Туры с ужином в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «С ужином» в Калининграде, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
На автобусе
5 дней
Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
Узнать, как жили рыцари Тевтонского ордена, увидеть Кафедральный собор и отведать сыра
Начало: Калининград, 14:30
«В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Нессельбек» и 1 рождественский ужин»
3 янв в 14:30
47 000 за человека
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
Подняться на высоту Эфа, побывать в городе кошек и побродить мимо старинных немецких вилл
Начало: Калининград, 13:00-13:30
«В стоимость включены завтраки при проживании в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» и рождественский ужин»
5 янв в 13:00
21 000 за человека
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
На автобусе
4 дня
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 13:00,...
«Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены»
1 ноя в 08:00
39 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С ужином»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
  2. Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
  3. Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Замок Шаакен
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
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