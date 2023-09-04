Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи

4-дневный водный тур в Калининграде на байдарках и SUP-бордах для школьников

Описание
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Ответы на вопросы
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Ближайшие даты:
16
июн
14
июл
18
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Четыре насыщенных дня в Калининграде.
Настоящее приключение на выходные.
Живописные реки и каналы.
Байдарки.
Sup-бординг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сплав на sup-бордах, 2,5 - 3 часа
  • Сплав на байдакрках, 2,5 - 3 часа
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия в замок Вальдау
  • Экскурсия на конезавод Георгенбург с катанием на лошадях (1 круг)
  • Полный комплект снаряжения
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиабилеты не включены
  • Страховка не включена
  • Трансферы из/в аэропорт не включены
  • Для участия необходимы базовые навыки плавания
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 1500 рублей за весь период
  • Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
  • При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
  • При официальном запрете на посещение Калининградской области — возврат 100%
  • Возраст для участия 14+
Место начала и завершения?
Калининград, пр-т Победы 189 Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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