мемориал «Малая земля» — я расскажу о военном прошлом города-героя, о том, как освобождался Новороссийск, а после мы можем пройти в зал памяти под аудиосопровождение и вспомнить имена героев и их подвиг.

Винодельня Мысхако

Затем вас ждет экскурсия по самому старинному винному хозяйству нашего края. Вы спуститесь в винные погреба, попадете в зал, где всегда играет классическая музыка, а еще побываете в тайном бункере, хранящем достижения советской эпохи. Поймете специфику производства вина, раскроете секреты исчезновения вина и узнаете, что такое доля ангела. И самая приятное — продегустируете 8 образцов вин. Понравившийся напиток можно приобрести в фирменном магазине, но остановиться на чем-то одном будет трудно!

Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин. В любом случае, предлагаю завершить день ужином здесь в ресторане и попробовать мороженое из улиток.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер из Кабардинки (Геленджика) в сопровождении гида, я встречу вас у места вашего проживания.

Дополнительные расходы

  • Экскурсия на крейсере Кутузов — 500 ₽ за чел.
  • Посещение мемориала «Малая земля» — 100 ₽ за чел.
  • Экскурсия с дегустацией на винодельне «Мысхако»: групповая — от 3000 ₽ до 4000 ₽ за чел., индивидуальная от 2 чел. — от 7500 ₽ за одного
  • Экскурсия с дегустацией на винодельне «Шато Пино»: групповая — 3000 ₽ за чел., индивидуальная — от 22 000 ₽ за группу 1-4 чел.
  • Ужин в ресторане «Шато Пино» — средний чек 2500 ₽ за чел.
  • Продление экскурсии и трансфера— 1800 ₽ за час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 221 туриста
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.

Спасибо большое за интересную прогулку
