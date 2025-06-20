Амалиенау — жилой район с восточно-прусским колоритом, очень зелёный и тихий. Именно здесь сохранилась атмосфера уютного европейского пригорода. Мы пройдем по нетронутым войной атмосферным районам элитной застройки. Будем гулять по мостовым, рассматривать великолепные постройки начала прошлого века.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Прогулка по Амалиенау Война не пощадила исторический центр города: от былого величия Кёнигсберга не осталось практически ничего. Но уцелели районы, где еще живет дух довоенного города, где сохранилась довоенная архитектура, булыжные мостовые — туда мы и отправимся! Мы увидим:
- Кирху памяти королевы Луизы— лютеранскую церковь, построенную в 1901 году.
- Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода.
- Виллы зажиточных горожан: историческую виллу «Арон» и кабинет ювелира.
- Кирху Святого Адальберта — католическую церковь, спроектированную в 1904 году.
- Многоквартирные дома северного Амалиенау, в которых с комфортом жили респектабельные кёнигсбержцы.
- Старинные двери и ограды. Темы • Я расскажу об истории города, о людях живших здесь давно — тогда, когда город был немецким.
- Поговорим об особенностях исторического района Кёнигсберга, сохранившего уникальные немецкие виллы начала XX века, планировку улиц того времени с круговыми аллеями и скверами, местами уцелевшей брусчаткой и старыми черепичными крышами.
Интересные факты и детали: вы не увидите Кенигсберг в административном центре города, но сможете погрузиться в его атмосферу в исторических районах Хуфен и Амалиенау — именно в этих сохранившихся районах и пройдет наш маршрут. Важная информация:.
Интересные факты и детали: вы не увидите Кенигсберг в административном центре города, но сможете погрузиться в его атмосферу в исторических районах Хуфен и Амалиенау — именно в этих сохранившихся районах и пройдет наш маршрут. Важная информация:.
• Интересные факты и детали: вы не увидите Кенигсберг в административном центре города, но сможете погрузиться в его атмосферу в исторических районах Хуфен и Амалиенау — именно в этих сохранившихся районах и пройдет наш маршрут. Важная информация:
- Во время прогулки можно устроить кофе-паузу или взять кофе на вынос.
- Дополнительно оплачиваются напитки и отправка открыток — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха памяти королевы Луизы
- Комплекс вилл для самых известных и богатых кёнигсбержцев начала XX столетия
- Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода
- Историческая вилла «Арон» и кабинет ювелира
- Кирха Святого Адальберта
- Многоквартирные дома северного Амалиенау
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1
Завершение: Хомлины, кафе-лавка, Степана Разина, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Во время прогулки можно устроить кофе-паузу или взять кофе на вынос
- Дополнительно оплачиваются напитки и отправка открыток - по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 июн 2025
Дина очень профессионально, нескучно, увлекательно провела экскурсию. Показала один из самых красивых уголков Калининграда. Большое спасибо))
В
Владимир
20 мая 2025
Огромная благодарность Дине за прекрасную пешую экскурсию по району Амалиенау: прониклись духом этого района и впечатлились интересным повествованием о людях, событих, истории района! Дина может влюбить в Калининград! Рекомендуем экскурсовода!
М
Михаил
19 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5680 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Откройте тайны Калининграда с историком и журналистом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:30
от 2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Начало: Проспект Победы, 1
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс
11 ноя в 14:30
12 ноя в 10:30
1000 ₽ за человека