5 дней
Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
Узнать, как жили рыцари Тевтонского ордена, увидеть Кафедральный собор и отведать сыра
Начало: Калининград, 14:30
«В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Нессельбек» и 1 рождественский ужин»
3 янв в 14:30
47 000₽ за человека
3 дня
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
Подняться на высоту Эфа, побывать в городе кошек и побродить мимо старинных немецких вилл
Начало: Калининград, 13:00-13:30
«В стоимость включены завтраки при проживании в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» и рождественский ужин»
5 янв в 13:00
21 000₽ за человека
4 дня
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 13:00,...
«Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены»
1 ноя в 08:00
39 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С ужином»
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