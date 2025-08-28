читать дальше

время мы, окунулись в историю города со времён крестоносцев. Посетили все знаковые места. Все 7 ворот, мостов, холмов и нашли всех семерых хомлинов. Нам очень понравился автомобильный формат так как мы были с ребенком. Кажется что все достопримечательности близко но за день их не обойти. А так, мы за раз посетили все популярные места, а потом уверенно пошли уже само тоятельно, изучать самые понравившиеся из них. Рекомендуем всем!