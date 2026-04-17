142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я хочу открыть вам свой город в лучшем виде: живым и сказочным, хранителем традиций и образов, философским и драматургическим, с янтарным отблеском непростой истории и многоликостью атмосферы. Я стану вашим проводником из царства теней в современный мир иллюзий и постараюсь заразить вас своей любовью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От гостиницы «Калининград» мы нырнём в арку и окажемся в городе, окружённом мерцающими химерами Кёнигсберга. Вас окутает дымкой прошлых веков Парадная площадь, откуда нам подмигнут Альбертина и преподававший там Иммануил Кант.

Затем отправимся бороздить просторы местного Бродвея — Ленинского проспекта, проложенного прямо по призрачным кирхам. В пути вы узнаете легенду о слезах Юрате, ведь Калининград — это столица Янтарного края.

Поговорим об архитектурных обителях, которые по сей день выполняют своё предназначение: Клио покровительствует глотающим книжную пыль, Мельпомена — играющим лицедеям, а Баблона — заседающим чиновникам. Я расскажу о театральном искусстве города, попробую объяснить, почему драматург Шиллер стал пролетарием и трезвенником.

Обсудив народные традиции, связанные с «быковатой» скульптурной композицией, я подведу вас к порталу параллельных измерений на бывшей Ганза-плац — Триумфальной колонне на площади Победы, отвечающей за равновесие немецкого и российского облика.

На машине времени мы проедем по сказочному Хуфену, где бронзовый космонавт в полночь меняет руки, а дух королевы Луизы поселился в Кукольном театре.

Район-сад Амалиенау зазвучит прекрасной музыкой, а его древняя брусчатка разбудит в вашем воображении цокот коней тевтонских рыцарей.

А ещё мы:

погрузимся в мир военных укреплений 19 века : башен, бастионов и городских ворот

: башен, бастионов и городских ворот остановимся у Рыбной деревни , где молодая трактирщица вечно ждёт своего возлюбленного

, где молодая трактирщица вечно ждёт своего возлюбленного отправимся через Медовый мост на остров Канта , на котором умещался средневековый город Кнайпхоф

, на котором умещался средневековый город Кнайпхоф поговорим об архитектуре и мифах Кафедрального собора , где бродят духи былых времён во главе с герцогом Альбрехтом

, где бродят духи былых времён во главе с герцогом Альбрехтом проедем по местам, где гулял юный Гофман и короли Пруссии.

Вы запомните Верхний и Замковый пруды, где в час заката отражаются в воде очертания прежнего города

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная и проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer.