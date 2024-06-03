1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
Расписание: в среду и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Прогуляться по калининградской Рублёвке, поговорить о её именных домах и их владельцах
Начало: Возле Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим3 июня 2024Был в Калининграде по рабочим вопросам, и с учетом плотного графика удобно было воспользоваться предложением частного гида. Экскурсию посещали втроем,
- ЮЮлия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
- ДДарья30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
- ААлександр30 мая 2024Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе были проведены 16 мая
- ННадежда28 мая 2024Гуляли с Ольгой 27 мая по Амалиенау. Гид очень эрудированная, интеллигентная девушка, очень интересно, но при это не скучно и не
- ППавел28 мая 2024Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
- ЛЛюдмила27 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау! Ольга так всё доступно рассказывала, мы как будто погрузились в эту эпоху! Столько интересных людей, личности,характеры!!! Так всё интересно! Спасибо огромное нашему гиду!!! Мы бы ещё погуляли👍
- ППавел25 мая 2024Я сам экскурсовод и строго оцениваю работу коллег. Маршрут Светланы оказался четырёхчасовым путешествием по последним 100 годам истории Кёнигсберга/Калининграда. Я
- ВВасилиса24 мая 2024Это была незабываемая экскурсия! Очень интересно и познавательно. Мы ходили по не туристическому району, смотрели на дома, в которых жили
- ТТатьяна24 мая 2024Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Необычные дома»
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