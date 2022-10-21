Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века

Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область

Три цели этого путешествия — самый шикарный и сохранившийся район Кёнигсберга, самое старое здание области и самый янтарный уголок Земли. Вы насладитесь этим днем, детально и не спеша осматривая достопримечательности.

Погуляете среди вилл Амалиенау и по идиллическом балтийскому побережью, откроете историю кирхи Юдиттен и особенности «северного золота».
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Ближайшие даты:
21
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Район Амалиенау: пройти по Кёнигсбергу

День начнется с прогулки в роскошном районе начала 20 века, где чувствуется атмосфера довоенного города. Вы откроете тайну названия Амалиенау и разберетесь в концепции застройки подобных районов прошлого столетия. Посмотрите поближе на виллы в югендстиле и узнаете, что находится в них сегодня.

Кирха Юдиттен: перенестись в Средневековье

Наша следующая цель — древнейшее сооружение в Калининграде. Это малоизвестная Юдиттен-кирха, история которой начинается во времена доблестных рыцарей-крестоносцев. Здесь вы погрузитесь в старину и изучите необычную архитектуру, а ещё вас поразит иконостас православного храма в стенах бывшей кирхи.

Янтарный: узнать всё о солнечном камне

Отправимся на побережье Балтийского моря, в поселок Янтарный — туда, где добывают больше всего янтаря в мире! Я объясню, как он образуется, почему здесь столько залежей и как его добывали в разные времена. Поделюсь легендами о теплом камушке и расскажу о его разновидностях. Мы испытаем на себе лечебные свойства янтаря и посмотрим на диковинные янтарные изделия. Прогуляемся по живописному парку, по берегам Синявинского озера и по пляжу с Голубым флагом, поищем янтарные кусочки и, конечно, посетим смотровую площадку над Приморским карьером, где ведется добыча янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле — это включено в стоимость
  • Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки янтарного карьера: взрослые граждане РФ — 350 руб. с человека, льготные билеты (школьники, студенты, пенсионеры) — 200 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по сезону
  • Возможен трансфер из других городов области и посещение Музея янтаря при комбинате (обе опции обговариваются дополнительно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, Центральная пл. 1 Руины замка Кёнигсберг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньЯнтарныйАмалиенау🗽Популярные местаЯнтарный комбинатКирхи🙏РелигиозныеКирха Юдиттен

Похожие туры в Калининграде

Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
128 отзывов
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики - с профессиональными гидами и водителями
Калининград
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
16 950 за всё до 4 чел.
«Янтарное побережье»: путешествие в Светлогорск и Янтарный
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
«Янтарное побережье»: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Во время нашего путешествия в посёлок Янтарный (Пальмникен) вы узнаете всё о добыче
Калининград, ваше место пребывания
8 500 за всё до 4 чел.
Новогодние каникулы в Калининградской области
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Новогодние каникулы в Калининградской области
Именно здесь, в Калининградской области, на месте прусского Кенигсберга
Россия, Калининград
4 янв
7 янв
от 8 920 за 1 человека
Самый западный гарнизон - Балтийск и родина солнечного камня Янтарный
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
5
1 отзыв
Самый западный гарнизон - Балтийск и родина солнечного камня Янтарный
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации
Подъедем к вашему месту пребывания
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
от 10 000 за всё до 3 чел.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
5
8 отзывов
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград
Ленинский просп. , д. 81
9 000 за всё до 4 чел.
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Аэропорт или Ж/Д вокзал Калининграда, до 12:00
29 окт
5 ноя
12 ноя
19 ноя
38 900 за 1 человека
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
1 отзыв
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Вас ждёт девятичасовая экскурсия по популярным курортам Калининградской области
Гостиница «Калининград», Ленинский просп. , д. 81
от 105288 422 за всё до 4 чел.
Путешествие по янтарному побережью
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.9
54 отзыва
Путешествие по янтарному побережью
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
10 000 за всё до 4 чел.
Кирхи Восточной Пруссии
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Кирхи Восточной Пруссии
Представляем Вашему вниманию увлекательную экскурсию по святым местам Калининградской области
г Калининград, пр-кт Победы, д 10
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
3 000 за всё до 3 чел.
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области
Я заберу вас по любому адресу в Калининграде
8 800 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
9 часов
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
64 отзыва
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по побережью Калининградской области
Калининград, ул. Шевченко, 2
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
2 777 за 1 человека
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.7
35 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
у Дома Советов в Калининграде
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
29902 542 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ