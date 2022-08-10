Вы посетите его главные достопримечательности — от крейсера Кутузов до мемориала «Малая земля», познакомитесь с разными периодами в судьбе города. А после разгадаете секреты погребов и отведаете вина на винодельнях «Мысхако» и «Шато Пино».
Описание экскурсии
Главные локации Новороссийска
Это будет насыщенное путешествие по эпохам Новороссийска — от первых греческих поселений до сегодняшних времен. В программе вас ждут:
- Площадь адмирала Серебрякова — визитная карточка Новороссийска. Здесь вы увидите стелу, прославляющую Россию как морскую державу, памятники отцам-основателям города, жене моряка и «Дающей воду».
- Легендарный крейсер «Кутузов» — с экскурсией вы сможете подняться на его палубу, почувствовать себя матросом и познакомиться с историей Черноморского флота.
- Мемориал «Малая земля» — я расскажу о военном прошлом города-героя, о том, как освобождался Новороссийск, а после мы можем пройти в зал памяти под аудиосопровождение и вспомнить имена героев и их подвиг.
Винодельня Мысхако
Затем вас ждет экскурсия по самому старинному винному хозяйству нашего края. Вы спуститесь в винные погреба, попадете в зал, где всегда играет классическая музыка, а еще побываете в тайном бункере, хранящем достижения советской эпохи. Поймете специфику производства вина, раскроете секреты исчезновения вина и узнаете, что такое доля ангела. И самая приятное — продегустируете 8 образцов вин. Понравившийся напиток можно приобрести в фирменном магазине, но остановиться на чем-то одном будет трудно!
Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин. В любом случае, предлагаю завершить день ужином здесь в ресторане и попробовать мороженое из улиток.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер из Кабардинки (Геленджика) в сопровождении гида, я встречу вас у места вашего проживания.
Дополнительные расходы
- Экскурсия на крейсере Кутузов — 500 ₽ за чел.
- Посещение мемориала «Малая земля» — 100 ₽ за чел.
- Экскурсия с дегустацией на винодельне «Мысхако»: групповая — от 3000 ₽ до 4000 ₽ за чел., индивидуальная от 2 чел. — от 7500 ₽ за одного
- Экскурсия с дегустацией на винодельне «Шато Пино»: групповая — 3000 ₽ за чел., индивидуальная — от 22 000 ₽ за группу 1-4 чел.
- Ужин в ресторане «Шато Пино» — средний чек 2500 ₽ за чел.
- Продление экскурсии и трансфера— 1800 ₽ за час