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Описание
Что вас ожидает
Район Амалиенау: пройти по Кёнигсбергу
День начнется с прогулки в роскошном районе начала 20 века, где чувствуется атмосфера довоенного города. Вы откроете тайну названия Амалиенау и разберетесь в концепции застройки подобных районов прошлого столетия. Посмотрите поближе на виллы в югендстиле и узнаете, что находится в них сегодня.
Кирха Юдиттен: перенестись в Средневековье
Наша следующая цель — древнейшее сооружение в Калининграде. Это малоизвестная Юдиттен-кирха, история которой начинается во времена доблестных рыцарей-крестоносцев. Здесь вы погрузитесь в старину и изучите необычную архитектуру, а ещё вас поразит иконостас православного храма в стенах бывшей кирхи.
Янтарный: узнать всё о солнечном камне
Отправимся на побережье Балтийского моря, в поселок Янтарный — туда, где добывают больше всего янтаря в мире! Я объясню, как он образуется, почему здесь столько залежей и как его добывали в разные времена. Поделюсь легендами о теплом камушке и расскажу о его разновидностях. Мы испытаем на себе лечебные свойства янтаря и посмотрим на диковинные янтарные изделия. Прогуляемся по живописному парку, по берегам Синявинского озера и по пляжу с Голубым флагом, поищем янтарные кусочки и, конечно, посетим смотровую площадку над Приморским карьером, где ведется добыча янтаря.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле — это включено в стоимость
Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки янтарного карьера: взрослые граждане РФ — 350 руб. с человека, льготные билеты (школьники, студенты, пенсионеры) — 200 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно
Выбирайте удобную обувь и одежду по сезону
Возможен трансфер из других городов области и посещение Музея янтаря при комбинате (обе опции обговариваются дополнительно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, Центральная пл. 1 Руины замка Кёнигсберг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела 567 экскурсий для 898 туристов
Рада приветствовать вас, уважаемые гости! Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!