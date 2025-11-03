Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет настоящее погружение в средневековые времена.



Для этого мы отправляемся на восток — туда, где сохранились стены рыцарских замков Тевтонского ордена.



Мы посетим атмосферные средневековые города и поселки, в которых царит прусский дух, будем гулять по улочкам с европейской архитектурой и узнаем о жизни здесь в былые времена и обязательно осмотрим замок Тапиау — один из самых сохранившихся в области. 4.7 722 отзыва

Экскурсии Калининград Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 722 отзыва Длитель­ность 9 часов На чём проводится На автобусе 1950 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 08:30, 08:40, 09:00, 13:00

Описание экскурсии Завоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племен, создание городов, заселение их колонистами — это лишь малая часть того, что вы узнаете на экскурсии. Наш маршрут пролегает на восток: как крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам и посетим замок Тапиау, один из хорошо сохранившихся в нашей области. Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и отголоски захватывающих битв. Помимо Тапиау вы сможете увидеть: город Гвардейск (бывший Тапиау), где когда-то кипела совсем другая жизнь. Увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу, а также городскую церковь XVII века; город Черняховск (бывший Инстербург), где находится еще один замок (руинирован), мрачные подземелья которого хранят немало тайн. Будем вдохновляться европейской архитектурой, узнавать о жизни былых времен; город Правдинск (бывший Фридланд), где находится храм Святого Георгия Победоносца, основанный в XIV веке; поселок Железнодорожный с руинами замка Гердауэн — замка Тевтонских рыцарей, построенного в 1315 году; поселок Знаменск, где расположена бывшая психиатрическая больница Алленберг, ныне заброшенная; замок Вальдау — в нем располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов; замок Рагнит, который прошёл через многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны». Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Важная информация: Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Обратите внимание! Список достопримечательностей в разные дни отличается и зависит от выбранного маршрута

Гвардейск

Замок Тапиау

Замок Инстербург

Черняховск

Замок Вальдау

Замок Рагнит

Конный завод «Георгенбург»

Правдинск (храм Святого Георгия Победоносца)

Поселок Железнодорожный (руины замка Гердауэн)

Поселок Знаменск (кирха Святого Якоба)

Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины

Поселок Зеленополье Что включено Транспорт

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности - в программе экскурсии

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.