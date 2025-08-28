Мои заказы

Музей-квартира «Альтес Хаус» – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей-квартира «Альтес Хаус»» в Калининграде, цены от 4750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гении места: авторская экскурсия по Ратсхофу и Амалиенау
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гении места: Ратсхоф и Амалиенау
Путешествие по историческим районам Калининграда, где сохранились уникальные архитектурные памятники и атмосфера прошлого века
Начало: На улице Станочной
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Гранд-вояж по Калининграду
На машине
4 часа
265 отзывов
Водная прогулка
Гранд-вояж по Калининграду
Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
Пешая
2.5 часа
-
5%
164 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
Начало: У Центрального парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4750 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
1 час
52 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
Почувствовать дух старого города в интерьерах ушедшей эпохи
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
На седьмом небе от Калининграда
На машине
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: В удобном для вас месте в пределах Калининграда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 августа 2025
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр встретил нас в аэропорту, дождался, рейс задержали почти на час. Из Храброво и началось наше путешествие по городу. Он
    читать дальше

    показал самые знаковые места города, завёз в отличное кафе с шикарным кофе. Нигде не торопил, не спешил и не поглядывал на время, наша экскурсия была дольше обозначенного времени и продлилась бы ещё. Но мы сдались, т. к. были уставшие после перелёта)
    Александр, большое вам спасибо! С вами было очень интересно, познавательно, любопытно и комфортно 🤗

  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    На седьмом небе от Калининграда
    Посетили сегодня Калининград с экскурсоводом Еленой. . это было просто замечательно, интересно, познавательно!!!!
    Посетили сегодня Калининград с экскурсоводом Еленой. . это было просто замечательно, интересно, познавательно!!!!
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    На седьмом небе от Калининграда
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию, показал и рассказал всё максимально о Калининграде, о самых важных и основных моментах истории, было интересно и увлекательно! Время прошло с удовольствием!
  • Т
    Тимур
    5 мая 2025
    На седьмом небе от Калининграда
    Прекрасная и незабываемая экскурсия по Калининграду! Большое спасибо организатору, Александру, который в час пик смог найти гида. И гида прекрасного! Оксана прекрасный человек и профессионал, за 3 часа мы узнали и увидели столько интересного. Огромное спасибо! Рекомендую
  • П
    Павел
    14 апреля 2025
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр. Очень интересный собеседник. Разбирается и в современной и древней истории города, а так же и в архитектуре. За небольшое
    читать дальше

    время мы, окунулись в историю города со времён крестоносцев. Посетили все знаковые места. Все 7 ворот, мостов, холмов и нашли всех семерых хомлинов. Нам очень понравился автомобильный формат так как мы были с ребенком. Кажется что все достопримечательности близко но за день их не обойти. А так, мы за раз посетили все популярные места, а потом уверенно пошли уже само тоятельно, изучать самые понравившиеся из них. Рекомендуем всем!

  • Р
    Ренат
    25 августа 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Познавательная экскурсия от Александра, для знакомства с городом самое то. За 4 часа узнали историю города с древности до наших
    читать дальше

    дней, в хорошем темпе объехали все знаковые места центральной части Кенигсберга, прогулялись по острову Канта, чекнули всех хомлинов. По ходу Александр постоянно снабжал интересной информацией про памятники, парки, знаменитых людей, просто отвечал на наши вопросы, все непринужденно, не как заученный аудиогид. Успевали сделать фото, приметить места чтобы потом вернуться самостоятельно. Всë здорово!

  • Т
    Татьяна
    7 августа 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    6 августа побывали на прекрасной экскурсии "На седьмом небе от Калининграда"! Интересный, продуманный маршрут, интеллигентная подача материала. Александр профессиональный, внимательный
    читать дальше

    и доброжелателбный гид. Разумное сочетание пешеходной и автомобильной частей экскурсии позволило нам увидеть и семь холмов, и семь мостов, и семь милейших хранителей Калининграда Хомлинов! Туристы из Санкт-Петербурга.

    6 августа побывали на прекрасной экскурсии "На седьмом небе от Калининграда"! Интересный, продуманный маршрут, интеллигентная подача материала. Александр профессиональный, внимательный и доброжелателбный гид. Разумное сочетание пешеходной и автомобильной частей экскурсии позволило нам увидеть и семь холмов, и семь мостов, и семь милейших хранителей Калининграда Хомлинов! Туристы из Санкт-Петербурга.
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2024
    Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
    Блестяще! Содержательно, душевно, естественно, познавательно, с искренним уважением и интересом к этому кусочку истории и его атрибутам. Много интересных неожиданных
    читать дальше

    о крытый разных особенностей, к которым при этом модно прикоснуться в прямом смысле слова. Проекрасно! Спасибо. Единственная горчинка остается от цены. Но она быстро проходит, когда понимаешь, какой вложен и продолжает вкладываться труд.

  • К
    Ксения
    20 июля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр согласился довольно спонтанно провести нам экскурсию. Нам очень понравилось! Маршрут был скорректирован под наши желания. Александр очень эрудированный, рассказал
    читать дальше

    нам много о истории города, при этом было очень интересно даже детям (9 и 11 лет). Мы посетили всех 7 хомлинов, дети с удовольствием знакомились с каждым из них, а мы, взрослые, имели возможность посмотреть город! Теперь у нас есть яркие впечатления, за что Александру огромное спасибо! Очень рекомендуем!!!

    Александр согласился довольно спонтанно провести нам экскурсию. Нам очень понравилось! Маршрут был скорректирован под наши желания
  • Л
    Лилия
    20 июля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Очень благодарны Александру за замечательную экскурсию, доступное изложение материала, интересные факты и легкую подачу материала! Всем рекомендуем!
  • М
    Марина
    16 июля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Впервые в Калининграде! Очень повезло, что попали на экскурсию по городу с Александром. На комфортном автомобиле мы обьехали весь город.
    читать дальше

    В интересной форме Александр показал нам красоту его города, интересные места. Мы узнали об истории и легендах Калиненграда, наши всех чудесных хомлинов! Поняли связь истории и современности. Побольше бы таких гидов!

  • А
    Андрей
    8 июля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр очень грамотный и профессионал своего дела! Молодец!
  • Д
    Диана
    29 июня 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Большое спасибо Александру за интересный рассказ об истории Калининграда! Тысяча благодарностей за комфортную прогулку на автомобиле по самым значимым местам города и отдельное спасибо за хомлинов) без Вас бы так не вышло)
    Большое спасибо Александру за интересный рассказ об истории Калининграда! Тысяча благодарностей за комфортную прогулку на автомобиле по самым значимым местам города и отдельное спасибо за хомлинов) без Вас бы так не вышло)
  • К
    Ксения
    16 мая 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации!
    Благодарим от всего сердца!!!
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации!
Благодарим от всего сердца!!!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Всего за 4 часа нам удалось увидеть главные достопримечательности и получить интересный рассказ о том как было - как стало,
    читать дальше

    что сохранилось, а что к сожалению нет.
    Очень приятно было что нас забрали в удобном для нас месте.
    Очень довольны что выбрали именно эту экскурсию, спасибо большое.

  • А
    Алена
    10 апреля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️
    Чистая, комфортная машина.
    Александр с легкостью скорректировал время, подходящее для нас.
    Рекомендую.
    Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️
  • О
    Ольга
    7 февраля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Хорошо организованная экскурсия с возможностью посетить главные достопримечательности города за 4 часа! Особенно хочу отметить индивидуальный подход: мы зашли по пути в Музей марципана и закончили экскурсию по своему желанию в районе Амалиенау.
    Спасибо огромное, нам всё понравилось❤
  • М
    Марина
    13 октября 2023
    На седьмом небе от Калининграда
    Очень комфортная автомобильная экскурсия. Мы посетили основные знаковые места города, узнали много интересного из его истории, нашли всех хомлинов. Александр
    читать дальше

    учёл наши пожелания относительно того, что нам было интересно посмотреть и рассказывал обо всём, что мы видели, когда делали остановки и когда ехали от одной локации к другой. Нам очень понравилось! Рекомендуем от души!

    Очень комфортная автомобильная экскурсия. Мы посетили основные знаковые места города, узнали много интересного из его истории, нашли всех хомлинов. Александр учёл наши пожелания относительно того, что нам было интересно посмотреть и рассказывал обо всём, что мы видели, когда делали остановки и когда ехали от одной локации к другой. Нам очень понравилось! Рекомендуем от души!
  • К
    Кирилл
    20 августа 2023
    На седьмом небе от Калининграда
    Спасибо Александру за отличную и познавательную экскурсию! В спокойном темпе посмотрели основные локации, послушали их историю. Будем рекоммендовать!
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2023
    Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
    Замечательная экскурсия! Интерьер в квартире необыкновенный, все очень атмосферно и душевно! Наталья, как нам показалось, была одета в стиле 20х
    читать дальше

    годов, что погружает в атмосферу тех лет ещё больше. У Натальи очень приятный голос, очень мягкий, обвалакивающий, слушать её рассказ очень приятно. Всегда благодарны годам у которых глаза горят на экскурсии и которые любят своё дело. Получили огромное удовольствие, спасибо!

