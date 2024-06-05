Гвардейск

Найдено 15 экскурсий в категории «Гвардейск» в Калининграде, цены от 1 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
46 отзывов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600 за человека
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190 за человека
Тильзитские доминанты
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на край Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
18 июня в 12:00
19 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835 за всё до 4 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
8 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920 за человека
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • К
    Карина
    4 июня 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
  • М
    Маргарита
    30 мая 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Уникальный маршрут, своим ходом вряд-ли когда-нибудь смогли бы посетить такие отдаленные, скрытые от посторонних глаз места. Спасибо!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    1. По таким местам, лучше ездить с человеком, который расскажет и покажет на что обратить внимание. Павел очень интересно рассказывал.
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    Подробно, увлечённо. Мне понравилось. 2. Организационный вопрос. ДО экскурсии я предупредила Павла, что мне вечером уезжать из Калининграда. Вернёмся ли мы в обозначенное время? Если бы Павел сказал:"Нет," то я бы отказалась от экскурсии. Он сказал как то обиженно "постараемся","я что, на часы должен смотреть?" По итогу мы закончили на час позже, и я опоздала на последнюю электричку. Если бы ещё были пробки, то я бы опоздала и на последний автобус и пришлось бы ехать на такси (Яндекс такси в тот момент показывал цену 1700р). Не слишком ли?? Экскурсия хорошая, но на ней жизнь туриста не заканчивается! 3. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто в этот день ночует в Калининграде и мысленно увеличивать время окончания на 1-2-3часа.

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Экскурсия очень понравилась!! Путь был не близкий, но на протяжении всего пути, в обе стороны, гид Виктория рассказывала об истории Калининградской области во все времена!! Интересная подача, грамотная речь, чувство юмора!! Советую к посещению!!
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
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    с историей Калининграда/Кёнигсберга. Замки сейчас только начали приводить в порядок. В Вальдау - отличная коллекция артефактов, связанных с историей местности и замка. В Тапиау - впечатляющая коллекция оружия и демонстрация того, как и почему именно так был устроен средневековый замок-крепость. Всё было очень легко и ненавязчиво. Рекомендую.

    Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гвардейск»

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  1. На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
  2. «Территория Надровии»: рыцарские замки
  3. Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
  4. Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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