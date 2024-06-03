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2024 года с непродолжительным перерывом на обед). Кстати, учитывая некоторую идентичность истории и архитектуры обоих районов и их близость друг от друга, рекомендую данные экскурсии совместить в один день, сделав между ними перерыв как на обед, так и на то, чтобы поданная информация "улеглась". Как экскурсовод Евгений просто прекрасен - получили с супругой много информации об истории районов, об их застройке, архитектуре и архитекторе, ее создавшем, а также об известных людях Кенигсберга - жителях вилл. Тихие и зелёные улицы во многом сохранили атмосферу прошлого, в том числе благодаря новым владельцам, оба района буквально утопают в зелени, делая сами экскурсии комфортными даже в очень жаркую и солнечную погоду (как это было в нашем случае). На экскурсии также повстречали одного из Хомлинов, сбор которых входил в обязательную программу наших экскурсий по Калининграду. Евгений - интересный рассказчик и просто порядочный, вежливый и пунктуальный человек, без которого полной картины об Амалиенау и Хуфене не сложилось бы. Экскурсию однозначно рекомендую, в том числе и любителям красивых видов и отличных фотосессий.