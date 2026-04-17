142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кёнигсберг - Калининград: история в веках

Увидеть основные достопримечательности, посетить аутентичные районы и полюбить этот город
Я хочу открыть вам свой город в лучшем виде: живым и сказочным, хранителем традиций и образов, философским и драматургическим, с янтарным отблеском непростой истории и многоликостью атмосферы.

Я стану вашим проводником из царства теней в современный мир иллюзий и постараюсь заразить вас своей любовью.
4.9
216 отзывов
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От гостиницы «Калининград» мы нырнём в арку и окажемся в городе, окружённом мерцающими химерами Кёнигсберга. Вас окутает дымкой прошлых веков Парадная площадь, откуда нам подмигнут Альбертина и преподававший там Иммануил Кант.

Затем отправимся бороздить просторы местного Бродвея — Ленинского проспекта, проложенного прямо по призрачным кирхам. В пути вы узнаете легенду о слезах Юрате, ведь Калининград — это столица Янтарного края.

Поговорим об архитектурных обителях, которые по сей день выполняют своё предназначение: Клио покровительствует глотающим книжную пыль, Мельпомена — играющим лицедеям, а Баблона — заседающим чиновникам. Я расскажу о театральном искусстве города, попробую объяснить, почему драматург Шиллер стал пролетарием и трезвенником.

Обсудив народные традиции, связанные с «быковатой» скульптурной композицией, я подведу вас к порталу параллельных измерений на бывшей Ганза-плац — Триумфальной колонне на площади Победы, отвечающей за равновесие немецкого и российского облика.

На машине времени мы проедем по сказочному Хуфену, где бронзовый космонавт в полночь меняет руки, а дух королевы Луизы поселился в Кукольном театре.

Район-сад Амалиенау зазвучит прекрасной музыкой, а его древняя брусчатка разбудит в вашем воображении цокот коней тевтонских рыцарей.

А ещё мы:

  • погрузимся в мир военных укреплений 19 века: башен, бастионов и городских ворот
  • остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждёт своего возлюбленного
  • отправимся через Медовый мост на остров Канта, на котором умещался средневековый город Кнайпхоф
  • поговорим об архитектуре и мифах Кафедрального собора, где бродят духи былых времён во главе с герцогом Альбрехтом
  • проедем по местам, где гулял юный Гофман и короли Пруссии.

Вы запомните Верхний и Замковый пруды, где в час заката отражаются в воде очертания прежнего города

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная и проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6352 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
16
3
9
2
1
1
Г
Дата посещения: 16 апр 2026
16 апреля были с Сергеем на экскурсии Кёнигсберг-Калининград: история в веках. Не заметили, как прошло 3 часа, было интересно, не занудно, Сергей интересный рассказчик, знает много ньюансов и эпизодов из истории, добавляет юмора. Однозначно рекомендуем! Сергей, спасибо большое!
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О
От этой экскурсии остались только приятные впечатления! наш гид Сергей рассказал нам о самых значимых исторических местах города. экскурсия проходила на авто, частично пешая, очень удобно! Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое Сергею, успехов!!!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Оксана, чувствительно благодарю. И Вам всяческих успехов!
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Сергей
отличная экскурсия. Сергей настоящий профессионал и очень любит свой город. рекомендуем однозначно.
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Г
Отличный вариант познакомиться с центром города!
Мы прошлись по старым улочкам, услышали основную историю города опираясь на достопримечательности!
Экскурсия проходила на машине и пешком!
Что удивило:
-знания экскурсовода -старые фотографии которые погружают в историю места!
Отличный вариант познакомиться с центром города!
Отличный вариант познакомиться с центром города!
Отличный вариант познакомиться с центром города!
Отличный вариант познакомиться с центром города!
Отличный вариант познакомиться с центром города!
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Л
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
Очень хорошая экскурсия Сергей очень интересно рассказывал Человек своего дела!!рекомендую
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Фогилева
Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку! Всем рекомендую эту экскурсию. Сергей местный житель и расскажет факты, которые не прочитаешь в интернете:))
Спасибо Сергею за интересную и содержательную прогулку! Всем рекомендую эту экскурсию. Сергей местный житель и расскажет
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