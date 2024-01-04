Проехать на трамвае по маршруту, пролегающему через памятные места, и прикоснуться к истории города
Он объединяет два истрорических района города — Амалиенау и остров Канта, а также самые красивые улицы — проспект Мира, площади Победы и Василевского.
Мы расскажем интересные факты о городе, а вы будете сравнивать картинки прошлого с тем, что вы видите сейчас.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Начнём с пешеходной прогулки по элитному немецкому району Амалиенау. Мы погрузимся в европейскую архитектуру начала 20 века, полюбуемся роскошной флорой из разных уголков мира (в сезон), а после прогулки сделаем кофепаузу и попробуем местный марципан (по желанию).
Чтобы добраться до острова Канта, запрыгнем в трамвайчик. Этот транспорт является символом нашего города. Рейс совершает новый комфортабельный трамвай «Корсар», а вот сам маршрут номер 3 является почти легендарным! Он вернулся на улицы Калининграда благодаря настойчивым просьбам местных жителей.
Из окна трамвая осмотрим важнейшие места города. Вы увидите Калининградский зоопарк, Драматический театр, памятники Петру |, Шиллеру, Борющиеся зубры и т. д. Среди прочих интересных мест на нашем пути — главная городская площадь, Храм Христа Спасителя, Музей янтаря и Верхнее озеро.
Далее — пешеходная прогулка по историческому сердцу Кёнигсберга. Она пройдёт по острову Канта, где находятся готический собор 14 вtrf, могила немецкого философа Иммануила Канта, а также одно из лучших городских общественных пространств России — Рыбная Деревня.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды (Юрий или Алёна)
- Поограмма состоит из двух пешеходных частей, между ними поездка на трамвае (33 руб. по карте и 37 руб. наличными с человека)
Дополнительные опции
- За отдельную плату можем предусмотреть кофепаузу в середине маршрута
- При желании вы можете совершить покупку местных сувениров из марципана.
- По окончании программы возможно отправиться на Органный концерт в Кафедральном соборе, совершить прогулку на речном трамвайчике (в сезон) или отправиться на обед в один из ресторанов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе парка Центральный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.