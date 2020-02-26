142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От гостиницы «Калининград» мы нырнем в арку и в лучших традициях Достоевского окажемся в городе, окруженном мерцающими химерами Кенигсберга. Вас окутает дымкой прошлых веков Парадная площадь. Я расскажу историю ее возникновения и превращения в нынешнее Марсово поле, откуда нам подмигнут Альбертина и преподававший там Иммануил Кант.
Затем мы отправимся бороздить просторы местного «Бродвея» — Ленинского проспекта, проложенного прямо по призрачным кирхам. В пути вы узнаете легенду о «слезах Юрате», ведь Калининград является столицей Янтарного края.
После поговорим об архитектурных обителях, которые по сей день выполняют свое предназначение: Клио покровительствует глотающим книжную пыль, Мельпомена — играющим лицедеям, а Баблона — заседающим чиновникам. А еще я расскажу о театральном искусстве города, попробую объяснить, почему драматург Шиллер стал пролетарием и трезвенником.
Обсудив народные традиции, связанные с «быковатой» скульптурной композицией, я подведу вас к порталу параллельных измерений на бывшей Ганза-плац — Триумфальной колонне на площади Победы, отвечающей за равновесие немецкого и российского облика.
На машине времени мы проедем по сказочному Хуфену, где бронзовый космонавт в полночь меняет руки, а дух королевы Луизы поселился в Кукольном театре.
Район-сад Амалиенау, где мы побеседуем о шедеврах зодчества, зазвучит прекрасной музыкой, а его древняя брусчатка разбудит в вашем воображении цокот коней тевтонских рыцарей.
Наконец, мы погрузимся в мир военных укреплений XIX века: башен, бастионов и городских ворот.
Мы остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждет своего возлюбленного, и отправимся через Медовый мост на остров Канта, где умещался средневековый город Кнайпхоф. Я расскажу об архитектуре и мифах готического Кафедрального собора, где бродят духи былых времен во главе с герцогом Альбрехтом.
В финале проедем по местам, где гулял юный Гофман и короли Пруссии. Вы запомните величественные оборонительные сооружения и изумрудные Верхний и Замковый пруды, где в час заката отражаются в воде очертания прежнего города.
А бонусом станет рецепт целительной янтарной водки.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная и проходит на моем автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
Чисто субъективное мнение: маршрут ни о чем, сохранившиеся старинные сооружения прошли мимо, кроме острова Канта, некоторые места мимолетом на автомобиле на большой скорости. Не интересно. Но гид знает материал, историю. Слушать было интересно, смотреть не очень(
Татьяна
28 января 2020
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось. Гид показал много интересных как исторических так и современных мест, которые являются изюминками Калиниграда. Посоветовал музеи и рестораны для посещения.
Юрий
13 января 2020
Сергей - отличный гид. Продуманный маршрут, интересный рассказ, чувствуется любовь к родному городу и его истории. В следующую поездку в Калининград обязательно выберем его экскурсию. Рекомендуем!
Елена
11 января 2020
Много фактов исторических, а места, в который эти факты озвучиваются, в настоящее время выглядят совершенно не так. Довольно скоро становится не интересно стоять посередине современного и не очень зеленого двора и смотреть на черно-белые фото формата А4 - КАК ЭТО выглядело раньше. На сохранившиеся интересные объекты и районы старого Кенигсберга хотелось бы потратить больше времени, чем на развалины времен Второй Мировой войны.
Лариса
25 декабря 2019
Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод! За небольшое количество времени увидели множество достопримечательностей, Сергей очень интересно рассказывал историю города, демонстрировал фотографии многих утраченных объектов. Всем рекомендую эту экскурсию!
Иван
24 декабря 2019
Совершенно неутомительная и продуманная экскурсия по историческому центру Калининграда. За счет коротких переездов на машине удается посмотреть значительно больше достопримечательностей, чем на машине. Рассказывает Сергей уверенно и интересно, рассказ сопровождается показом фотографий довоенного Кёнигсберга.
Алексей
23 декабря 2019
Отличный экскурсовод. Спасибо большое.
В следующий визит в Калининград, обязательно закажем еще экскурсии.
Лариса
17 декабря 2019
Гид эрудирован. Много знает информации. рассказывает с юмором.
Единственный недостаток: чувствуется,что "работает работу". Главное - за отведенное время выложить всю информацию.
Любовь
16 декабря 2019
На выходных посетили прекрасный Калининград и экскурсию "Кенигсберг - Калининград: история в веках", это было интересно и познавательно, благодаря удивительному гиду Сергею. Интересный рассказ, чувство юмора, потрясающее знание истории, города и страны в целом. От всей нашей компании благодарим за профессионализм! Теперь у нас есть свой гид в Калининграде и его окрестностях!
Маргарита
10 декабря 2019
Рекомендуем Сергея, как замечательного человека и профессионального гида! Прекрасно владеет историей своего города, с ним рядом легко, понятно и просто! С юмором, внимательный к мелочам. Максимально много дал за три часа, спасибо большое!
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Ведь Калининград-Кенигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Эта экскурсия — возможность увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет, и узнать историю расцвета и упадка Тевтонского государства. В моей компании вы прикоснетесь к стенам из полевых камней, вспомните о рыцарских временах и прогуляетесь по городкам, сохранившим европейское очарование.
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда – существование подземного города с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках. Вы пройдете по «зеленому поясу» Кенигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки. Между тем это про нас, ведь Калининград является тридцать девятым регионом. В компании гида-чародея — меня — вы прикоснетесь к городским тайнам немного в стороне от привычных туристических маршрутов, проникнитесь атмосферой романтики и таинственности, полюбите город за его непарадные символы и народные предания.
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Я погружу вас в атмосферу главной базы военно-морского флота России на Балтике. Здесь над Морским бульваром витает дух Великого курфюрста, а любое проходящее судно встречает императрица Елизавета Петровна. Вы прогуляетесь по Балтийской косе, сестрице прославленной Куршской, и увидите грозные памятники истории в обрамлении живописной природы.
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
«Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин», — такими словами Наполеон впервые встретил королеву Луизу. Наше путешествие охватит приморские места, связанные с именем «прусской Мадонны»: вы прогуляетесь по уютному Зеленоградску, вдохновитесь природой Куршской косы и проникнете в мир северных преданий.
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Путеводитель по Калининграду часто рассказывает о районе-саде Амалиенау, но почему-то лишь вскользь упоминает о другом, не менее колоритном и ностальгическом районе Марауненхоф. Предлагаю вместе прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда в атмосферу Восточной ярмарки, изящных скульптур и старинных прусских особняков, отражающихся в озерном глянце. Перед вами оживут картинки городской жизни начала прошлого века и откроются живописные улочки, оставшиеся в наследство от старого Кенигсберга.
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
В 19 веке Кенигсберг считался самой защищенной крепостью Германии после строительства кольца фортов. На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии. Вы увидите скульптуры, посвященные советским воинам, посетите сохранившийся форт «Король Фридрих Вильгельм III» и погрузитесь в довоенную эпоху на набережной озера, в воде которого отражаются немецкие виллы и дворцы.
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием. Вы прогуляетесь по средневековым тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, погружаясь в эпоху рыцарей и прекрасных дам. Побродите по старинным улочкам и мостам Полесска, совершите верховую прогулку на конезаводе «Георгенбург» и станете свидетелем встречи прусского короля и переселенцев из Зальцбурга.
Наполеоновские войны – это не только Бородинская битва и сожженная Москва. В Багратионовске и Правдинске мы поговорим о кровавых баталиях - наша земля помнит сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, в которых прославились полководцы Барклай-де-Толли и Багратион - вы познакомитесь с довоенной архитектурой, узнаете о прусских “амазонках” и увидите самые значимые и красивые объекты этих мест.
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
На экскурсии вы познакомитесь с красочным Свято-Елисаветинским монастырем, увидите гомонящий парк пернатых, прогуляетесь по очаровательной пешеходной улице Советска, увидите величественные развалины замка Рагнит и ощутите незабываемый вкус тильзитского сыра.
Прогуляться по старинным районам города и рассмотреть знаковые постройки начала 20 века
Эта прогулка — погружение в атмосферу Кенигсберга 1920-х годов. Здесь вы найдете всё, чтобы прочувствовать жизнь довоенного города: готические кирхи, грозные казармы, брусчатые мостовые и ярмарочные площади. Я помогу вам представить быт столицы Восточной Пруссии, проведу дорогой философа Канта и расшифрую символы старинных барельефов.
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!