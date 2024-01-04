В связи с возвращением легендарного трамвая номер 3 мы разработали необычный обзорный маршрут. Он объединяет два истрорических района города — Амалиенау и остров Канта, а также самые красивые улицы — проспект Мира, площади Победы и Василевского. Мы расскажем интересные факты о городе, а вы будете сравнивать картинки прошлого с тем, что вы видите сейчас.

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Юрий и Алёна Ваш гид в Калининграде

Описание

Что вас ожидает

Начнём с пешеходной прогулки по элитному немецкому району Амалиенау. Мы погрузимся в европейскую архитектуру начала 20 века, полюбуемся роскошной флорой из разных уголков мира (в сезон), а после прогулки сделаем кофепаузу и попробуем местный марципан (по желанию).

Чтобы добраться до острова Канта, запрыгнем в трамвайчик. Этот транспорт является символом нашего города. Рейс совершает новый комфортабельный трамвай «Корсар», а вот сам маршрут номер 3 является почти легендарным! Он вернулся на улицы Калининграда благодаря настойчивым просьбам местных жителей.

Из окна трамвая осмотрим важнейшие места города. Вы увидите Калининградский зоопарк, Драматический театр, памятники Петру |, Шиллеру, Борющиеся зубры и т. д. Среди прочих интересных мест на нашем пути — главная городская площадь, Храм Христа Спасителя, Музей янтаря и Верхнее озеро.

Далее — пешеходная прогулка по историческому сердцу Кёнигсберга. Она пройдёт по острову Канта, где находятся готический собор 14 вtrf, могила немецкого философа Иммануила Канта, а также одно из лучших городских общественных пространств России — Рыбная Деревня.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды (Юрий или Алёна)

Поограмма состоит из двух пешеходных частей, между ними поездка на трамвае (33 руб. по карте и 37 руб. наличными с человека)

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