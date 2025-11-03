Нас ждет настоящее погружение в средневековые времена.
Для этого мы отправляемся на восток — туда, где сохранились стены рыцарских замков Тевтонского ордена.
Мы посетим атмосферные средневековые города и поселки, в которых царит прусский дух, будем гулять по улочкам с европейской архитектурой и узнаем о жизни здесь в былые времена и обязательно осмотрим замок Тапиау — один из самых сохранившихся в области.
Для этого мы отправляемся на восток — туда, где сохранились стены рыцарских замков Тевтонского ордена.
Мы посетим атмосферные средневековые города и поселки, в которых царит прусский дух, будем гулять по улочкам с европейской архитектурой и узнаем о жизни здесь в былые времена и обязательно осмотрим замок Тапиау — один из самых сохранившихся в области.
Описание экскурсииЗавоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племен, создание городов, заселение их колонистами — это лишь малая часть того, что вы узнаете на экскурсии. Наш маршрут пролегает на восток: как крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам и посетим замок Тапиау, один из хорошо сохранившихся в нашей области. Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и отголоски захватывающих битв. Помимо Тапиау вы сможете увидеть: город Гвардейск (бывший Тапиау), где когда-то кипела совсем другая жизнь. Увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу, а также городскую церковь XVII века; город Черняховск (бывший Инстербург), где находится еще один замок (руинирован), мрачные подземелья которого хранят немало тайн. Будем вдохновляться европейской архитектурой, узнавать о жизни былых времен; город Правдинск (бывший Фридланд), где находится храм Святого Георгия Победоносца, основанный в XIV веке; поселок Железнодорожный с руинами замка Гердауэн — замка Тевтонских рыцарей, построенного в 1315 году; поселок Знаменск, где расположена бывшая психиатрическая больница Алленберг, ныне заброшенная; замок Вальдау — в нем располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов; замок Рагнит, который прошёл через многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны». Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Важная информация: Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обратите внимание! Список достопримечательностей в разные дни отличается и зависит от выбранного маршрута
- Гвардейск
- Замок Тапиау
- Замок Инстербург
- Черняховск
- Замок Вальдау
- Замок Рагнит
- Конный завод «Георгенбург»
- Правдинск (храм Святого Георгия Победоносца)
- Поселок Железнодорожный (руины замка Гердауэн)
- Поселок Знаменск (кирха Святого Якоба)
- Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины
- Поселок Зеленополье
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности - в программе экскурсии
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 722 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 ноя 2025
Понравилось всё, отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию, без него экскурсия бы не произвела такого впечатления
Е
Елена
29 окт 2025
Душевная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Елене за тёплую атмосферу. Успели много посмотреть и услышать он неё массу интересных историй.
В
Виктория
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Мы с сыном узнали много нового, и на удивление, несмотря на обилие информации, очень много фактов запомнилось.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
Г
Ганна
25 окт 2025
Очень понравилась эксурсия. Посетили замок Тапиау и развалины замка Инстербург. Очень увлекательно рассказывала экскурсовод. Интересно было прогуляться по Гвардейску и Черняховску.
О
Оксана
19 окт 2025
Все прекрасно, очень интересно и познавательно, а вот погода могла быть и лучше
С
Светлана
14 окт 2025
Экскурсия была организована хорошо, гид старался в доступной форме рассказать об особенностях средневековой жизни, о разных орденах, о том, кто и почему строил замки в Восточной Пруссии, как в них жили люди, а также о том, почему замки приходили в упадок и превращались в руины.
Н
Наталья
14 окт 2025
Замки все обзорно. То, что зашли внутрь замка Рагнит, ну оно того не стоит, нечего смотреть. Экскурсовод называл нас коллегами, на отдыхе хотелось бы забыть про работу. Очень много инфо, прям как на уроки истории, ничего толком и не запомнила. На конезаводе экскурсовод понравилась, рассказала, показала, пошутила. Вот конезавод только и понравился из всего.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Интересно, время пролетело незаметно, много нового, посещение замков и подвалов подземелья, окунулась в старину, достаточно времени на прогулку самостоятельно!
Т
Татьяна
12 окт 2025
Н
Наталья
7 окт 2025
Е
Елена
5 окт 2025
Очень замечательная экскурсия по замкам Тапиау и Инстербург. Гиды профессионалы!!! Много интересных фактов, событий, полностью погрузились в атмосферу Средневековья.
Впечатлений привезли массу!!!
Спасибо большое организаторам туров и всем гидам!
Единственное, что немного омрачило, сломался автобус в Тапиау. Но,опять же, дольше погуляли по городу. Но это с лихвой окупилось следующим замком!
Впечатление от данной экскурсии не испортилось. Всем советую, очень интересно!
Впечатлений привезли массу!!!
Спасибо большое организаторам туров и всем гидам!
Единственное, что немного омрачило, сломался автобус в Тапиау. Но,опять же, дольше погуляли по городу. Но это с лихвой окупилось следующим замком!
Впечатление от данной экскурсии не испортилось. Всем советую, очень интересно!
С
Светлана
2 окт 2025
Посетили Гвардейск и замок Тапиау. У замка как коммерческого проекта большие перспективы). Город не очень видели. В Черняховске приятная прогулочная экскурсия. Замок интересен для любителей руин и истории. Искушенным туристам не очень. Отдельное спасибо гиду Виктории за рассказы и внимание, с ней комфортно)
А
Анна
1 окт 2025
Я отправила вам большую восторженную рецензию на экскурсию с Дмитрием. Не получили?
Г
Галина
26 сен 2025
Экскурсия замечательная. Экскурсовод на высоте. Всем рекомендую
А
Анастасия
25 сен 2025
Ожидания от экскурсии не оправдались, хотя экскурсовод Дмитрий рассказал много интересной информации о местах посещения.
Как таковых замков вы не увидите — они разрушены. На первых двух локациях мы не заходили
Как таковых замков вы не увидите — они разрушены. На первых двух локациях мы не заходили
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок, коты и динозавры
Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, познакомьтесь с кошачьим Зеленоградском и исследуйте Динопарк с его аттракционами
Начало: Калининград
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
18 400 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Замок Шаакен, сыроварня «Шаакен Дорф» с дегустацией и Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Завтра в 10:15
12 ноя в 10:15
1400 ₽
1555.50 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Узнайте, как Калининград сочетает в себе прусское наследие и советскую историю. Путешествие по городу в мини-группе откроет его тайны
Начало: На острове Канта
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
3000 ₽ за человека