142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Много фактов исторических, а места, в который эти факты озвучиваются, в настоящее время выглядят совершенно не так. Довольно скоро становится не интересно стоять посередине современного и не очень зеленого двора и смотреть на черно-белые фото формата А4 - КАК ЭТО выглядело раньше. На сохранившиеся интересные объекты и районы старого Кенигсберга хотелось бы потратить больше времени, чем на развалины времен Второй Мировой войны.