Гении места: Ратсхоф и Амалиенау
Путешествие по историческим районам Калининграда, где сохранились уникальные архитектурные памятники и атмосфера прошлого века
Начало: На улице Станочной
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Гранд-вояж по Калининграду
Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
Начало: У Центрального парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4750 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Музей-квартира «Альтес Хаус»: живая история Кёнигсберга
Почувствовать дух старого города в интерьерах ушедшей эпохи
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: В удобном для вас месте в пределах Калининграда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 августа 2025Александр встретил нас в аэропорту, дождался, рейс задержали почти на час. Из Храброво и началось наше путешествие по городу. Он
- ООльга10 августа 2025Посетили сегодня Калининград с экскурсоводом Еленой. . это было просто замечательно, интересно, познавательно!!!!
- ООльга15 июня 2025Спасибо Александру за прекрасную экскурсию, показал и рассказал всё максимально о Калининграде, о самых важных и основных моментах истории, было интересно и увлекательно! Время прошло с удовольствием!
- ТТимур5 мая 2025Прекрасная и незабываемая экскурсия по Калининграду! Большое спасибо организатору, Александру, который в час пик смог найти гида. И гида прекрасного! Оксана прекрасный человек и профессионал, за 3 часа мы узнали и увидели столько интересного. Огромное спасибо! Рекомендую
- ППавел14 апреля 2025Александр. Очень интересный собеседник. Разбирается и в современной и древней истории города, а так же и в архитектуре. За небольшое
- РРенат25 августа 2024Познавательная экскурсия от Александра, для знакомства с городом самое то. За 4 часа узнали историю города с древности до наших
- ТТатьяна7 августа 20246 августа побывали на прекрасной экскурсии "На седьмом небе от Калининграда"! Интересный, продуманный маршрут, интеллигентная подача материала. Александр профессиональный, внимательный
- ТТатьяна5 августа 2024Блестяще! Содержательно, душевно, естественно, познавательно, с искренним уважением и интересом к этому кусочку истории и его атрибутам. Много интересных неожиданных
- ККсения20 июля 2024Александр согласился довольно спонтанно провести нам экскурсию. Нам очень понравилось! Маршрут был скорректирован под наши желания. Александр очень эрудированный, рассказал
- ЛЛилия20 июля 2024Очень благодарны Александру за замечательную экскурсию, доступное изложение материала, интересные факты и легкую подачу материала! Всем рекомендуем!
- ММарина16 июля 2024Впервые в Калининграде! Очень повезло, что попали на экскурсию по городу с Александром. На комфортном автомобиле мы обьехали весь город.
- ААндрей8 июля 2024Александр очень грамотный и профессионал своего дела! Молодец!
- ДДиана29 июня 2024Большое спасибо Александру за интересный рассказ об истории Калининграда! Тысяча благодарностей за комфортную прогулку на автомобиле по самым значимым местам города и отдельное спасибо за хомлинов) без Вас бы так не вышло)
- ККсения16 мая 2024Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации!
Благодарим от всего сердца!!!
- ИИрина24 апреля 2024Всего за 4 часа нам удалось увидеть главные достопримечательности и получить интересный рассказ о том как было - как стало,
- ААлена10 апреля 2024Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️
Чистая, комфортная машина.
Александр с легкостью скорректировал время, подходящее для нас.
Рекомендую.
- ООльга7 февраля 2024Хорошо организованная экскурсия с возможностью посетить главные достопримечательности города за 4 часа! Особенно хочу отметить индивидуальный подход: мы зашли по пути в Музей марципана и закончили экскурсию по своему желанию в районе Амалиенау.
Спасибо огромное, нам всё понравилось❤
- ММарина13 октября 2023Очень комфортная автомобильная экскурсия. Мы посетили основные знаковые места города, узнали много интересного из его истории, нашли всех хомлинов. Александр
- ККирилл20 августа 2023Спасибо Александру за отличную и познавательную экскурсию! В спокойном темпе посмотрели основные локации, послушали их историю. Будем рекоммендовать!
- ЮЮлия25 июля 2023Замечательная экскурсия! Интерьер в квартире необыкновенный, все очень атмосферно и душевно! Наталья, как нам показалось, была одета в стиле 20х
