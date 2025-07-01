Мои заказы

Атмосферная провинция: замок Тапиау и Гвардейск (из Калининграда)

Отправляемся в глубинку, которая хранит рыцарский дух и европейский колорит
Вы перенесётесь на 700 лет назад, во времена, когда рыцари покоряли Пруссию.

Сделать это несложно — нужно всего лишь побывать в средневековом замке Тапиау с гидом, который нескучно погрузит в историю старинного места. К вашим услугам! Со мной вы исследуете замок, а также город Гвардейск, бывший Тапиау. Увидите европейскую архитектуру и узнаете больше об эпохе.
5
1 отзыв
Атмосферная провинция: замок Тапиау и Гвардейск (из Калининграда)© Антон
Атмосферная провинция: замок Тапиау и Гвардейск (из Калининграда)© Антон
Атмосферная провинция: замок Тапиау и Гвардейск (из Калининграда)© Антон
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Замок Тапиау. Входит в тройку самых сохранившихся замков Калининградской области. Вы увидите оригинальную лепнину, раскроете тайны мрачных подвалов, в которых в том числе содержались узники, и познакомитесь со средневековым оружием на тематической выставке.

Гвардейск. Бывший Тапиау. Провинциальный городок с европейской архитектурой. Атмосферу здесь также создают «кошачья» тема и часы с боем на ратуше.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле. При составе группы от 1 до 4 человек — на легковом, от 4 до 6 человек — на минивэне
  • Начало и окончание экскурсии — в Калининграде в удобном для вас месте. За дополнительную плату возможно начать/завершить экскурсию в ином месте (аэропорт, другой населённый пункт)
  • Программа интересна для детей старше 9 лет
  • Для подтверждения своего статуса (пенсионер, учащийся, студент и др.) возьмите с собой соответствующие документы

Дополнительные расходы

  • Билеты в музеи — от 350 ₽ в зависимости от вашего статуса
  • По запросу экскурсию можно продлить — 1200 ₽ за каждый дополнительный час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
1 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Антон приятный собеседник и отличный расказчик, обладает всесторонними знаниями истории края и этих мест, машина комфортная, все по времени четко размечено, посетили 2 замка, 2 экскурсии по замкам, не тяжёлые для восприятия, по 50 минут, Гвардейск очень милый городок,замки в довольно приличном состоянии, хотя работы ещё конечно предстоит уйма. Экскурсию могу порекомендовать к посещению.
Экскурсия нам очень понравилась, Антон приятный собеседник и отличный расказчик, обладает всесторонними знаниями истории края иЭкскурсия нам очень понравилась, Антон приятный собеседник и отличный расказчик, обладает всесторонними знаниями истории края иЭкскурсия нам очень понравилась, Антон приятный собеседник и отличный расказчик, обладает всесторонними знаниями истории края и

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Рыцарские замки Восточной Пруссии
На машине
8 часов
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков - из Калининграда
Начало: У гостиницы «Калининград»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
Замок Тапиау и памятники прусской истории
На автобусе
9 часов
722 отзыва
Групповая
Замок Тапиау и памятники прусской истории
11 ноя в 09:00
12 ноя в 08:00
1950 ₽ за человека
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
На автобусе
8 часов
81 отзыв
Групповая
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
Начало: Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Расписание: По вторникам в 10:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде