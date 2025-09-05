Почему Амалиенау? Это именно то место, где чувствуется дух Кёнигсберга. Весной район благоухает магнолиями. Летом сияет солнечными лучами. Осенью — здесь вся палитра красок, куда ни посмотри. Зимой — тихие улицы и редкие прохожие. Всё это вы проживёте на фотопрогулке и оставите в ярких кадрах. А я постараюсь, чтобы вам было комфортно и легко со мной!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Как проходит фотопрогулка
Это репортажная съёмка. Вы наслаждаетесь красотой вокруг, а я ловлю ваши эмоции, выбираю удачные виды и фиксирую всё на камеру. По пути можем забегать в уютные кафе. Покажу стильные и фотогеничные заведения. Я не всегда иду рядом с вами, чаще всего наблюдаю со стороны и направляю для самых удачных ракурсов.
Какой будет маршрут
- Парк Калинина — с видом на кирху памяти королевы Луизы
- Улица Красная — с немецкой брусчаткой и невысокими домами
- Сквер Шопена — со старинными постройками
- Проспекты Мира и Победы — с бывшими виллами зажиточных немцев
О чём поговорим
На фотопрогулке будем много общаться. Расскажу, чем наш регион отличается от остальных. Вы узнаете легенды о хомлинах, хранителях города, и немного истории. Посоветую, куда сходить и что посмотреть, где поужинать и что увезти с собой, кроме профессиональных кадров.
Организационные детали
- Фотосъёмку провожу на фотокамеру Nikon Z6, объективы Nikon Z 24-70/2.8, Nikon Z 85/1.8
- В течение недели вы получите 100+ фото, готовых для соцсетей и печати. Вышлю ссылку на облачный сервис. Материал хранится там 1 месяц
- Я проконсультирую вас по одежде: какие тона лучше выбрать. В межсезонье у меня есть яркие тёплые аксессуары для съёмки. Все детали обсудим заранее
- Напитки в кафе не входят в стоимость фотопрогулки
Дополнительные услуги (по желанию):
- услуги стилиста, визажиста и мастера по волосам — от 2500 ₽ за чел.
- подготовка фотоотчёта на следующий день — 1500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка на проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет! Я Мария, фотограф и фотогид в Калининграде. Покажу вам интересные места в городе и на побережье Балтики. Хочу, чтобы вы запомнили эмоции, почувствовали атмосферу города, как когда-то я, приехавЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
5 сен 2025
Отличная прогулка с неспешной прогулкой по немецким кварталам Калининграда. Мария отличный рассказчик и фотограф. Было атмосферно и интересно
Анастасия
21 мая 2025
Друзья, если вы хотите получить незабываемы воспоминания от своего путешествия, яркие впечатления, приятное общение, то это всё ввм подврит Мария))) Очень рекомендую фотосессию с профессионалом своего дела) конечно учтите, что работы на камеру и фоторграфий будет больше, чем рассказа о городе)) в этом специфика данной экскурсии.
Приятнон времяпроаождение и долговременное послевкусие от общения ввм обеспечены!
Приятнон времяпроаождение и долговременное послевкусие от общения ввм обеспечены!
Юлия
6 мар 2025
Это был потрясающий первый день весны. Отсутствие солнца и тепла полностью было компенсировано теплым общением и вниманием Марии, которая как суперпрофессионал смогла сделать нашу прогулку по Кёнигу и фотосессию максимально
Оксана
20 фев 2025
Профессионал в своем деле и очень душевная и приятная в общении девушка. Очень довольны, что выбрали именно её.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 20 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда с богатой историей и архитектурой
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 ноя в 14:30
12 ноя в 10:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5680 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Ощутить дух Кёнигсберга на улочках самого атмосферного района и получить красивые фото на память
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
2999 ₽ за человека