Прогулка по Амалиенау Война не пощадила исторический центр города: от былого величия Кёнигсберга не осталось практически ничего. Но уцелели районы, где еще живет дух довоенного города, где сохранилась довоенная архитектура, булыжные мостовые — туда мы и отправимся! Мы увидим:

Кирху памяти королевы Луизы— лютеранскую церковь, построенную в 1901 году.

Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода.

Виллы зажиточных горожан: историческую виллу «Арон» и кабинет ювелира.

Кирху Святого Адальберта — католическую церковь, спроектированную в 1904 году.

Многоквартирные дома северного Амалиенау, в которых с комфортом жили респектабельные кёнигсбержцы.

Старинные двери и ограды. Темы • Я расскажу об истории города, о людях живших здесь давно — тогда, когда город был немецким.

Поговорим об особенностях исторического района Кёнигсберга, сохранившего уникальные немецкие виллы начала XX века, планировку улиц того времени с круговыми аллеями и скверами, местами уцелевшей брусчаткой и старыми черепичными крышами.

Интересные факты и детали: вы не увидите Кенигсберг в административном центре города, но сможете погрузиться в его атмосферу в исторических районах Хуфен и Амалиенау — именно в этих сохранившихся районах и пройдет наш маршрут. Важная информация:.

