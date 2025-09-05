Почему Амалиенау? Это именно то место, где чувствуется дух Кёнигсберга. Весной район благоухает магнолиями. Летом сияет солнечными лучами. Осенью — здесь вся палитра красок, куда ни посмотри. Зимой — тихие улицы и редкие прохожие. Всё это вы проживёте на фотопрогулке и оставите в ярких кадрах. А я постараюсь, чтобы вам было комфортно и легко со мной!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Как проходит фотопрогулка

Это репортажная съёмка. Вы наслаждаетесь красотой вокруг, а я ловлю ваши эмоции, выбираю удачные виды и фиксирую всё на камеру. По пути можем забегать в уютные кафе. Покажу стильные и фотогеничные заведения. Я не всегда иду рядом с вами, чаще всего наблюдаю со стороны и направляю для самых удачных ракурсов.

Какой будет маршрут

Парк Калинина — с видом на кирху памяти королевы Луизы

Улица Красная — с немецкой брусчаткой и невысокими домами

Сквер Шопена — со старинными постройками

Проспекты Мира и Победы — с бывшими виллами зажиточных немцев

О чём поговорим

На фотопрогулке будем много общаться. Расскажу, чем наш регион отличается от остальных. Вы узнаете легенды о хомлинах, хранителях города, и немного истории. Посоветую, куда сходить и что посмотреть, где поужинать и что увезти с собой, кроме профессиональных кадров.

Организационные детали

Фотосъёмку провожу на фотокамеру Nikon Z6, объективы Nikon Z 24-70/2.8, Nikon Z 85/1.8

В течение недели вы получите 100+ фото, готовых для соцсетей и печати. Вышлю ссылку на облачный сервис. Материал хранится там 1 месяц

Я проконсультирую вас по одежде: какие тона лучше выбрать. В межсезонье у меня есть яркие тёплые аксессуары для съёмки. Все детали обсудим заранее

Напитки в кафе не входят в стоимость фотопрогулки

Дополнительные услуги (по желанию):