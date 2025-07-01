Вы перенесётесь на 700 лет назад, во времена, когда рыцари покоряли Пруссию. Сделать это несложно — нужно всего лишь побывать в средневековом замке Тапиау с гидом, который нескучно погрузит в историю старинного места. К вашим услугам! Со мной вы исследуете замок, а также город Гвардейск, бывший Тапиау. Увидите европейскую архитектуру и узнаете больше об эпохе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 7000 ₽ за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Замок Тапиау. Входит в тройку самых сохранившихся замков Калининградской области. Вы увидите оригинальную лепнину, раскроете тайны мрачных подвалов, в которых в том числе содержались узники, и познакомитесь со средневековым оружием на тематической выставке.

Гвардейск. Бывший Тапиау. Провинциальный городок с европейской архитектурой. Атмосферу здесь также создают «кошачья» тема и часы с боем на ратуше.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле. При составе группы от 1 до 4 человек — на легковом, от 4 до 6 человек — на минивэне

Начало и окончание экскурсии — в Калининграде в удобном для вас месте. За дополнительную плату возможно начать/завершить экскурсию в ином месте (аэропорт, другой населённый пункт)

Программа интересна для детей старше 9 лет

Для подтверждения своего статуса (пенсионер, учащийся, студент и др.) возьмите с собой соответствующие документы

Дополнительные расходы