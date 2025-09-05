Мои заказы

Атмосферный Амалиенау с профессиональным фотографом

Унести с прогулки волшебные кадры и особое настроение
Почему Амалиенау? Это именно то место, где чувствуется дух Кёнигсберга. Весной район благоухает магнолиями. Летом сияет солнечными лучами. Осенью — здесь вся палитра красок, куда ни посмотри. Зимой — тихие улицы и редкие прохожие. Всё это вы проживёте на фотопрогулке и оставите в ярких кадрах. А я постараюсь, чтобы вам было комфортно и легко со мной!
Атмосферный Амалиенау с профессиональным фотографом© Мария
Атмосферный Амалиенау с профессиональным фотографом© Мария
Атмосферный Амалиенау с профессиональным фотографом© Мария
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Как проходит фотопрогулка

Это репортажная съёмка. Вы наслаждаетесь красотой вокруг, а я ловлю ваши эмоции, выбираю удачные виды и фиксирую всё на камеру. По пути можем забегать в уютные кафе. Покажу стильные и фотогеничные заведения. Я не всегда иду рядом с вами, чаще всего наблюдаю со стороны и направляю для самых удачных ракурсов.

Какой будет маршрут

  • Парк Калинина — с видом на кирху памяти королевы Луизы
  • Улица Красная — с немецкой брусчаткой и невысокими домами
  • Сквер Шопена — со старинными постройками
  • Проспекты Мира и Победы — с бывшими виллами зажиточных немцев

О чём поговорим

На фотопрогулке будем много общаться. Расскажу, чем наш регион отличается от остальных. Вы узнаете легенды о хомлинах, хранителях города, и немного истории. Посоветую, куда сходить и что посмотреть, где поужинать и что увезти с собой, кроме профессиональных кадров.

Организационные детали

  • Фотосъёмку провожу на фотокамеру Nikon Z6, объективы Nikon Z 24-70/2.8, Nikon Z 85/1.8
  • В течение недели вы получите 100+ фото, готовых для соцсетей и печати. Вышлю ссылку на облачный сервис. Материал хранится там 1 месяц
  • Я проконсультирую вас по одежде: какие тона лучше выбрать. В межсезонье у меня есть яркие тёплые аксессуары для съёмки. Все детали обсудим заранее
  • Напитки в кафе не входят в стоимость фотопрогулки

Дополнительные услуги (по желанию):

  • услуги стилиста, визажиста и мастера по волосам — от 2500 ₽ за чел.
  • подготовка фотоотчёта на следующий день — 1500 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального парка на проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет! Я Мария, фотограф и фотогид в Калининграде. Покажу вам интересные места в городе и на побережье Балтики. Хочу, чтобы вы запомнили эмоции, почувствовали атмосферу города, как когда-то я, приехав
сюда впервые из Петербурга. Фотографирую более 8 лет, люблю репортажный стиль съёмки, живые эмоции и моменты. Калининград — очень красивый город. Приезжайте в любое время года, здесь всегда есть сюжеты для съёмок!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
5 сен 2025
Отличная прогулка с неспешной прогулкой по немецким кварталам Калининграда. Мария отличный рассказчик и фотограф. Было атмосферно и интересно
Анастасия
Анастасия
21 мая 2025
Друзья, если вы хотите получить незабываемы воспоминания от своего путешествия, яркие впечатления, приятное общение, то это всё ввм подврит Мария))) Очень рекомендую фотосессию с профессионалом своего дела) конечно учтите, что работы на камеру и фоторграфий будет больше, чем рассказа о городе)) в этом специфика данной экскурсии.
Приятнон времяпроаождение и долговременное послевкусие от общения ввм обеспечены!
Юлия
Юлия
6 мар 2025
Это был потрясающий первый день весны. Отсутствие солнца и тепла полностью было компенсировано теплым общением и вниманием Марии, которая как суперпрофессионал смогла сделать нашу прогулку по Кёнигу и фотосессию максимально
интересной, дружеской и непринуждённой. Для удачной фотосессии всегда очень важно найти внутреннюю связь с человеком, тот незримый флюид взаимности, который обязательно отобразится в кадре. У Марии это получается первоклассно! Благодарим от всей души всех, кто нас свёл с ней! Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество и дружбу!

Оксана
Оксана
20 фев 2025
Профессионал в своем деле и очень душевная и приятная в общении девушка. Очень довольны, что выбрали именно её.

