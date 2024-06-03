Необычные дома в Калининграде

Найдено 16 экскурсий в категории «Необычные дома» в Калининграде, цены от 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700 за человека
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Хуфен изнутри: как устроен город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465 за всё до 8 чел.
Четыре грани города К
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в Зеленоградске
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000 за всё до 3 чел.
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
Расписание: в среду и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 200 за человека
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300 за человека
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410 за всё до 7 чел.
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340 за всё до 4 чел.
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Прогуляться по калининградской Рублёвке, поговорить о её именных домах и их владельцах
Начало: Возле Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Четыре грани города К
    Был в Калининграде по рабочим вопросам, и с учетом плотного графика удобно было воспользоваться предложением частного гида. Экскурсию посещали втроем,
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    притом что двое коллег уже бывали в Калининграде, но также остались довольны. Владимир - очень приятный собеседник, отлично знает историю и географию города, комфортабельно водит просторный автомобиль (который весьма пригодился не только для преодоления расстояний, но и несколько раз помог укрыться от дождя). В маршруте особо стоит отметить посещение редких, но знаковых мест, до которых обычный турист вряд ли доберется самостоятельно. Отличный вариант для первого знакомства с замечательным городом!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Хуфен изнутри: как устроен город
    Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе были проведены 16 мая
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    2024 года с непродолжительным перерывом на обед). Кстати, учитывая некоторую идентичность истории и архитектуры обоих районов и их близость друг от друга, рекомендую данные экскурсии совместить в один день, сделав между ними перерыв как на обед, так и на то, чтобы поданная информация "улеглась". Как экскурсовод Евгений просто прекрасен - получили с супругой много информации об истории районов, об их застройке, архитектуре и архитекторе, ее создавшем, а также об известных людях Кенигсберга - жителях вилл. Тихие и зелёные улицы во многом сохранили атмосферу прошлого, в том числе благодаря новым владельцам, оба района буквально утопают в зелени, делая сами экскурсии комфортными даже в очень жаркую и солнечную погоду (как это было в нашем случае). На экскурсии также повстречали одного из Хомлинов, сбор которых входил в обязательную программу наших экскурсий по Калининграду. Евгений - интересный рассказчик и просто порядочный, вежливый и пунктуальный человек, без которого полной картины об Амалиенау и Хуфене не сложилось бы. Экскурсию однозначно рекомендую, в том числе и любителям красивых видов и отличных фотосессий.

    Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
  • Н
    Надежда
    28 мая 2024
    Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
    Гуляли с Ольгой 27 мая по Амалиенау. Гид очень эрудированная, интеллигентная девушка, очень интересно, но при это не скучно и не
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    сложно преподносит материал. И очень здорово вовлекает участников экскурсии в диалог-все время загадывала нам загадки и задавала каверзные вопросы) 2,5 часа буквально пролетели, по этому району можно целый день гулять, уверена, у Ольги историй про виллы и их хозяев бы хватило)

  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
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    с историей Калининграда/Кёнигсберга. Замки сейчас только начали приводить в порядок. В Вальдау - отличная коллекция артефактов, связанных с историей местности и замка. В Тапиау - впечатляющая коллекция оружия и демонстрация того, как и почему именно так был устроен средневековый замок-крепость. Всё было очень легко и ненавязчиво. Рекомендую.

    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
    С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау! Ольга так всё доступно рассказывала, мы как будто погрузились в эту эпоху! Столько интересных людей, личности,характеры!!! Так всё интересно! Спасибо огромное нашему гиду!!! Мы бы ещё погуляли👍
    С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!
  • П
    Павел
    25 мая 2024
    «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
    Я сам экскурсовод и строго оцениваю работу коллег. Маршрут Светланы оказался четырёхчасовым путешествием по последним 100 годам истории Кёнигсберга/Калининграда. Я
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    действительно открыл для себя много нового. Вы можете быть уверены, что проведёте несколько часов с неравнодушным человеком, заинтересованным в истории и культуре этого удивительного уголка России.

  • В
    Василиса
    24 мая 2024
    Хуфен изнутри: как устроен город
    Это была незабываемая экскурсия! Очень интересно и познавательно. Мы ходили по не туристическому району, смотрели на дома, в которых жили
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    работники самых разных служб, восхищались волшебной архитектурой и рассматривали планировки квартир того времени! В конце нам посоветовали парочку приятных заведений, где мы и поужинали. Какие бы сложные вопросы мы не задавали, у Евгения находились развернутые и познавательные ответы на них, что делало экскурсию ещё более интересной. Огромное спасибо Евгению!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
    Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик
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    и горячий энтузиаст популяризации форта. Затем отправились на косу. Так получилось, что в группе оказалась я одна, другие участники отказались в последний момент. Особая благодарность организаторам, что не смотря на то, что группа не собралась, экскурсию провели для меня одной, экскурсия была индивидуальная по цене групповой! По ходу поездки маршрут скорректировали по моим предпочтениям, что-то сократили, а где-то наоборот увеличили время пребывания. Спасибо Леониду за прекрасную и познавательную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Необычные дома»

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  3. Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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