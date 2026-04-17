142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От гостиницы «Калининград» мы нырнём в арку и окажемся в городе, окружённом мерцающими химерами Кёнигсберга. Вас окутает дымкой прошлых веков Парадная площадь, откуда нам подмигнут Альбертина и преподававший там Иммануил Кант.
Затем отправимся бороздить просторы местного Бродвея — Ленинского проспекта, проложенного прямо по призрачным кирхам. В пути вы узнаете легенду о слезах Юрате, ведь Калининград — это столица Янтарного края.
Поговорим об архитектурных обителях, которые по сей день выполняют своё предназначение: Клио покровительствует глотающим книжную пыль, Мельпомена — играющим лицедеям, а Баблона — заседающим чиновникам. Я расскажу о театральном искусстве города, попробую объяснить, почему драматург Шиллер стал пролетарием и трезвенником.
Обсудив народные традиции, связанные с «быковатой» скульптурной композицией, я подведу вас к порталу параллельных измерений на бывшей Ганза-плац — Триумфальной колонне на площади Победы, отвечающей за равновесие немецкого и российского облика.
На машине времени мы проедем по сказочному Хуфену, где бронзовый космонавт в полночь меняет руки, а дух королевы Луизы поселился в Кукольном театре.
Район-сад Амалиенау зазвучит прекрасной музыкой, а его древняя брусчатка разбудит в вашем воображении цокот коней тевтонских рыцарей.
А ещё мы:
погрузимся в мир военных укреплений 19 века: башен, бастионов и городских ворот
остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждёт своего возлюбленного
отправимся через Медовый мост на остров Канта, на котором умещался средневековый город Кнайпхоф
поговорим об архитектуре и мифах Кафедрального собора, где бродят духи былых времён во главе с герцогом Альбрехтом
проедем по местам, где гулял юный Гофман и короли Пруссии.
Вы запомните Верхний и Замковый пруды, где в час заката отражаются в воде очертания прежнего города
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная и проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6352 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Дата посещения: 16 апр 2026
16 апреля были с Сергеем на экскурсии Кёнигсберг-Калининград: история в веках. Не заметили, как прошло 3 часа, было интересно, не занудно, Сергей интересный рассказчик, знает много ньюансов и эпизодов из истории, добавляет юмора. Однозначно рекомендуем! Сергей, спасибо большое!
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О
Оксана
От этой экскурсии остались только приятные впечатления! наш гид Сергей рассказал нам о самых значимых исторических местах города. экскурсия проходила на авто, частично пешая, очень удобно! Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое Сергею, успехов!!!
Сергей
Ответ организатора:
Оксана, чувствительно благодарю. И Вам всяческих успехов!
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Сергей
отличная экскурсия. Сергей настоящий профессионал и очень любит свой город. рекомендуем однозначно.
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Г
Гронская
Отличный вариант познакомиться с центром города! Мы прошлись по старым улочкам, услышали основную историю города опираясь на достопримечательности! Экскурсия проходила на машине и пешком! Что удивило: -знания экскурсовода -старые фотографии которые погружают в историю места!
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Л
Лидия
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
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Фогилева
Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку! Всем рекомендую эту экскурсию. Сергей местный житель и расскажет факты, которые не прочитаешь в интернете:))
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