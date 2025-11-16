Аутентичный Амалиенау уже давно стал символом Калининграда. Прогуливаясь среди старинных вилл и садов, вы поймёте почему.
Мы поговорим об архитекторах, перед которыми стояла сложная задача: создать пространство, удобное для жизни. Сравним местный стиль с модерном Барселоны, Брюсселя и Петербурга. Разберёмся в трендах и поговорим о судьбах владельцев этих домов.
Описание экскурсии
Амалиенау — район Калининграда, в котором сохранился дух старого Кёнигсберга. Построенный в начале 20 века, он завораживает своей архитектурой, историей и философией.
Вы увидите:
- Центральный парк Калининграда, памятник королеве Луизе и кирху в её честь
- Охотничий замок императора Вильгельма II
- Виллы района Амалиенау
- Уютные улочки со старинными деревьями, розами и растениями со всего света
- Старинную капеллу Святого Адальберта, которая изящно сочетает в себе неоготику и элементы модерна
Вы услышите:
- Чем прославилась королева Луиза
- Зачем император Германии заказал себе здание в Норвегии
- Как десятилетия европейского мира породили средний класс и эпоху модерна
- В чём заключалась философия модерна
Мы также затронем важные темы — равноправие полов, развитие бытовой гигиены и межконфессиональное равенство.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Продолжительность программы — 2 часа 20 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид в Калининграде
Я дипломированный и аккредитованный гид с большим опытом работы. С самого детства очень люблю историю, географию и искусство. Люблю общение, людей и делиться знаниями о своём родном крае. Приглашаю вас на приятные исторические прогулки, чтобы вместе окунуться в богатую историю Калининграда!
Входит в следующие категории Калининграда
