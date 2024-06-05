1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
18 июня в 12:00
19 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ККарина4 июня 2024Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
- ЮЮлия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ММаргарита30 мая 2024Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
- ККсения30 мая 2024Уникальный маршрут, своим ходом вряд-ли когда-нибудь смогли бы посетить такие отдаленные, скрытые от посторонних глаз места. Спасибо!
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ООксана30 мая 20241. По таким местам, лучше ездить с человеком, который расскажет и покажет на что обратить внимание. Павел очень интересно рассказывал.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия очень понравилась!! Путь был не близкий, но на протяжении всего пути, в обе стороны, гид Виктория рассказывала об истории Калининградской области во все времена!! Интересная подача, грамотная речь, чувство юмора!! Советую к посещению!!
- ППавел28 мая 2024Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гвардейск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Гвардейск" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 400 до 28 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 450 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Гвардейск», 450 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август