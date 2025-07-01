Вы перенесётесь на 700 лет назад, во времена, когда рыцари покоряли Пруссию.
Сделать это несложно — нужно всего лишь побывать в средневековом замке Тапиау с гидом, который нескучно погрузит в историю старинного места. К вашим услугам! Со мной вы исследуете замок, а также город Гвардейск, бывший Тапиау. Увидите европейскую архитектуру и узнаете больше об эпохе.
Описание экскурсии
Замок Тапиау. Входит в тройку самых сохранившихся замков Калининградской области. Вы увидите оригинальную лепнину, раскроете тайны мрачных подвалов, в которых в том числе содержались узники, и познакомитесь со средневековым оружием на тематической выставке.
Гвардейск. Бывший Тапиау. Провинциальный городок с европейской архитектурой. Атмосферу здесь также создают «кошачья» тема и часы с боем на ратуше.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле. При составе группы от 1 до 4 человек — на легковом, от 4 до 6 человек — на минивэне
- Начало и окончание экскурсии — в Калининграде в удобном для вас месте. За дополнительную плату возможно начать/завершить экскурсию в ином месте (аэропорт, другой населённый пункт)
- Программа интересна для детей старше 9 лет
- Для подтверждения своего статуса (пенсионер, учащийся, студент и др.) возьмите с собой соответствующие документы
Дополнительные расходы
- Билеты в музеи — от 350 ₽ в зависимости от вашего статуса
- По запросу экскурсию можно продлить — 1200 ₽ за каждый дополнительный час
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Антон приятный собеседник и отличный расказчик, обладает всесторонними знаниями истории края и этих мест, машина комфортная, все по времени четко размечено, посетили 2 замка, 2 экскурсии по замкам, не тяжёлые для восприятия, по 50 минут, Гвардейск очень милый городок,замки в довольно приличном состоянии, хотя работы ещё конечно предстоит уйма. Экскурсию могу порекомендовать к посещению.
