Три цели этого путешествия — самый шикарный и сохранившийся район Кёнигсберга, самое старое здание области и самый янтарный уголок Земли. Вы насладитесь этим днем, детально и не спеша осматривая достопримечательности. Погуляете среди вилл Амалиенау и по идиллическом балтийскому побережью, откроете историю кирхи Юдиттен и особенности «северного золота».

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Описание

Что вас ожидает

Район Амалиенау: пройти по Кёнигсбергу

День начнется с прогулки в роскошном районе начала 20 века, где чувствуется атмосфера довоенного города. Вы откроете тайну названия Амалиенау и разберетесь в концепции застройки подобных районов прошлого столетия. Посмотрите поближе на виллы в югендстиле и узнаете, что находится в них сегодня.

Кирха Юдиттен: перенестись в Средневековье

Наша следующая цель — древнейшее сооружение в Калининграде. Это малоизвестная Юдиттен-кирха, история которой начинается во времена доблестных рыцарей-крестоносцев. Здесь вы погрузитесь в старину и изучите необычную архитектуру, а ещё вас поразит иконостас православного храма в стенах бывшей кирхи.

Янтарный: узнать всё о солнечном камне

Отправимся на побережье Балтийского моря, в поселок Янтарный — туда, где добывают больше всего янтаря в мире! Я объясню, как он образуется, почему здесь столько залежей и как его добывали в разные времена. Поделюсь легендами о теплом камушке и расскажу о его разновидностях. Мы испытаем на себе лечебные свойства янтаря и посмотрим на диковинные янтарные изделия. Прогуляемся по живописному парку, по берегам Синявинского озера и по пляжу с Голубым флагом, поищем янтарные кусочки и, конечно, посетим смотровую площадку над Приморским карьером, где ведется добыча янтаря.

Организационные детали